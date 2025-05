Dyson im Ausverkauf bei MediaMarkt: 3 Deals, die mich überzeugt haben

Mit dem Gutscheinheft hat MediaMarkt eine seiner besten Aktionen neu aufgelegt. Vor allem, wer sich für Haushaltsgeräte von Top-Marken wie Dyson, Ninja oder Philips interessiert, sollte einen Blick auf die Angebote werfen.

Die Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt läuft noch bis 9. Juni (8:59 Uhr) und gilt sowohl im Markt als auch online. Nur bis dahin könnt ihr von stark vergünstigten Preisen auf Haushaltsgeräte, Smartphones, Laptops sowie Computer- und Gaming-Zubehör profitieren. Die gleichen Angebote findet ihr darüber hinaus auch bei Saturn. Wir haben besonders empfehlenswerte Schnäppchen der Marke Dyson für euch herausgesucht.

Top-Deal bei MediaMarkt: Dyson Stielsauger für 249 €

Dyson V8 Advanced Stielstaubsauger Statt 399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2025 14:07 Uhr

Der Dyson V8 Advanced ist ein kabelloser Stielsauger, der mit seiner starken Saugkraft und fortschrittlichen Filtertechnologie für eine gründliche Reinigung sorgt. Dank seines leichten Designs und der vielseitigen Aufsätze eignet er sich ideal für verschiedene Bodenarten und schwer zugängliche Stellen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten ist er zudem praktisch für längere Reinigungseinheiten ohne Unterbrechung. 249 Euro statt 399 Euro UVP ist aktuell der Bestpreis und ihr spart damit 37 Prozent (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Abkühlung an heißen Tagen: Schicker Ventilator von Dyson im Angebot

Dyson AM07 Turmventilator Statt 349 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2025 14:21 Uhr

Eines steht fest: Die Sommer werden immer heißer und es lohnt sich, in einen starken Ventilator zu investieren. Der Dyson AM07 Turmventilator bietet eine kraftvolle und zugleich leise Luftzirkulation. Sein schlankes, modernes Design passt in jeden Raum, während die einfache Steuerung per Fernbedienung zusätzlichen Komfort bietet. Mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und einem energiesparenden Betrieb sorgt er für eine angenehme Kühlung an warmen Tagen. Mit einem Preis von 289 Euro statt 349 Euro UVP spart ihr aktuell 17 Prozent (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Dyson Airwrap: Kult-Haarstyler zum Bestpreis

Dyson Airwrap i.d. Multi Haarstyler Statt 549 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.05.2025 14:34 Uhr

Der Dyson Airwrap i.d. Multi Haarstyler kombiniert innovatives Design mit leistungsstarker Technologie, um Haare zu stylen, ohne extreme Hitze zu verwenden. Dank verschiedener Aufsätze lassen sich Locken, Wellen, glattes Haar oder Volumen einfach kreieren. Mit intelligenten Sensoren passt er die Temperatur automatisch an, um das Haar zu schützen und ein schonendes Styling zu ermöglichen. Bei einem Preis von 465 Euro statt 549 Euro UVP kann aktuell kein anderer Shop mithalten (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Warum ich Dyson empfehle Dyson überzeugt mich persönlich durch die Kombination aus innovativer Technologie, hochwertiger Verarbeitung und durchdachtem Design. Die Produkte sind nicht nur leistungsstark, sondern auch langlebig und einfach in der Handhabung – egal ob bei der Reinigung, beim Kühlen oder beim Haarstyling. Monika Mackowiak

So finden wir die besten Schnäppchen

