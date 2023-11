Like a Dragon Gaiden: Pocket Circuit Guide & Setups für jedes Rennen

Bereits zum dritten Mal könnt ihr in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name das beliebte Minispiel „Pocket Circuit“ spielen, bei dem ihr batteriebetriebene Spielzeugautos richtig einstellen müsst, damit sie verschiedene Rennen gewinnen können. In unserem Setup-Guide findet ihr dafür alle Siegeinstellungen für jedes Rennen.

Pocket Circuit in Like a Dragon Gaiden

Das Pocket Circuit Minispiel wird automatisch im Verlauf der Hauptgeschichte freigeschaltet. Die Rennbahn befindet sich in der CourStar-Bar im Osten von Sotenbori am Ende der East Shofukucho Street.

Wenn ihr bereits Yakuza 0 und/oder Yakuza Kiwami gespielt habt, kennt ihr Pocket Circuit bereits. Das Minispiel funktioniert auch in Like a Dragon Gaiden ganz genauso. Ihr stellt euer Spielzeugauto vor jedem Rennen ein und wählt Reifen, Motor, Getriebe usw. aus.

Die Rennen selbst laufen dann vollautomatisch ab. Ihr könnt hier nur einen bzw. zwei Boosts zünden und müsst manchmal schnell hintereinander die Kreis/B-Taste drücken, wenn euer Wagen droht aus der Spur zu fallen. Wenn euer Auto direkt von der Piste fliegt oder zu langsam ist, müsst ihr die Wageneinstellungen ändern und es erneut versuchen.

Fundorte von Autotteilen

Autoteile könnt ihr beim Shop an der Bar kaufen. Es gibt aber auch ein paar Teile, die ihr außerhalb vom CourStar finden könnt. Dazu gehören:

Super-Slick-Reifen & Motor mit hoher Drehzahl Mark II: Befinden sich in den Schließfächern E5 und H5 bei der Bishamon-Brücke.

Befinden sich in den Schließfächern E5 und H5 bei der Bishamon-Brücke. Extra-Balance-Chassis: Könnt ihr für Punkte im Yokobori Golf Center im Norden von Sotenbori eintauschen.

Könnt ihr für Punkte im Yokobori Golf Center im Norden von Sotenbori eintauschen. Lightspeed-Motor Mark II: Belohnung für gewonnes Gegner-Rennen gegen Momozo.

Belohnung für gewonnes Gegner-Rennen gegen Momozo. Metal-Chassis Plus: Könnt ihr beim Ebisu Pawn Shop in Sotenbori kaufen.

Könnt ihr beim Ebisu Pawn Shop in Sotenbori kaufen. Metal-Chassis: Blaues Item auf dem Zaun beim Eingang zum Daidoji-Versteck im Westen von Sotenbori.

Blaues Item auf dem Zaun beim Eingang zum Daidoji-Versteck im Westen von Sotenbori. Power-Motor Plus: Blaues Item auf dem Restaurantschild mit dem großen Wildschwein ganz im Nordwesten von Sotenbori.

Blaues Item auf dem Restaurantschild mit dem großen Wildschwein ganz im Nordwesten von Sotenbori. Slick-Reifen Plus & Extra-Speed-Chassis: Könnt ihr in Akames Shop für Punkte eintauschen.

Könnt ihr in Akames Shop für Punkte eintauschen. Super-Balance-Chassis: Geht die Treppen im mehrstöckigen Gebäude im Südwesten von Sotenbori ganz nach oben aufs Dach. Auf dem gegenüberliegenden Dach südlich des Gebäudes findet ihr ein blaues Item, hinter dem sich dieses Autoteil verbirgt.

Geht die Treppen im mehrstöckigen Gebäude im Südwesten von Sotenbori ganz nach oben aufs Dach. Auf dem gegenüberliegenden Dach südlich des Gebäudes findet ihr ein blaues Item, hinter dem sich dieses Autoteil verbirgt. Ultra-Niederquerschnittsreifen: Blaues Item an der Decke des Casinos in der schwimmenden Burg.

Setups für jedes Rennen

Den folgenden Listen könnt ihr die besten Setups für jedes Rennen entnehmen. Solltet ihr nicht genug Punkte für den Erwerb von Autoteilen haben, spielt erst die Gegner-Rennen oder nutzt den Time Attack Modus, welcher euch jede Menge Punkte beschert.

Einführungsrennen

Kategorie Autoteil Reifen Slim-Reifen Chassis Speed-Chassis Motor Speed-Motor Getriebe Balance-Getriebe Batterie Hochgeschwindigkeits-Batterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel -

Rennen für Anfänger

Kategorie Autoteil Reifen Slim-Reifen Plus Chassis Speed-Chassis Plus Motor Speed-Motor Plus Getriebe Balance-Getriebe Plus Batterie Hochgeschwindigkeits-Batterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel -

Anfängerrennen

Kategorie Autoteil Reifen Slim-Reifen Plus Chassis Speed-Chassis Plus Motor Speed-Motor Plus Getriebe Balance-Getriebe Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel -

Standardrennen

Kategorie Autoteil Reifen Extra-Spike-Reifen Chassis Extra-Balance-Chassis Motor Extra-Speed-Motor Getriebe Extra-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator Seitenstabilisator Aufhängung - Frontflügel -

Pro-Am-Rennen

Kategorie Autoteil Reifen Extra-Slick-Reifen Chassis Extra-Balance-Chassis Motor Extra-Speed-Motor Getriebe Extra-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Leichte Aufhängung Frontflügel -

