Wenn euer Miele-Geschirrspüler den Fehler-Code F11 anzeigt, kann er das Wasser nicht richtig abpumpen. Oft ist die Ursache dann ein blockiertes Laufrad. Wie ihr das in wenigen Schritten selbst repariert, zeigen wir euch hier.

Hört ein dauerhaftes Summen, aber der Geschirrspüler pumpt das Wasser nicht ab. Wenn das Laufrad der Ablaufpumpe verklemmt ist, kann der Geschirrspüler das Wasser nicht mehr abpumpen.

Lösung: Fehler F11 bei Miele-Geschirrspüler

Unter Umständen gibt es bei den Bauteilen scharfe Kanten. Passt also auf, dass ihr unverletzt bleibt. So behebt ihr den Fehler:

Öffnet den Geschirrspüler und entfernt den unteren Geschirrkorb. Entnehmt die Siebe aus der Bodenöffnung. In der Öffnung findet ihr (meistens an der linken Seite) ein kleines Bauteil. Dieses ist nur eingerastet. Entfernt diese, indem ihr sie etwas seitlich herauszieht. Je nach Modell gibt es nun unterschiedliche Ausführungen mit unterschiedlicher Problemlösung.

Fall 1: Innerhalb des herausgezogenen Bauteils seht ihr eine kleine Kugel.

Diese Kugel verklemmt sich manchmal. Prüft also, ob sich einwandfrei drehen kann. Falls sie feststeckt, versucht diese durch sachte Schlag- oder Drückbewegungen zu befreien.

Hier seht ihr dazu eine sehr gute Videoanleitung (YouTube-Kanal: Der Servicetechniker):

Fall 2: Innerhalb des herausgezogenen Bauteils ist keine kleine Kugel.

Schaut nun in die Öffnung am Boden des Geschirrspülers hinein. Ihr seht das Laufrad der Ablaufpumpe. Prüft vorsichtig mit dem Finger, ob sich das Rädchen frei drehen kann. Falls nicht, entfernt gegebenenfalls vorhandene Blockierungen.

Hier seht ihr dazu eine entsprechende Videoanleitung des YouTube-Kanals „ersatzteileshop TV“:

Ablaufschlauch auf Blockierungen prüfen

Schaltet den Geschirrspüler aus und prüft den Ablaufschlauch auf Blockierungen. Unter Umständen ist er abgeknickt oder es befindet sich ein Fremdkörper im Schlauch. Wenn ihr den Ablaufschlauch abschraubt, denkt daran, dass dabei eine große Menge Wasser abfließen kann.

Geschirrspüler zeigt Fehler F11 wird immer an

In dem Fall kann es sinnvoll sein, das entsprechende Bauteil auszutauschen. Im schlechtesten Fall muss die ganze Ablaufpumpe ersetzt werden. Wendet euch dazu an einen Fachmann eurer Region oder direkt an den Miele-Support. Einen Händler in eurer Nähe oder anderweitige Hilfe findet ihr beispielsweise über die Miele-Support-Seite.

