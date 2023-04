Mit Dead Island 2 erwartet euch eine vergleichsweise leichte Liste von Trophäen und Erfolgen, da ihr längst nicht alles im Spiel machen müsst, um die Platin und sämtlichen Gamerscore abzustauben. Mit unserem Leitfaden samt Roadmap schaltet ihr schnell alle Achievements frei.

Dead Island 2 Facts

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In Dead Island 2 könnt ihr insgesamt 45 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 46 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 10x Silber, 32x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100% in Dead Island 2

Ihr werdet ca. 20-30 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten.

benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Es gibt keine verpassbaren Erfolge. Nach Ende der Story könnt ihr euch weiterhin frei in allen Bezirken von Los Angeles bewegen und Nebenquests nachholen. Ihr benötigt erst einen gewissen Story-Fortschritt, bevor ihr die Schnellreise freischalten könnt.

Nach Ende der Story könnt ihr euch weiterhin frei in allen Bezirken von Los Angeles bewegen und Nebenquests nachholen. Ihr benötigt erst einen gewissen Story-Fortschritt, bevor ihr die Schnellreise freischalten könnt. Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad im Spiel.

im Spiel. Ihr benötigt nur einen Spieldurchgang für alle Trophäen. Es gibt sechs Charaktere, aber es spielt für die Erfolge keine Rolle, welchen Schlächter ihr nehmt.

für alle Trophäen. Es gibt sechs Charaktere, aber es spielt für die Erfolge keine Rolle, welchen Schlächter ihr nehmt. Es gibt zwei Koop-Trophäen im Spiel, für die ihr zwingend einen menschlichen Mitspieler benötigt. Ihr müsst mit einem Koop-Partner gemeinsam fünf beliebige Quests absolvieren und 5-mal euren Mitspieler wiederbeleben. Es gibt ein Matchmaking-System im Spiel, für die Trophäen solltet ihr euch aber am besten verabreden. Nutzt dafür gerne unsere Kommentarfunktion unterhalb des Guides .

im Spiel, für die ihr zwingend einen menschlichen Mitspieler benötigt. Ihr müsst mit einem Koop-Partner gemeinsam fünf beliebige Quests absolvieren und 5-mal euren Mitspieler wiederbeleben. Es gibt ein Matchmaking-System im Spiel, für die Trophäen solltet ihr euch aber am besten verabreden. Nutzt dafür gerne unsere . Der Autopop der Platin-Trophäe ist zwischen PS4 nach PS5 möglich. Allerdings nicht anders herum. Wollt ihr Doppelplatin, spielt zuerst die PS4-Version.

Allerdings nicht anders herum. Wollt ihr Doppelplatin, spielt zuerst die PS4-Version. Es gibt viele Sammelobjekte im Spielverlauf, allerdings müsst ihr für Trophäen immer nur einen Bruchteil davon finden. Ihr braucht etwa nur 50 der 234 Aufzeichnungen im Spielverlauf und diese werdet ihr automatisch durch Story-Quests erhalten.

Ihr solltet nicht benötigte Waffen immer verkaufen anstatt zu zerlegen. Für eine der Trophäen müsst ihr nämlich insgesamt 1.000.000 Dollar ansammeln (kumulativ, nicht am Stück). Auf diese Weise spart ihr euch am Ende das Farmen von Geld, auch wenn dies im Endgame relativ schnell geht.

Für eine der Trophäen müsst ihr nämlich insgesamt 1.000.000 Dollar ansammeln (kumulativ, nicht am Stück). Auf diese Weise spart ihr euch am Ende das Farmen von Geld, auch wenn dies im Endgame relativ schnell geht. Roadmap zur Platin: Absolviert zunächst alle Story- und Nebenquests in beliebiger Reihenfolge. Schließt dann alle Suchmeldungen ab. Anschließend werden nur noch einzelne Herausforderungen und aktionsbezogene Erfolge übrig bleiben, die ihr schnell abschließen könnt.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Dead Island 2 mit den Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr für den Abschluss der Nebenquest „Ein Zeichen der Hoffnung“. Dies ist eine der letzten Nebenquests, die ihr beim Hollywood Boulevard annehmen könnt. Stellt sicher, zuvor alle anderen Nebenquests zu erledigen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story-Quests.

