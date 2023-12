Avatar - Frontiers of Pandora: Alle Rezepte und Spezialitäten mit Liste

In Avatar: Frontiers of Pandora könnt ihr unterschiedliche Rezepte kochen, um euch Vorteile und Buffs zu holen. Im Folgenden listen wir euch alle bekannten Kochrezepte auf.

Avatar: Frontiers of Pandora Facts

Gerichte und Spezialitäten an der Kochstation kochen

Ihr könnt in Avatar: Frontiers of Pandora zwar keine Waffen zerlegen, aber dafür Rezepte kochen, die euch zeitlich begrenzte Buffs verschaffen. Als Nebeneffekt stellt ihr zudem eure Energie und Gesundheit wieder her. Die Zutaten für das Kochen bekommt ihr durch das Jagen von Wildtieren und Sammeln von Samen oder Ähnlichem. Manche Spezialrezepte erhaltet ihr jedoch durch Nebenmissionen, wie beispielsweise „Das dunkle Theater“ oder „Der Weg nach Hause“.

Ihr könnt an den Kochstationen innerhalb der Na’Vi-Lager kochen. An der Kochstation, die einem riesigen Lehmofen ähnelt, müsst ihr immer zwei Zutaten auswählen. Eine Primär- und eine Sekundärzutat, sie bestimmten das gekochte Gericht. Im Folgenden listen wir euch alle normalen Rezepte und Spezialitäten (Spezialrezepte) mit ihren Effekten auf.

Die Kochstation ist vorgeheizt und das Kochen kann beginnen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle normalen Rezepte:

Pilz mit Eifüllung

Primärzutat: Beliebiger Pilz

Sekundärzutat: Beliebiges Ei

Effekt – Hinterhalt 1: +35 % Schleichschaden

Fleisch- und Pilzspieß

Primärzutat: Beliebiges mageres Fleisch

Sekundärzutat: Beliebiger Pilz

Effekt – Zorn 1: +35 % Schaden

Schimmlige Eier

Primärzutat: Beliebiges Ei

Sekundärzutat: Beliebiger Pilz

Effekt –Magenverstimmung

Pilz- und Obstsalat

Primärzutat: Beliebige Frucht

Sekundärzutat: Beliebiger Pilz

Effekt – Kräftig 1: +30 % allgemeine Gesundheit

Cremige Meeresfrüchte

Primärzutat: Beliebiger Fisch

Sekundärzutat: Beliebige Milch

Effekt – Verstohlen 1: +35 % Schleichen

Mit Ei lasierter Braten

Primärzutat: Beliebiges fettiges Fleisch

Sekundärzutat: Beliebiges Ei

Effekt – Rinderhaut 1: 30 % weniger Schaden

Fruchtige Meeresfrüchte

Primärzutat: Beliebiger Fisch

Sekundärzutat: Beliebige Frucht

Effekt – Verstohlen 1: +30 % auf Schleichen

Fruchtige Eier

Primärzutat: Beliebiges Ei

Sekundärzutat: Beliebige Frucht

Effekt – Explosions-Widerstandsfähigkeit 1: +35 % Explosions-Widerstandsfähigkeit

