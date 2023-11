Like a Dragon Gaiden: Lösungen für Abenteuer & Anfragen

Im Verlauf von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name könnt ihr euch durch den Abschluss von kleinen Abenteuern des Akame-Netzwerks Punkte und Geld verdienen. An dieser Stelle findet ihr dafür Lösungen zu den kniffligsten Anfragen, falls ihr bei manchen der Mini-Missionen Probleme habt.

Lösungen für die schwierigsten Anfragen

Nachdem ihr im Verlauf der Hauptgeschichte das Akama-Netzwerk freigeschaltet habt, könnt ihr bei Akame die Unterstützungskarte aufrufen. Diese zeigt euch unter dem Reiter „Abenteuer“ verschiedene Ausrufezeichen auf der Karte. Hierbei handelt es sich um kleinere Anfragen, die nicht so umfangreich wie die Nebenstorys sind.

Bei diesen kleinen Missionen müsst ihr für die NPCs bestimmte Gegenstände besorgen, besondere Sehenswürdigkeiten fotografieren oder etwa ein bestimmtes Outfit tragen. Viele dieser Abenteuer sind sehr einfach, bei anderen ist wiederum nicht ganz klar, was genau zu tun ist.

Im Folgenden findet ihr Lösungen zu den etwas schwierigeren Anfragen, damit ihr auch diese abschließen könnt.

Finde das fliegende Takoyaki!

Aufgabe: Ihr sollt ein Foto von einem fliegenden Takoyaki machen. Als Hinweis erhaltet ihr dabei nur, dass es sich in Shofukucho befinden soll, also südlich vom Fluss in Sotenbori.

Lösung: Takoyaki sind eine Spezialität aus Osaka. Dabei handelt es sich um kleine Stücke des Oktopusarms im Teigmantel. Für die Anfrage müsst ihr die Schale mit sechs Takoyakis fotografieren, die über dem Restaurant in der Mitte der Shofukucho Street hängt.

Fundort vom fliegenden Takoyaki (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vergesst nie Four Shine

Aufgabe: Macht ein Foto vom Hostessen-Club Four Shine.

Lösung: Macht ein Foto vom „Four Shine“-Schild im Süden von Sotenbori direkt westlich des Ashitaba Parks.

Fundort vom Four Shine (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Finde die schrecklichen Kreaturen!

Aufgabe: Ihr sollt ein Foto von drei Kreaturen machen. Eine soll Feuer spucken, die zweite Blitze heraufbeschwören und die dritte Gift speien.

Lösung: Stellt euch an den westlichen Eingang zur Sotenbori Street und macht ein Foto von der gesamten Straße. Die Kreaturen befinden sich als Leuchtreklame links und rechts and den Hauswänden.

Macht ein Foto von der Sotenbori Street (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auf der Suche nach Ono Michio

Aufgabe: Ihr sollt dem NPC eine Figur des Maskottchens Ono Michio bringen.

Lösung: Begebt euch in den Club SEGA im Norden bei der Sotenbori Street und benutzt in der Spielhalle links die UFO Catcher, um eine Pixelfigur von Ono Michio zu ergattern. Sollte dieser Preis sich nicht darin befinden, sprecht das Personal ber der Empfangstheke an. Sie wechseln die Preise für euch aus.

So sieht die Pixelfigur von Ono Michio in Club SEGA aus (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der berühmte Clown aus Osaka

Aufgabe: Ihr sollt ein Bild vom mechanischen Clown Kuidaore Taro knipsen.

Lösung: Der mechanische Clown steht vor dem Laden im Zentrum der Sotenbori Street zwischen Golf-Center und Club SEGA.

Fundort vom mechanischen Clown Kuidaore Taro (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Löse das Geheimnis der mysteriösen Nachricht

Aufgabe: Ihr sollt eine glitzernde Kugel finden, die jenseits der Blicke von vier Schildkröten ruht.

Lösung: Bei dem gesuchten Gegenstand handelt es sich um eine der goldenen Kugeln. Ihr könnt sie euch von einem Vordach in der westlichen Shofukucho Street mit eurem Spinnen-Gadget schnappen.

Fundort der glitzernden Kugel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bitte fotografiere Fukupi-chan

Aufgabe: Ihr sollt Fukupi-chan fotografieren.

Lösung: Bei Fukupi-chan handelt es sich um einen Clown. Diesen findet ihr in der Burg. Auf der Central Street müsst ihr hier das riesige Clownsgesicht fotografieren.