Erhaltet ihr für den Abschluss der Nebenquest-Reihe „Körperkunst“. Diese besteht aus mehreren Teilen, die ihr alle bei Francesca in Beverly Hills annehmen könnt. Stellt sicher, zuvor alle anderen Nebenquests zu erledigen.

Erhaltet ihr für den Abschluss der Nebenquests „Boz lässt es krachen“ und „Dez und die Mutter Satans“. Stellt sicher, zuvor alle anderen Nebenquests zu erledigen.

Erhaltet ihr für den Abschluss der Nebenquests „#Clickbait“, „Liken und Abonnieren!“ und „Wir gehen viral“. Stellt sicher, zuvor alle anderen Nebenquests zu erledigen.

Siehe Trophäe „LA Influential“.

Siehe Trophäe „LA Influential“.

Insgesamt gibt es 48 Nicht-Story-Quests im Spielverlauf (33 Nebenquests und 15 Suchmeldungen). Für die Trophäe müsst ihr nur 40 davon abschließen. Verfügbare Nebenquests werden euch in der Regionsübersicht auf der Karte auch immer angezeigt.

Es gibt insgesamt 8 legendäre Waffen im Spiel und eine davon erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Story. Alle legendären und einzigartigen Waffen zeigen wir euch auch im verlinkten Guide.

Werdet ihr automatisch erhalten, während ihr alle Story- und Nebenquests absolviert.

Hierfür müsst ihr die erste Stufe jeder Zombie-Herausforderung abschließen. Stellt dafür sicher, dass die erste Box bei jeder Zombie-Herausforderung im Menü abgehakt ist.

Hierfür müsst ihr die erste Stufe jeder Waffenherausforderung abschließen. Stellt dafür sicher, dass die erste Box bei jeder Waffenherausforderung im Menü abgehakt ist.

Hierfür müsst ihr die erste Stufe jeder Kampfherausforderung abschließen. Stellt dafür sicher, dass die erste Box bei jeder Kampfherausforderung im Menü abgehakt ist.

Hierfür müsst ihr die erste Stufe jeder Überlebensherausforderung abschließen. Stellt dafür sicher, dass die erste Box bei jeder Überlebensherausforderung im Menü abgehakt ist.

Hierfür müsst ihr die erste Stufe jeder Erkundungsherausforderung abschließen. Stellt dafür sicher, dass die erste Box bei jeder Erkundungsherausforderung im Menü abgehakt ist.

Hierfür müsst ihr 5 der 6 verfügbaren Suchmeldung-Waffenaufträge im Spielverlauf abschließen.

Hierfür müsst ihr alle 9 Suchmeldung-Vermisstenfälle im Spielverlauf abschließen. Sie starten alle an der Pinnwand im Serling Hotel auf der Ocean Avenue und ihr müsst jeweils bestimmten Story-Fortschritt erzielt haben, bevor weitere verfügbar werden.

Hierfür müsst ihr 10 der insgesamt 47 Geldkassetten im Spielverlauf öffnen. Alle Schlüssel-Fundorte für Geldkassetten zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Erhaltet ihr automatisch in der Story, da ihr hier mehr als 50 Aufzeichnungen erhalten werdet.

Erhaltet ihr automatisch in der Story, da ihr allein durch Levelaufstiege und Questbelohnungen mehr als 30 Fähigkeitenkarten bekommt.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Stufe 30 ist der maximale Level, den ihr erreichen könnt. Durch den Abschluss aller Story- und Nebenquests werdet ihr Stufe 30 locker erreichen.