Glasierte Früchte

Primärzutat: Beliebiger Nektar

Sekundärzutat: Beliebige Frucht

Effekt – Feuerlauf 1: +35 % Widerstand gegen Feuer

Knuspriger Salat

Primärzutat: Beliebige Frucht

Sekundärzutat: Beliebiger Samen

Effekt – Kräftig 1: +30 % allgemeine Gesundheit

Scharfer Pilz

Primärzutat: Beliebiger Pilz

Sekundärzutat: Beliebiger Samen

Effekt – Magenverstimmung

Knuspriger Fleischbraten

Primärzutat: Beliebiges fetthaltiges Fleisch

Sekundärzutat: Beliebiger Samen

Effekt – Rinderhaut 1: 30 % weniger Schaden

Knuspriger Fleischspieß

Primärzutat: Beliebiges mageres Fleisch

Sekundärzutat: Beliebiger Samen

Effekt – Wut 1: +35 % Schaden

Knusprige Meeresfrüchte

Primärzutat: Beliebiger Fisch

Sekundärzutat: Beliebiger Samen

Effekt – Heimlich: Ihr bewegt euch leiser fort

Knuspriges Pfannengericht

Primärzutat: Beliebiger Samen

Sekundärzutat: Beliebiger Samen

Effekt – Flinker Sammler 1: Erhaltet mehr beim Sammeln

Eierpfanne

Primärzutat: Beliebiger Samen

Sekundärzutat: Beliebiges Ei

Effekt – Flinker Sammler 1: Erhaltet mehr beim Sammeln

Mit Eiern gefüllter Pilz

Primärzutat: Beliebiger Pilz

Sekundärzutat: Beliebige Ei

Effekt – Hinterhalt 1: +35 % Schleichschaden

Extravaganz-Eierbraten

Primärzutat: Beliebiges Ei

Sekundärzutat: Beliebiges Ei

Effekt – Explosions-Widerstandsfähigkeit 1: +35 % Explosions-Widerstandsfähigkeit

Mit Fisch gefüllter Pilz

Primärzutat: Beliebiger Pilz

Sekundärzutat: Beliebiger Fisch

Effekt – Hinterhalt 1: +35 % Schleichschaden

Fruchtsalat

Primärzutat: Beliebige Frucht

Sekundärzutat: Beliebige Frucht

Effekt – Kräftig 1: +30 % allgemeine Gesundheit

Fruchtiges Pfannengericht

Primärzutat: Beliebiger Samen

Sekundärzutat: Beliebige Frucht

Effekt – Flinker Sammler 1: Erhaltet mehr beim Sammeln

Glasierter Nektarkamm

Primärzutat: Beliebiger Nektar

Sekundärzutat: Beliebiger Nektar

Effekt – Feuerlauf 1: +35 % Widerstand gegen Feuer

Glasierter Pilz

Primärzutat: Beliebiger Nektar

Sekundärzutat: Beliebiger Pilz

Effekt – Feuerlauf 1: +35 % Widerstand gegen Feuer

Glasierte Samen

Primärzutat: Beliebiger Nektar

Sekundärzutat: Beliebiger Samen

Effekt – Feuerlauf 1: +35 % Widerstand gegen Feuer

Magerfleischspieß

Primärzutat: Beliebiges magere Fleisch

Sekundärzutat: Beliebiges magere Fleisch

Effekt – Zorn 1: +35 % Schaden

Marmoriertes Fleisch und Meeresfrüchte

Primärzutat: Beliebiger Fisch

Sekundärzutat: Beliebiges fetthaltige Fleisch

Effekt – Heimlich: Ihr bewegt euch leiser fort

Fleisch- und Obstbraten

Primärzutat: Beliebiges fetthaltige Fleisch

Sekundärzutat: Beliebige Frucht

Effekt – Rinderhaut 1: 30 % weniger Schaden

Fleischbraten

Primärzutat: Beliebiges fetthaltige Fleisch

Sekundärzutat: Beliebiges magere Fleisch

Effekt – Rinderhaut 1: 30 % weniger Schaden

Fleischscheibensalat

Primärzutat: Beliebige Frucht

Sekundärzutat: Beliebiges magere Fleisch

Effekt – Kräftig 1: +30 % allgemeine Gesundheit

Fleischscheibe Meeresfrüchte

Primärzutat: Beliebiger Fisch

Sekundärzutat: Beliebiges mageres Fleisch

Effekt – Heimlich: Ihr bewegt euch leiser fort

Fleischstreifen-Eierbraten

Primärzutat: Beliebiges Ei

Sekundärzutat: Beliebiges mageres Fleisch

Effekt – Explosions-Widerstandsfähigkeit 1: +35 % Explosions-Widerstandsfähigkeit

