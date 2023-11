Like a Dragon Gaiden: Alle Goldkugel-Fundorte & Wunsch-Belohnungen

In der Nebenstory „Komm und schnapp dir die Kugeln!“ in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sollt ihr sieben goldene Kugeln finden, um euch am Ende einen Wunsch erfüllen zu können. An dieser Stelle zeigen wir euch die genauen Fundorte aller Goldkugeln und welche Belohnungen es für die jeweiligen Wünsche gibt.

Komm und schnapp dir die Kugeln!

Diese Nebenstory könnt ihr im Verlauf der Hauptgeschichte bei Akame starten. Ihr sollt sieben goldene Bälle finden, um sie zu Shen zu bringen, der euch dafür einen Wunsch erfüllt. Diese Mission ist eine offensichtliche Anspielung auf Dragon Ball und ziemlich knifflig, da die Goldkugeln äußerst gut versteckt sind.

Ihr findet die Kugeln sowohl in Sotenbori als auch in der Burg. Ihr könnt sie nicht verpassen und diese Nebenmission jederzeit (auch noch nach der Story) verfolgen. Im Folgenden beschreiben wir euch die exakten Fundorte für jede Goldkugel.

Goldkugel 1

Die erste Kugel könnt ihr direkt in Akames Shop kaufen. Sie kostet euch nur 777 Punkte. Sollte sie die Kugel noch nicht im Angebot haben, müsst ihr eventuell erst das Akame-Netzwerk auf den nächsten Rang leveln.

Die erste Goldkugel könnt ihr bei Akame kaufen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldkugel 2

Die zweite Goldkugel könnt ihr beim NPC vor dem Billardtisch in der Kiss Shot Billard Bar im Südwesten von Sotenbori für 777 Punkte kaufen. Ihr müsst zuvor ein paar Mal Billard spielen, um euch die nötigen Punkte zu verdienen.

Dieser NPC in der Billardbar verkauft euch eine Goldkugel für 777 Punkte (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldkugel 3

Die nächste Kugel könnt ihr euch einfach von einem Vordach in der westlichen Shofukucho Street mit eurem Spinnen-Gadget schnappen.

Die Kugel liegt auf einem Vordach in der Shofukucho Street (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldkugel 4

Eine weitere Kugel, die ihr kaufen könnt, bekommt ihr im Ebisu Pawn Shop auf der östlichen Shofukucho Street in Sotenbori. Ihr benötigt ihr 77.777 Yen für den Kauf.

Diese Kugel kostet euch 77.777 Yen im Ebisu Pawn Shop (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldkugel 5

Für diese Goldkugel müsst ihr euch tagsüber zum Kanal im Zentrum von Sotenbori begeben. Hier fahren regelmäßig Boote hin und her. Auf einem der Boote posiert vorne ein Muskelmann. In seinem Intimbereich leuchtet euch die Goldkugel schon entgegen. Wartet, bis sie in Reichweite kommt und schnappt sie euch dann mit dem Spinnen-Gadget.

Schnappt euch diese Goldkugel vom posierenden NPC auf dem Boot (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldkugel 6

In der Burg findet ihr diese Goldkugel im Intimbereich der riesigen Goldstatue auf der rechten Seite. Sie steht über der Treppe, die zur Kämpfer-Lounge führt. Ihr müsst euch genau unter die Statue stellen und dann etwas die Kamera justieren, um die leuchtende blaue Stelle zu entdecken. Benutzt hier das Spinnen-Gadget, um die Kugel zu bekommen.

Im Schritt dieser riesigen Goldstatue findet ihr diese gut versteckte Kugel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldkugel 7

Ebenfalls in der Burg könnt ihr im hinteren Bereich links neben dem Casino einen weiteren posierenden Muskelmann entdecken, der eine Goldkugel im Schritt hat. Er dreht hier seine Runden und ihr müsst den Moment abpassen, wo er euch am nächsten ist, um die Goldkugel mit dem Spinnen-Gadget an euch heranzuziehen.

Links vom Casino gibt es einen weiteren Muskelmann mit Goldkugel im Schritt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Wünsche und ihre Belohnungen

Habt ihr alle sieben Goldkugeln beisammen, meldet euch bei Akame zurück, die euch nun den Standort von Shen auf der Karte von Sotenbori markiert. Er liegt ganz im Nordosten in einem Hauseingang herum. Sprecht ihn an und übergebt ihm die goldenen Bälle.

Anschließend dürft ihr euch etwas von ihm wünschen. Die erste Antwortoption (Ein normales, friedliches Leben) ist nicht relevant und führt nur dazu, dass er euch nochmals nach einem Wunsch fragt. Je nach Wunsch erhaltet ihr folgende Belohnungen:

Endlose Reichtümer: Shen gibt euch 1.000.000 Yen .

Shen gibt euch . Ewiges Leben: Shen gibt euch 100 Heiltränke .

Shen gibt euch . Sexy Schlüpfer: Shen gibt euch seine Unterhose. Das klingt nach einem Reinfall, allerdings könnt ihr diese für 1.500.000 Yen im Ebisu Pawn Shop verkaufen.

Shens Unterhose ist somit die beste Wahl beim Wunsch, denn mit 1,5 Millionen Yen könnt ihr euch weitaus mehr als 100 Heiltränke kaufen.

