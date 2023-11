Like a Dragon Gaiden: Alle Schlüssel-Fundorte für Schließfächer

In Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name könnt ihr erneut 50 Schließfächer öffnen und müsst dafür die entsprechenden Schlüssel finden. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte auf der Karte.

Alle 50 Schließfachschlüssel finden

Schlüssel könnt ihr in Sotenbori und der Burg finden. Ihr erkennt sie an einem funkelnden Glitzern meistens auf dem Boden. Allerdings leuchten sie erst, wenn ihr euch in der Nähe befindet. In Like a Dragon Gaiden können sich Schlüssel aber auch hinter den blauen Items verbergen, die ihr mit eurem Spinnen-Gadget greifen könnt.

Um euch die Suche gehörig zu erleichtern, könnt ihr euch die Kontaktlinsen bei Mizorogi kaufen. Das ist der NPC, der zu Beginn der Story im Gebäude im Nordwesten von Sotenbori sitzt. Später findet ihr dann im selben Raum wie Akame. Rüstet die Kontaktlinsen aus, damit alle Schlüssel auf der Karte markiert werden.

Auf den folgenden Karten haben wir euch alle 50 Schlüssel-Fundorte markiert.

Alle Schlüssel in Sotenbori

Alle Schlüssel-Fundorte in Sotenbori (Bildquelle: Screenshot GIGA)

A1: Am Boden Neben der Tür zur Le Miel Patisserie.

Am Boden Neben der Tür zur Le Miel Patisserie. A2: Vor den Toiletten hinten im Poppo Mini-Markt.

Vor den Toiletten hinten im Poppo Mini-Markt. A3: Neben dem blauen Automaten am Boden unterhalb der „Smile Burger“-Reklame.

Neben dem blauen Automaten am Boden unterhalb der „Smile Burger“-Reklame. A5: In den Zierpflanzen vor Club Sun Shine.

In den Zierpflanzen vor Club Sun Shine. B1: In den Toiletten im Ashitaba Park.

In den Toiletten im Ashitaba Park. B2: Unter dem geparkten weißen PKW links vom Eingang zum Pocket Circuit.

Unter dem geparkten weißen PKW links vom Eingang zum Pocket Circuit. B3: Im Club SEGA rechts vom Empfang am Boden.

Im Club SEGA rechts vom Empfang am Boden. B4: Blaues Item auf der Glocke auf der Iwao-Brücke.

Blaues Item auf der Glocke auf der Iwao-Brücke. C1: Hinter der Schildkröten-Säule ganz rechts.

Hinter der Schildkröten-Säule ganz rechts. D1: Hinter den Zierpflanzen auf der rechten Seite vor dem Eingang zum Grand Cabaret.

Hinter den Zierpflanzen auf der rechten Seite vor dem Eingang zum Grand Cabaret. D2: Im hinteren Bereich vom grün-weißen „infomen“-Shop.

Im hinteren Bereich vom grün-weißen „infomen“-Shop. D3: Blaues Item über dem grünen Schriftzug vom „Sesil Coffee“.

Blaues Item über dem grünen Schriftzug vom „Sesil Coffee“. D5: Blaues Item auf den Containern unterhalb der Balustrade.

Blaues Item auf den Containern unterhalb der Balustrade. E1: Direkt links der Schließfächer am Boden.

Direkt links der Schließfächer am Boden. E2: Am Boden im Gang.

Am Boden im Gang. E3: Blaues Item bei der großen weißen Katze über dem Hauseingang.

Blaues Item bei der großen weißen Katze über dem Hauseingang. F1: Hinter der Treppe, die hinunter zum Daidoji-Versteck führt.

Hinter der Treppe, die hinunter zum Daidoji-Versteck führt. F2: Bei einem der Sessel in der Stijl Bar.

Bei einem der Sessel in der Stijl Bar. F4: Blaues Item in der kleinen Spalte links der Bar Moon River.

Blaues Item in der kleinen Spalte links der Bar Moon River. G1: Beim Treppenaufgang rechts vom Club Four Shine.

Beim Treppenaufgang rechts vom Club Four Shine. G2: Blaues Item auf dem großen Kugelfisch.