Rennen für Erfahrene

Kategorie Autoteil Reifen Super-Slick-Reifen Chassis Super-Balance-Chassis Motor Motor mit hoher Drehzahl Mark II Getriebe Extra-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Leichte Aufhängung Frontflügel -

Rennen für Profis

Kategorie Autoteil Reifen Super-Slick-Reifen Chassis Super-Balance-Chassis Motor Motor mit hoher Drehzahl Mark II Getriebe Boost-Getriebe-Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Leichte Aufhängung Frontflügel -

Offizielles Rennen

Kategorie Autoteil Reifen Super-Spike-Reifen Chassis Super-Balance-Chassis Motor Motor mit hoher Drehzahl Mark II Getriebe Super-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Leichte Aufhängung Frontflügel -

CourStar-Rennen

Kategorie Autoteil Reifen Super-Slim-Reifen Chassis Super-Speed-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Extra-Boost-Getriebe Batterie Hochkapazitäts-Batterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Flacher Flügel

Invitational Cup

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slick-Reifen Chassis Ultra-Gummi-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Super-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Kastenflügel

Champion-Cup

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Spike-Reifen Chassis Gummi-Chassis Motor Power-Motor Plus Getriebe Balance-Getriebe Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator Seitenstabilisator 3.0 Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Profi-Cup

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slim-Reifen Chassis Ultra-Metall-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Professional Cup

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Spike-Reifen Chassis Ultra-Balance-Chassis Motor Lightspeed-Motor Mark II Getriebe Ultra-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator Seitenstabilisator 2.0 Aufhängung Mittlere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Masters Cup

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slick-Reifen Chassis Ultra-Balance-Chassis Motor Ultra-Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Mittlere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Grand Masters Cup

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slim-Reifen Chassis Ultra-Balance-Chassis Motor Ultra-Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Hochkapazitäts-Batterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Kensuke

Kategorie Autoteil Reifen Slim-Reifen Chassis Speed-Chassis Motor Speed-Motor Getriebe Balance-Getriebe Batterie Hochgeschwindigkeits-Batterie Seitenstabilisator Seitenstabilisator Aufhängung - Frontflügel -

Gegner Kanami

Kategorie Autoteil Reifen Slim-Reifen Plus Chassis Speed-Chassis Plus Motor Speed-Motor Plus Getriebe Balance-Getriebe Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel -

Gegner Yusuke

Kategorie Autoteil Reifen Slim-Reifen Plus Chassis Speed-Chassis Plus Motor Speed-Motor Plus Getriebe Balance-Getriebe Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel -

Gegner Hammerhead

Kategorie Autoteil Reifen Slim-Reifen Plus Chassis Speed-Chassis Plus Motor Speed-Motor Plus Getriebe Balance-Getriebe Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel -

Gegner Kazuko

Kategorie Autoteil Reifen Extra-Spike-Reifen Chassis Super-Speed-Chassis Motor Motor mit hoher Drehzahl Mark II Getriebe Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel -

Gegner Shiori

Kategorie Autoteil Reifen Extra-Slick-Reifen Chassis Extra-Speed-Chassis Motor Extra-Speed-Motor Getriebe Boost-Getriebe Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung - Frontflügel Flacher Flügel

Gegner Toru

Kategorie Autoteil Reifen Super-Slick-Reifen Chassis Super-Balance-Chassis Motor Motor mit hoher Drehzahl Mark II Getriebe Super-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Leichte Aufhängung Frontflügel -

Gegner Katsuyuki

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Niederquerschnittsreifen Chassis Ultra-Speed-Chassis Motor Lightspeed-Motor Mark II Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Hochkapazitäts-Batterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Yuko

Kategorie Autoteil Reifen Super-Slick-Reifen Chassis Super-Speed-Chassis Motor Motor mit hoher Drehzahl Mark II Getriebe Boost-Getriebe-Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Leichte Aufhängung Frontflügel -

Gegner Saburo

Kategorie Autoteil Reifen Super-Spike-Reifen Chassis Super-Balance-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Super-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Leichte Aufhängung Frontflügel -

Gegner Tomoya

Kategorie Autoteil Reifen Super-Slim-Reifen Chassis Super-Speed-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Extra-Boost-Getriebe Batterie Hochkapazitäts-Batterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Flacher Flügel

Gegner Akame

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slick-Reifen Chassis Ultra-Speed-Chassis Motor Ultra-Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Masashi

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slick-Reifen Chassis Ultra-Gummi-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Super-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Kastenflügel

Gegner Keiko

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Spike-Reifen Chassis Gummi-Chassis Plus Motor Power-Motor Getriebe Balance-Getriebe Plus Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator Seitenstabilisator 3.0 Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Momozo

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slim-Reifen Chassis Ultra-Metall-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Ami

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Spike-Reifen Chassis Ultra-Balance-Chassis Motor Lightspeed-Motor Mark II Getriebe Ultra-Balance-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator Seitenstabilisator 2.0 Aufhängung Mittlere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Gou-ou

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slick-Reifen Chassis Ultra-Balance-Chassis Motor Ultra-Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Mittlere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Masaru

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Niederquerschnittsreifen Chassis Ultra-Speed-Chassis Motor Ultra-Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Hochkapazitäts-Batterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Ran

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Spike-Reifen Chassis Ultra-Gummi-Chassis Motor Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

Gegner Manager

Kategorie Autoteil Reifen Ultra-Slim-Reifen Chassis Ultra-Gummi-Chassis Motor Ultra-Lightspeed-Motor Getriebe Ultra-Boost-Getriebe Batterie Standardbatterie Seitenstabilisator - Aufhängung Schwere Aufhängung Frontflügel Regenbogenflügel

