Der zweite Charakter-Banner von Honkai: Star Rail verlockt die nach dem Seele-Banner wahrscheinlich bereits bankrotten Spielerinnen und Spieler dazu, all ihr Stellare Jade auf den müden General zu werfen. Wir beantworten mit diesem Guide die Frage, ob es sich lohnt, eure Warps für Jing Yuan auszugeben, und wie ihr diesen zu dem Damage-Mittelpunkt eures Teams macht.

Vorstellung des Charakters: Jing Yuan

Gerade erst habt ihr, Trailblazer, all eure Stellare Jade ausgegeben, damit Seele zu euch nach Hause kommt. Doch schon steht ein neuer Charakter-Banner vor der Tür. Jing Yuan? Was hat es mit ihm auf sich? Als Spieler lernen wir Jing Yuan schnell kennen, sobald wir in Xianzhou ankommen, und sind direkt von seinem distanzierten Charme verführt. Zwar scheint der General mehr im Schilde zu führen, als er uns sagt, doch hat er offensichtlich an erster Stelle es darauf abgesehen, die Stellaron-Katastrophe abzuwenden und die Menschen von Xianzhou zu beschützen.

Element: Blitz

Blitz Pfad: Die Gelehrsamkeit

Die Gelehrsamkeit Seltenheit: *****

***** Erhältlich: Charakter-Banner (limitiert)

Nun beglückt uns dieser Charakter in Mai 2023 als eine mögliche Addition zu unserem Team. Was kann der Gute überhaupt? Nun, vor allen Dingen ist Jing Yuan der (aktuell) stärkste Damage-Dealer im ganzen Spiel. Mit seinen Blitz-AoE-Attacken sorgt er für massiven Schaden auf den Gegnern, vor allem wenn ihn andere Spielfiguren ordentlich buffen. Da viele Gegner Schwäche gegen das Blitz-Element aufweisen, ist Jing Yuan eine tolle Ergänzung des Teams. Doch da das Warpen doch eine sehr kostspielige Angelegenheit ist, und noch viele tolle Charaktere kommen werden, stellt sich die Frage - soll ich auf Jing Yuan ziehen oder nicht? Schaut euch diesen Guide an, um euch eine Meinung zu bilden.

Jing Yuan Stats

LP ANG VTD GES KRIT-Rate KRIT-SCH Level 1 158 95 66 99 5% 50% Level 80 1164 698 485 99 5% 50%

Jing Yuan Skills

Mit seiner Ultimate teilt Jing Yuan massiv aus, und fügt weitere Stacks für seinen Blitz-Lord hinzu. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Standardangriff Fertigkeit Ultimate Talent Technik Gleißendes Licht Gespaltener Zenit Lichtbringer Erneute Erscheinung Geisterbeschwörung Fügt einem Gegner Blitz-Schaden in Höhe von 50% von Jing Yuans ANG. Alle Gegner bekommen Blitz-Schaden In Höhe von 50% von Jing Yuans Angriff. Die Trefferzahl des Blitz-Lords für die nächste Runde erhöht sich um 2. Alle Gegner bekommen Blitz-Schaden in Höhe von 120% von Jing Yuans Angriff. Die Trefferzahl des Blitz-Lords für die nächste Runde erhöht sich um 3. Wenn Jing Yuan den Kampf betritt, beschwört er den Blitz-Lord, welcher einer GES von 60 hat und eine Trefferzahl von 3. Wenn der Blitz-Lord angreift, fügt er einem zufälligen Gegner Schaden in Höhe von 33% von Jing Yuang Angriff zu, und den angrenzenden Gegnern in Höhe von 25% des am Ziel verursachten Schadens. Maximale Trefferzahl beträgt 10, die GES erhöht sich für jeden Trefferpunkt um 10. Es setzt sich nach dem Ende der Aktion zurück. Wenn Jing Yuan handlungsunfähig ist oder einen Crowd-Control-Debuff hat, verschwindet der Blitz-Lord. Wird die Technik eingesetzt, so erhöht sich die Trefferzahl des Blitz-Lords in der ersten Kampfrunde um 3.

Blitz-Kampftyp

Wenn ein Blitz-Charakter einen Schwächebruch beim Gegner verursacht, so bekommt der Gegner einen Schock-Effekt, welcher Blitz-DoT (Damage over Time) verursacht.

Bester Jing Yuan-Build

Lichtkegel

Beste Lichtkegel 5* Zweitbeste Lichtkegel 5* Beste Lichtkegel 4* Zweitbeste Lichtkegel 4* Strahlende Verankerung Nacht auf der Milchstraße Die Geburt des Selbst Die Ernsthaftigkeit des Frühstücks

Die Lichtkegel aus dem Lichtkegel-Banner ist (wie zu erwarten) die beste Lichtkegel für Jing Yuan. Aber es gibt auch Alternativen. (Bildquelle. Screenshot GIGA Games)

Relikte

4-teilig 2-teilig Körper Schuhe Planarsphäre Verbindungsseil Set 1 Band des knisternden Donners Raumstation für Versiegelung KRIT GES/ANG% Blitz% ANG%/Bruch% Set 2 Band des knisternden Donners Regloses Salsotto KRIT GES/ANG% Blitz% ANG%/Bruch% Set 3 Band des knisternden Donners Königreich der Banditen KRIT GES/ANG% Blitz% ANG%/Bruch%

Die Relikte sollten für euch keine allzu große Rolle spielen, denn vor der Balance-Stufe 3 lohnt es sich kaum, eure Trailblaze-Kraft, die so schon rar gesäht ist, da reinzustecken, da die Relikte nur in einer niedrigen Qualität droppen. Wartet bis Balance-Stufe 3 bzw. eure Stufe 40 ab, damit ihr garantierte goldene Relikte bekommt. Bis dahin nutzt eure Trailblaze-Kraft für andere Dinge. Die Priorität sollte wie folgt gehen:

Level Spuren Lichtkegel Relikte

Spuren-Prioritäten

Im Bereich „Spuren“ müsst ihr im Verlauf des Upgrades von Jing Yuan einige Entscheidungen treffen. Dabei solltet ihr Folgendes priorisieren:

Normale Spuren leveln:

Talent -> Fertigkeit -> Ultimate -> Grundangriff

Große Spuren freischalten:

Schachmatt -> Formationsbrecher -> Alles geplant -> Kritische Rate %

Bonus-Stats:

Kritischer Schaden -> Geschwindigkeit ->Angriff% -> Bruch%

Upgrade-Materialien

Wollt ihr Jing Yuan schnell auf das Maximallevel bringen (aktuell Level 60), werdet ihr die nachfolgenden Materialien brauchen. Damit ist Jing Yuan Level 60, seine Grundattacke ist Level 3, sein Skill, seine Ultimate und sein Talent auf Level 5.

375.200 Credits

58x Wille des Eroberers

2x Abenteuer-Log

2x Reisebegegnungen

10x Blitzstab des Gestaltenwandlers

40x Schlüssel des Wissens

18x Schlüssel der Inspiration

1x Spuren des Schicksals

2x Ende des Zerstörers

46x Unsterbliche ätherische Blume

56x Unsterbliche junge Knospe

Die Unsterbliche junge Knospe könnt ihr euch holen, indem ihr eure Charaktere auf Missionen schickt, und sie dann zu unsterblichen ätherischen Blumen umwandelt. Für die Schlüssel des Wissens/Inspiration müsst ihr Blütenkelch (Karminrot) farmen, welches sich auf Jarilo-VI befindet.

Für die Aufstiegsmaterialien „Blitzstab des Gestaltenwandlers“ muss eure Welt erst Balance-Stufe 2 erreichen, dann könnt ihr auf Xianzhou auch diese Materialien bekommen. Für Ende des Zerstörers müsst ihr erst die Hauptstory auf Jarilo-VI beenden, sodass ihr die wöchentlichen Bosse freischaltet.

Mögliche Team-Combos

Team 1 (f2p friendly):

Jing Yuan, Asta, Natasha, Dan Heng

Team 2 (p2w):

Jing Yuan, Pela, Natasha, Bronya

Vor allem in Kombination mit Bronya, die mit ihrer Fertigkeit Jing Yuan nochmal zum Zug kommen lässt, sodass er weitere Stacks seinem Blitz-Lord hinzufügen kann, strahlt Jing Yuan als der Damage-Kern seines Teams.

Lohnt es sich, auf Jing Yuan zu ziehen?

Zum Zeitpunkt des Spiel-Releases ist Jing Yuan, wenn es um reine Zahlen geht, der stärkste DPS im ganzen Spiel. Er ermöglicht euch als Teil eures Teams, vor allem mehrere Wellen an Gegnern schnell zu räumen, und kann in einer einzigen Runde bereits unglaublichen Schaden austeilen. Die Fähigkeit seines Blitz-Lords zum Folgeangriff erweist sich ebenso als äußerst nützlich für Content wie Universum-Simulation. Klingt doch alles zu schön, um wahr zu sein, oder?

Es sollte beachtet werden, welche 4-Sterne-Charaktere eine erhöhte Rate auf dem Jing Yuan-Banner haben - Tinguyn, 7. März und Sushang. Während Sushang eher schlecht abschneidet, sind die beiden anderen Mädels trotz ihrer niedrigen Rarität wertvolle Teammitglieder. Vor allem Tingyun als Alternative zu Bronya ist ein toller Buffer, der Jing Yuan mit ihrer Fertigkeit zusätzlichen Schaden verschafft, und mit ihrer Ultimate Jing Yuan öfter seine Ultimate einsetzen lässt. Es ist aber natürlich auch so, dass sich diese Charaktere auch auf anderen Wegen ziehen lassen.

Doch es gibt zwei wichtige Punkte zu beachten. Zum einen haben wir bereits einen Vier-Sterne-Charakter im Spiel, der identische Nische wie Jing Yuan füllt, nämlich Serval. Serval ist ein Charakter, bei dem es aufgrund seiner Seltenheit wesentlich einfacher ist, die Eidolons zu bekommen und so sie stärker zu machen, und sie macht genauso wie Jing Yuan AoE-Blitz-Schaden. Wer also vor allem bereits in Serval einige Ressourcen reingesteckt hat, kann sich fragen, ob sich es lohnt, auch für Jing Yuan zu warpen, nur um ein wenig mehr Schaden rauszuholen.

Zum anderen befürchten viele Spielerinnen und Spieler bei Honkai: Star Rail eine ähnliche Situation, wie sie irgendwann bei Genshin Impact entstanden ist. Der sogenannte Powercreep bereitet vielen bei Genshin Kopfschmerzen, denn die neuen Charaktere, die hinzukommen, scheinen stets nach und nach die älteren Figuren bezüglich ihrer Stärke zu überschatten. So kann es sein, dass ihr mit Jing Yuan zwar vorerst einen sehr starken Damage-Dealer ins Team bekommt, aber schon wenige Patches später es bereut, wenn eine neue, stärkere Unit kommen wird.

Am Ende solltet ihr euch aber nicht nur daran orientieren, welcher Charakter der Stärkste ist, sondern auch daran, wer euch einfach als 'Person‘ oder als Design zusagt, aber auch im Auge behalten, welche Charaktere demnächst noch erscheinen werden.

