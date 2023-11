Like a Dragon Gaiden: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge & Platin

Die Liste der Trophäen und Erfolgen in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name dürfte zu den einfachsten der Yakuza-Reihe gehören. Zum einen ist das Spiel eher kurz und zum anderen müsst ihr für die Platin längst nicht alles im Spiel machen. Unser Trophäen-Leitfaden hilft euch bei der Freischaltung aller Achievements.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Facts

Trophäen-Leitfaden für die Platin in Like a Dragon Gaiden

In Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name könnt ihr insgesamt 61 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 62 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 4x Silber, 56x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100 % in Like a Dragon Gaiden

Ihr werdet ca. 25 - 30 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten.

- benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Es gibt keine verpassbaren Trophäen. Nach der Story könnt ihr euch dank Premium-Adventure-Modus weiterhin frei in Sotenbori und Burg bewegen und verbleibende Erfolge freischalten.

Nach der Story könnt ihr euch dank Premium-Adventure-Modus weiterhin frei in Sotenbori und Burg bewegen und verbleibende Erfolge freischalten. Der Schwierigkeitsgrad spielt keine Rolle. Ihr benötigt nur einen Spieldurchgang und könnt alles auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten.

Ihr benötigt nur einen Spieldurchgang und könnt alles auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Anders als in vielen anderen Spielen der Yakuza-Reihe, müsst ihr das Spiel nicht zu 100% komplettieren. Nur ein Anteil aller Aktivitäten muss für die Platin abgeschlossen werden.

Am schnellsten verdient ihr Geld durch den Abschluss der Kolosseum-Kämpfe. Diese werden im Laufe der Story in der Burg freigeschaltet. Konzentriert euch zudem auf die Anfragen (Nebenstorys) von Akame, bei denen ihr viele der Mitglieder für den Joryu-Clan freischaltet, um euch die Kämpfe mit besseren Mitgliedern zu erleichtern.

Es gibt eine Autopop-Funktionen der Trophäen, aber nur von PS4 auf PS5. Falls möglich, schaltet zuerst die Platin in der PS4-Version frei und importiert dann euren Spielstand in der PS5-Version, um die Doppelplatin zu holen.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name mit ihren Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Ultimative Konter setzt ihr durch Drücken von R1/RB + X/A ein, kurz bevor euch ein Gegner trifft.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei.

Erreicht Level 20 im Akame-Netzwerk und absolviert drei Gold-Rang-Matches im Kolosseum. Anschließend schaltet ihr den Platinrang frei.

Siehe Trophäe „Mann für alles“.

Siehe Trophäe „Mann für alles“.

Anfragen sind die Nebenstorys im Spiel. Diese könnt ihr größtenteils direkt bei Akame beginnen. Schließt für die Trophäe 15 ihrer insgesamt 26 Anfragen ab.

Siehe Trophäe „Nachbarschaftsheld“.

Siehe Trophäe „Nachbarschaftsheld“.

Stadtpatrouillen sind die Faust- und Ausrufesymbole auf der Karte von Sotenbori und der Burg. Über die Untersützungskarte bei Akame bekommt ihr hier einen Überblick all dieser Missionen. Lösungen für die schwieirgsten Abenteuer zeigen wir euch im verlinkten Guide. Es gibt weitaus mehr als 50 Stadtpatrouillen, ihr müsst also nicht alle machen.

Schaltet ihr automatisch frei, während ihr das Akame-Netzwerk levelt. Die maximale Bindung werdet ihr bei Netzwerk-Rang 19 erreichen.

Erhaltet ihr automatisch, während ihr Kämpfe im Kolosseum abschließt.

Erhaltet ihr automatisch, während ihr Kämpfe im Kolosseum abschließt.

Erhaltet ihr automatisch, während ihr Kämpfe im Kolosseum abschließt.

Erhaltet ihr automatisch, während ihr Kämpfe im Kolosseum abschließt.

Schließt alle Silberrang-Matches im Kolosseum ab. Die Bewertung spielt dabei keine Rolle, sondern nur der reine Abschluss.

Schließt alle Goldrang-Matches im Kolosseum ab. Die Bewertung spielt dabei keine Rolle, sondern nur der reine Abschluss.

Schließt alle Platinrang-Matches im Kolosseum ab. Die Bewertung spielt dabei keine Rolle, sondern nur der reine Abschluss.

Siehe Trophäe „Sie können uns nicht alle aufhalten“.

Siehe Trophäe „Sie können uns nicht alle aufhalten“.