Fundort von Fukupi-chan (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fukupi-chan oder Flop

Aufgabe: Ihr sollt die Maske von Fukupi-chan finden.

Lösung: Die Maske befindet sich auf einer der Laternen der Bishamon Bridge. Ihr müsst nah herangehen, dann könnt ihr die Maske untersuchen und einsammeln.

Fundort der Maske von Fukupi-chan (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Typ auf dem Schiff

Aufgabe: Ihr sollt ein Foto von einem verrückten Typen auf einem Ausflugsschiff machen.

Lösung: Diese Aufgabe könnt ihr nur tagsüber lösen! Begebt euch zum Fluss in Sotenbori und beobachtet die Ausflugsschiffe, die hier hin- und herfahren. Auf einem könnt ihr einen halbnackten Muskelmann sehen, von dem ihr ein Foto schießen müsst. Er trägt übrigens auch eine der goldenen Kugeln im Schritt.

Macht ein Foto von diesem NPC (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Staminan Light dringend gebraucht

Aufgabe: Besorgt dem NPC ein Staminan Light.

Lösung: Staminan Light könnt ihr für 1.000 Yen bei der Tsuruha-Drogerie auf der Sotenbori Street kaufen.

In dieser Drogerie bekommt ihr Staminan Light (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Finde das süße Café!

Aufgabe: Ihr sollt ein Foto von einem Café mit weißen Tischen und Stühlen machen.

Lösung: Das gesuchte Café befindet sich gegenüber des Zugangs zu Akames Versteck.

An dieser Stelle findet ihr das süße Café (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Luxuriöser Zeitanzeiger

Aufgabe: Bringt dem NPC eine Luxusuhr.

Lösung: Die Luxusuhr könnt ihr für 623.000 Yen beim NPC im hinteren Bereich der Boutique in der Burg kaufen.

Dieser NPC verkauft euch die Luxusuhr (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auf der Suche nach Sternenohrringen

Aufgabe: Bringt dem NPC Sternenohrringe.

Lösung: Die Sternenohrringe könnt ihr für 240.000 Yen beim NPC im vorderen Bereich der Boutique in der Burg kaufen.

Dieser NPC verkauft euch die Sternenohrringe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bitte steh für mich Modell!

Aufgabe: Zeigt dem NPC ein Outfit aus Strohhut, T-Shirt und Strohsandalen.

Lösung: Die Strohsandalen könnt ihr für 5.000 Punkte bei Akame eintauschen. T-Shirt und Strohhut könnt ihr hingegen direkt in der Boutique der Burg ausrüsten. Sollte eines der Items nicht erhältlich sein, benötigt ihr eventuell erst mehr Fortschritt in der Story und/oder im Kolosseum.

Das Outfit aus meinen Erinnerungen

Aufgabe: Zeigt dem NPC ein Outfit aus normalem Anzug, einzelner Rose und Lederschuhen.

Lösung: Den Anzug erhaltet ihr in Kapitel 4 der Story. Sobald ihr hier mit den Yakuza der Omi-Allianz durch die Straßen von Sotenbori zieht, stellt sicher, den Ebisu Pawn Shop zu besuchen. Am Ende der Zwischensequenz erhaltet ihr dann den Anzug. Die Rose und Lederschuhe könnt ihr hingegen direkt in der Boutique der Burg ausrüsten.

Guck nicht so blöd, Clown

Aufgabe: Zeigt dem NPC das Clown-Make-up.

Lösung: Das Clown-Make-up könnt ihr in der Boutique der Burg ausrüsten. Sollte es nicht erhältlich sein, benötigt ihr eventuell erst mehr Fortschritt in der Story und/oder im Kolosseum.

Gib mir mein Lächeln zurück

Aufgabe: Zeigt dem NPC ein Outfit aus Bodysuit und komischen Make-up.

Lösung: Das komische Make-up könnt ihr für 5.000 Punkte bei Akame eintauschen. Den Bodysuit könnt ihr hingegen direkt in der Boutique der Burg ausrüsten. Sollte eines der Items nicht erhältlich sein, benötigt ihr eventuell erst mehr Fortschritt in der Story und/oder im Kolosseum.

Meine Freundin muss es verstehen

Aufgabe: Zeigt dem NPC ein Outfit aus Blazer und Schlangen-Augenklappe.

Lösung: Blazer und Schlangen-Augenklappe könnt ihr in der Boutique der Burg ausrüsten. Sollten die Items nicht erhältlich sein, benötigt ihr eventuell erst mehr Fortschritt in der Story und/oder im Kolosseum.