Reichhaltiger Fleischbraten

Primärzutat: Beliebiges fettiges Fleisch

Sekundärzutat: Beliebiges fettiges Fleisch

Effekt – Rinderhaut 1: 30 % weniger Schaden

Gewürzter Eierbraten

Primärzutat: Beliebiges Ei

Sekundärzutat: Beliebiges Kraut

Effekt – Explosions-Widerstandsfähigkeit 1: +35 % Explosions-Widerstandsfähigkeit

Steak-Eierbraten

Primärzutat: Beliebiges Ei

Sekundärzutat: Beliebiges fettiges Fleisch

Effekt – Explosions-Widerstandsfähigkeit 1: +35 % Explosions-Widerstandsfähigkeit

Süßer Eierbraten

Primärzutat: Beliebiges Ei

Sekundärzutat: Beliebiger Nektar

Effekt – Explosions-Widerstandsfähigkeit 1: +35 % Explosions-Widerstandsfähigkeit

Süßer Fleischbraten

Primärzutat: Beliebiges fetthaltiges Fleisch

Sekundärzutat: Beliebter Nektar

Effekt – Rinderhaut 1: 30 % weniger Schaden

Süßer Fleischspieß

Primärzutat: Beliebiges mageres Fleisch

Sekundärzutat: Beliebter Nektar

Effekt – Zorn 1: +35 % Schaden

Süße Meeresfrüchte

Primärzutat: Beliebter Fisch

Sekundärzutat: Beliebter Nektar

Effekt – Heimlich: Ihr bewegt euch leiser fort

Alle Spezialitäten (Spezialrezepte)

Gesüßtes Niktsyey

Primärzutat: Sumpfbienenstocknektar

Sekundärzutat: Schutzfrucht

Effekt – Leichtfüßig 1: +10 % Bewegungsgeschwindigkeit und Feuerlauf 1: +35 % Widerstand gegen Feuer

Sturmgleitersuppe

Primärzutat: Sturmgleiter-Ei

Sekundärzutat: Krakenfisch

Effekt – Ikranreiter 2: +20 % Ikranausdauer und Explosions-Widerstandsfähigkeit 3: +45 % Explosions-Widerstandsfähigkeit

Thanator-Niktsyey

Primärzutat: Mooswald-Thanatorfleisch

Sekundärzutat: Drachenmanta-Ei

Effekt – Heimlich: Ihr bewegt euch leiser fort und Zorn 3: +50 % Schaden

Käse-Sahena

Primärzutat: Zakrumilch

Sekundärzutat: Scharfe Kräuter

Effekt – Leichtfüßig: +10 % Bewegungsgeschwindigkeit und Segen des Kämpfers 2: +40 % Schaden gegen RDA

Novaos Niktsyey

Primärzutat: Beerenfrucht

Sekundärzutat: Federklingensamen

Effekt – Rat des Sammlers: Ihr erkennt bessere und ausgezeichnete Erntegüter, ohne eure Na’Vi-Sinne zu aktivieren und Kräftig 2: +35 % allgemeine Gesundheit

Frische Fischsuppe

Primärzutat: Bojenfisch

Sekundärzutat: Radarpilz

Effekt – Waldverbindung: Ihr erkennt Erfahrungsstufen von Wildtieren, ohne eure Na’Vi-Sinne zu aktivieren und Verstohlen 2: +40 % auf Schleichen

Verhüllter Panther-Sahena

Primärzutat: Mageres Fleisch des getarnten Panthers

Sekundärzutat: Wolkenspuckersamen

Effekt –Verstohlen 3: +45 % auf Schleichen und Zorn 2: +45 % Schaden

Kin’s Zagnke

Primärzutat: Scharfe Kräuter

Sekundärzutat: Zakrumilch

Effekt – Entdeckt verwundete Wildtiere, ohne Na’Vi-Sinne einzusetzen und +40 % Schaden gegen Wildtiere

Revitalisierendes Porridge