Autophage-Fähigeiten schaltet ihr im letzten Drittel der Story frei. Rüstet dann drei Fähigkeitenkarten mit einem Schädelsymbol auf der unteren Seite aus, um den höchsten Rang der Autophage-Infektion zu erhalten.

Den Raserei-Modus schaltet ihr während der Story frei. Links oben erhaltet ihr dann eine Rasereianzeige. Ist diese komplett gefüllt, könnt ihr die Raserei durch Drücken von L3 + R3 aktivieren. Tötet insgesamt 50 Zombies in diesem Modus für die Trophäe.

Exquisite Waffen (Lila Farbe) erhaltet ihr zufällig ab Level 20 und höher. Verseht eine solche Waffe an einer Werkbank mit Vorteilen und Mods in jedem möglichen Slot, um den Erfolg freizuschalten.

Mutatoren sind der letzte Zombie-Typ, den ihr gegen Ende der Story freischaltet. Mutatoren werden in der Spielwelt zunächst als normale Geher-Zombies markiert und verwandeln sich dann nach kurzer Zeit, sobald sie euch entdeckt haben. Sie sehen etwas anders aus als andere Zombies.

So sieht ein Mutator vor der Verwandlung aus (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für die Trophäe müsst ihr einen solchen Zombie vor der Mutation töten. Rüstet dafür am besten ein Scharfschützengewehr aus und erledigt einen Mutator aus der Entfernung per Kopfschuss. Einen Hot Spot für Mutatoren gibt es beispielsweise im Anwesen im Südosten von Beverly Hills.

Nutzt Klingenwaffen wie Katanas oder Äxte und zielt auf die Gliedmaßen von Zombies, um diese Trophäe schnell zu bekommen.

ONLINE-Trophäe!

Hierfür müsst ihr fünf Quests gemeinsam im Koop abschließen. Nutzt die Kommentarfunktion unterhalb dieses Guides um Mitspieler zu finden.

ONLINE-Trophäe!

Hierfür müsst ihr einen Mitspieler im Koop 5-mal wiederbeleben, nachdem er niedergstreckt wurde.

Wenn Zombies nur noch wenig Gesundheit haben, fallen sie manchmal zu Boden und ihr könnt per Viereck/X-Taste einen Finisher ausführen. Macht dies 25-mal für die Trophäe.

Bauplan-Herausforderungen könnt ihr erst nach Freischaltung der Autophagefähigkeiten in der Story abschließen. Es gibt insgesamt 7 Bauplan-Herausforderungen. Sie erfordern das Töten von Zombies unter bestimmten Bedingungen. Überprüft dafür einfach das Herausforderungen-Menü und schließt sie nacheinander ab.

Rüstet hierfür eine kleine Nahkampfwaffe wie beispielsweise ein Messer aus. Begebt euch dann in ein offenes Gebiet (z.B. der Strand in Venice Beach oder am Santa Monica Pier) und lasst euch von möglichst vielen Geher-Zombies verfolgen. Lauft vor ihnen in einer geraden Linie weit genug davon und dreht euch dann um. Zielt mit eurem Messer per L2/LT-Taste weit über die Köpfe der Zombies und werft dann das Messer per R2/RT-Taste. Trefft ihr einen Zombie aus mehr als 35 Metern Entfernung damit, schaltet ihr die Trophäe frei.

Es wird mehrere Versuche benötigen, bis ihr die Entfernung und die Höhe für das Zielen herausgefunden habt. Durch eine hohe Anzahl von Zombies erhöht ihr zudem die Chancen, einen von ihnen zu treffen.

Apex-Varianten sind besondere Zombies wie Schreier, Malmer oder Kotzbrocken. Nachdem ihr 10 solcher Zombies besiegt habt, gehört der Erfolg euch.

Hierfür müsst ihr 25-mal perfekt ausweichen oder blocken (je nach ausgerüsteter Fähigkeitskarte). Drückt dafür im letzten Moment vor dem Angriff eines Zombies die L1/LB-Taste.

Nach einem Zombie-Biss: Wie lange würdet ihr überleben?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.