Blaues Item auf dem großen Kugelfisch. H1: Im Treppenhaus links der Schließfächer.

Im Treppenhaus links der Schließfächer. H2: In der Mahjong-Spielhalle.

In der Mahjong-Spielhalle. H3: Blaues Item auf dem große Stein-Vordach links vom Taxistand.

Blaues Item auf dem große Stein-Vordach links vom Taxistand. H5: Hinter der Bar auf dem Dach des mehrstöckigen Gebäudes.

Hinter der Bar auf dem Dach des mehrstöckigen Gebäudes. I1: Rechts vom Waschbecken bei den Toiletten im CourStar.

Rechts vom Waschbecken bei den Toiletten im CourStar. I2: Blaues Item auf einem der Tentakel vom roten Oktopus.

Blaues Item auf einem der Tentakel vom roten Oktopus. I3: Blaues Item auf dem Luftschacht an der Hausecke.

Blaues Item auf dem Luftschacht an der Hausecke. I4: Blaues Item auf einem Baum am Rande des Flusses.

Blaues Item auf einem Baum am Rande des Flusses. J1: In der Kiss Shot Billard Bar.

In der Kiss Shot Billard Bar. J2: Blaues Item auf einer der Laternen der Bishamon-Brücke.

Alle Schlüssel in der Burg

Central Street:

Alle Schlüssel-Fundorte in der Burg - Central Street (Bildquelle: Screenshot GIGA)

A4: Blaues Item auf dem Zaun neben dem Helipad.

Blaues Item auf dem Zaun neben dem Helipad. B5: Auf der Balustrade vor dem Eingang zur Spielhalle.

Auf der Balustrade vor dem Eingang zur Spielhalle. C2: Blaues Item auf dem Tablett der Kellnerin, die ihr zwischen den Sitzen sehen könnt.

Blaues Item auf dem Tablett der Kellnerin, die ihr zwischen den Sitzen sehen könnt. C3: Auf einem der schwarzen Sessel im Wartebereich vom Cabaret Club Castle.

Auf einem der schwarzen Sessel im Wartebereich vom Cabaret Club Castle. C4: Auf der Balustrade im oberen Bereich der Spielhalle.

Auf der Balustrade im oberen Bereich der Spielhalle. C5: Auf dem leuchtenden Pfeiler hinter der Kutsche.

Auf dem leuchtenden Pfeiler hinter der Kutsche. E4: Blaues Item links an der Wand nach Betreten der Burg.

Blaues Item links an der Wand nach Betreten der Burg. E5: Hinter der Trennwand in der Spielhalle.

Hinter der Trennwand in der Spielhalle. F3: Blaues Item beim Gemälde im Erdgeschoss der Spielhalle.

Blaues Item beim Gemälde im Erdgeschoss der Spielhalle. F5: Links im oberen Bereich des Casinos am Boden.

Links im oberen Bereich des Casinos am Boden. G4: In dem Busch vor der Boutique.

In dem Busch vor der Boutique. G5: In der hinteren Ecke der Boutique.

In der hinteren Ecke der Boutique. H4: Blaues Item auf der Nase vom großen Clownsgesicht.

Blaues Item auf der Nase vom großen Clownsgesicht. J3: Links nach Betreten der Boutique im Kleiderschrank.

Kämpferlounge:

Alle Schlüssel-Fundorte in der Burg - Kämpferlounge (Bildquelle: Screenshot GIGA)

D4: Blaues Item über dem großen Bildschirm.

Blaues Item über dem großen Bildschirm. I5: Bei der Handtuchausgabe.

VIP-Lounge:

Alle Schlüssel-Fundorte in der Burg - VIP-Lounge (Bildquelle: Screenshot GIGA)

G3: Am Boden im Pool.

Am Boden im Pool. J4: Blaues Item auf den Lautsprechern in der Ecke.

Kolosseum-Lobby:

Alle Schlüssel-Fundorte in der Burg - Kolosseum-Lobby (Bildquelle: Screenshot GIGA)

J5: In einer Ecke der Kolosseum-Lobby am Boden.

