Euer Brötje-Heizungsgerät zeigt den Fehler 133 an? Was ihr bei eurer Therme und Co. tun könnt, um den Fehler zu beheben, zeigen wir euch hier. Außerdem zeigen wir am Beispiel, wie ihr einen Reset durchführt.

Brötje: Fehler 133 bei Gas-Therme beheben

Falls eure Brötje-Gastherme den Hinweis „Fehler 133 Sicherheitszeit überschritten“ anzeigt, kann das mehrere Ursachen haben. Das Problem tritt meist dann auf, wenn die Außentemperatur auf unter 10° C gefallen ist.

Lösung: Eingefrorenen Kondensschlauch finden

Der Fehler kann durch einen eingefrorenen Kondensschlauch entstehen, der beispielsweise aus eurem Haus in einen Abfluss gelegt ist. Das gefrorene Wasser im Schlauch verursacht dann einen Rückstau, wodurch sich die Gas-Therme dann abschaltet.

Quelle: haustechnikdialog.de

Lösung: Reset / Neu starten

Offiziell steht der Fehler-Code für den Hinweis: „Steuer- und Regelzentrale verriegelt. Mögliche Ursachen: Gasmangel, keine Zündung“. Als Reparatur-Hinweis steht in der Anleitung der Gas-Therme WGB 15 auf Seite 40, dass man den Kessel mit der Taste „Entriegelung“ neu starten soll. Bei Flüssig-Gas soll man die Tankfüllung prüfen. Ihr findet die Entriegelungstaste vermutlich neben dem Manomater (Anzeige des aktuellen Drucks). Habt ihr ein anderes Modell, schaut am besten in eure Anleitung. Ein Reset bringt langfristig meistens nichts, kann aber für einen Versuch dennoch sinnvoll sein. Falls ihr euch unsicher seid, empfehlen wir lieber gleich zur dritten Lösung zu springen.

Hier seht ihr die Entriegelungstaste an einer Brötje WGB 15. (Bildquelle: broetje.de)

Lösung: Fachmann rufen

Sollte der Fehler nicht behoben sein oder trotz mehrmaliger Resets weiterhin vorkommen, solltet ihr auf jeden Fall einen Heizungsfachmann rufen.

Hat alles funktioniert oder gab es Probleme? War es bei euch auch ein eingefrorener Schlauch die Ursache für den Fehler? Schreibt uns eure Erfahrungen und Hinweise gerne in die Kommentare unterhalb dieser Anleitung. So können wir oder andere Leser euch schneller helfen. Danke.