Insgesamt gibt es 41 Mitglieder (37 im Hauptspiel plus 4 vom DLC), die ihr für den Joryu-Clan rekrutieren könnt. 11 Mitglieder erhaltet ihr über den Abschluss von Akames Anfragen. Die restlichen erhaltet ihr über NPCs in der Burg. Ihr müsst ihnen steigende Geldbeträge zahlen, damit sie euch Mitglieder vermitteln. Die NPCs befinden sich an folgenden Orten:

Im oberen Bereich des Casinos.

In der VIP-Lounge (Bei der Bar und nahe des Pools).

In der Lobby des Kolossems.

Zudem stehen ein paar weitere Kämpfer in der Kämpfer-Lounge an der Bar herum, nachdem ihr sie in Kolosseum-Kämpfen besiegt habt. Sprecht sie an, um sie zu rekrutieren.

Siehe Trophäe „Im Jenseits trainieren“.

Siehe Trophäe „Im Jenseits trainieren“.

Hierfür müsst ihr 10 Mitglieder auf Level 20 bringen und zudem euren Freundschaftslevel mit ihnen auf Stufe 3 steigern. In der Kämpfer-Lounge könnt ihr ihnen dazu Geschenke geben oder sie über den dortigen Trainer aufleveln lassen. Allerdings ist dies alles nicht unbedingt nötig. Stellt euch eine Gruppe aus 10 Kämpfern zusammen und wiederholt dann die Platin-Matches im Kolosseum, bis ihr alle Level maximiert habt. Auf diese Weise verdient ihr auch Unmengen an Geld, das ihr gut gebrauchen könnt.

Nach Erreichen des Platin-Rangs könnt ihr diesen besonderen Gegner im Rahmen einer Nebenstory besiegen.

Nach Erreichen des Platin-Rangs könnt ihr diesen besonderen Gegner im Rahmen einer Nebenstory besiegen.

Nach Erreichen des Platin-Rangs könnt ihr diesen besonderen Gegner im Rahmen einer Nebenstory besiegen.

Nach Erreichen des Platin-Rangs könnt ihr diesen besonderen Gegner im Rahmen einer Nebenstory besiegen.

Nach Erreichen des Platin-Rangs und dem Sieg über die vier Könige könnt ihr diesen besonderen Gegner im Rahmen einer Nebenstory besiegen. Wir empfehlen euch für den Kampf gegen Amon das Maximum an Heiltränken einzustecken und die Schwierigkeitsgrad auf die einfachste Stufe zu stellen.

Siehe Trophäe „Trendsetter“.

Siehe Trophäe „Trendsetter“.

Outfitobjekte erhaltet ihr größtenteils in der Boutique der Burg. Nachdem ihr den Platin-Rang erreicht habt, steigt die Auswahl an Items hier. Ein paar weitere Outfit-Items gibt es zudem in Akames Shop.

Club Heavenly befindet sich in Sotenbori. Schließt hier die Missionen mit beiden Hostessen komplett ab.

Cabaret Castle befindet sich in der Burg. Schließt hier die Missionen mit allen drei Hostessen komplett ab.

Das SEGA Master System findet ihr im Daidoji-Versteck ganz im Westen von Sotenbori. Vier Spiele sind hier von Anfang an verfügbar, ihr müsst also nur noch ein weiteres der acht versteckten Spiele finden. Das Spiel „Galaxy Force“ etwa könnt ihr für ein paar Yen im Ebisu Pawn Shop kaufen.

Club Sega findet ihr im Norden von Sotenbori. Spielt hier sechs verschiedene Spiele.

Schaut hierfür in unseren Guide für den Pocket Circuit in Like a Dragon Gaiden.

Schaut hierfür in unseren Guide für den Pocket Circuit in Like a Dragon Gaiden.

Begebt euch zur Karaoke-Bar im Westen von Sotenbori, nachdem ihr das erste Bindungsgespräch mit Akame beendet habt. Ihr könnt sie dann zum Karaoke einladen und mit ihr den Song „Like a Butterfly“ singen.

Die Billard-Bar befindet sich südwestlich in Sotenbori. Beim NPC vor dem Billard-Tisch könnt ihr die 1-Stoß-Challenge beginnen.

Hierfür müsst ihr 30 der insgesamt 50 Schließfächer in Sotenbori öffnen. Alle Schlüssel-Fundorte für Schließfächer zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Startet einen Kampf nahe des Flussufers in Sotenbori, nutzt dann euer Spinnen-Gadget, um einen oder mehrere Gegner einzuwickeln und drückt dann den Analogstick Richtung Fluss, um sie dort hineinzuschleudern. Eventuell müsst ihr es mehrmals versuchen, bis es klappt. Im folgenden Video seht ihr, wie es aussehen muss:

Hierfür müsst ihr nur eine der sieben goldenen Kugeln finden. Im Guide seht ihr alle Fundorte.

