Paper Mario: Die Legende vom Äonentor – Alle 58 Rezepte

In Paper Mario: Die Legende vom Äonentor könnt ihr euch von Racle T. verschiedene Gerichte zubereiten lassen. Die meisten Rezepte müsst ihr durch Ausprobieren selbst herausfinden. Und weil das eine der kniffligsten Aufgaben im Spiel ist, verraten wir euch in diesem Guide, wie ihr alle 58 Rezepte kocht.

Kochen freischalten

Racle T. ist die Köchin in Rohlingen. Anfangs steht sie links auf dem Marktplatz vor dem Durchgang zum Westend und lässt euch nicht vorbei, da sie ihre Kontaktlinse sucht. Weil ihr auf die Kontaktlinse tretet, müsst ihr beim Laden eine neue bestellen. Die Kontaktlinse könnt ihr nach Abschluss von Kapitel 1 abholen und Racle T. übergeben. Sie geht danach zurück in ihr Haus neben dem Laden und ihr könnt sie fortan aufsuchen, wenn ihr etwas kochen möchtet.

Kochbuch finden

Racle T. kann euch zunächst nur Gerichte mit einer Zutat kochen. Dadurch könnt ihr nur eine begrenze Auswahl an Gerichten zubereiten. Damit sie Rezepte mit zwei Zutaten umsetzen kann, müsst ihr ihr das legendäre Kochbuch bringen. Der entsprechende Auftrag wird in der Job-Agentur nach Kapitel 4 freigeschaltet.

Das Kochbuch ist in der Spukabtei versteckt. In der Eingangshalle gibt es in der nördlichen Wand eine kleine Öffnung durch die ihr rollen könnt. Dahinter ist ein geheimer Raum mit zahlreichen Schätzen. Neben einer Insignie, einem Sternsplitter und einem Orden findet ihr dort auch das Kochbuch in einer Schatztruhe. Das Kochbuch könnt ihr übrigens schon vor Annahme des Auftrags bei eurem ersten Besuch in der Spukabtei einsammeln.

Faltet euch zusammen und rollt durch diese Öffnung, um das Kochbuch zu finden. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle 58 Kochrezepte

Ihr könnt im Spiel insgesamt 58 Gerichte zubereiten. Einmal gekochte Gerichte werden in der Rezeptübersicht zusammengefasst. Wenn ihr alle Rezepte herausfindet, werdet ihr mit dem Koch-Pokal belohnt. Im Remake gibt es ein neues Rezept, das wir hervorgehoben haben. Alle anderen Rezepte könnt ihr auch genauso im GameCube-Original nachkochen.

Rezept Wirkung Zutat 1 Zutat 2 Pilzpfanne Stellt 6 KP und 2 BP her. Pilz oder Superpilz – Pilz-Muffin Stellt 15 KP und 5 BP her. Lebenspilz oder Tropfpilz – Pilz-Steak Stellt 30 KP und 10 BP her. Ultrapilz – Honigpilz Stellt 5 KP und 5 BP her. Pilz Honigsirup Ahornpilz Stellt 5 KP und 10 BP her. Pilz Ahornsirup Gelee-Pilz Stellt 5 KP und 50 BP her. Pilz Gelée royale Honigschaum Stellt 10 KP und 5 BP her. Superpilz Honigsirup Ahornschaum Stellt 10 KP und 10 BP her. Superpilz Ahornsirup Gelee-Schaum Stellt 10 KP und 50 BP her. Superpilz Gelée royale Ultrahonig Stellt 50 KP und 5 BP her. Ultrapilz Honigsirup Ultrasirup Stellt 50 KP und 10 BP her. Ultrapilz Ahornsirup Ultra-Gelee Stellt 50 KP und 50 BP her. Ultrapilz Gelée royale Reisgericht Stellt 10 KP und 10 BP her. Pilz Wurzel Spezialmenü Stellt 20 KP und 20 BP her. Ultrapilz Tropfpilz Festschmaus Stellt 40 KP und 40 BP her. Goldblatt Whackas Kick Spaghetti Stellt 6 KP und 4 BP her. Power-Pasta – Koopasta Stellt 7 KP und 7 BP her. Power-Pasta Koopa-Blatt Pikante Pasta Stellt 10 KP und 10 BP her. Power-Pasta Feuersoße Tintenpasta Stellt 10 KP und 30 BP her. Power-Pasta Tintensaft Feuerwürstchen (neu im Remake) Stellt 7 KP und 7 BP her. Hotdog Feuersoße Pfeffersuppe Stellt 4 KP und 4 BP her. Feuerblume – Bratei Stellt 10 KP her. Bubu-Ei – Omelett Stellt 5 KP und 5 BP her. Bubu-Ei Wurzel Koopa-Knödel Stellt 15 BP her. Koopa-Blatt Mango Fit-Salat Stellt 15 BP her und heilt Statuseffekte. Koopa-Blatt Wurzel Sternendinner Stellt 7 KP her und heilt weitere KP in den nächsten zwei Runden. Pilzpfanne Sternenwind Paarmahl Heilt 2 KP für neun Runden. Nur auf Partner anwendbar. Eishase Pfeffersuppe Mustorte Stellt 15 BP her. Backmischung – Pilzkuchen Stellt 10 KP und 10 BP her. Backmischung Pilz Schokokuchen Stellt 5 KP und 15 BP her. Backmischung Tintensaft Herztorte Stellt 20 BP her, macht aber auch schlaff. Backmischung Verwirrpulver Obstparfait Stellt 10 KP und 2 BP her. Mango Pfirsich Mangocreme Stellt 10 KP und 3 BP her. Backmischung Mango Liebesquark Verursacht Unsichtbarkeit, Elektrizität oder Schlaf. Mangocreme Bubu-Ei Keksmischung Stellt 15 KP und 15 BP her. Backmischung Tropfsirup Pilz-Crépe Stellt 30 KP und 20 BP her. Backmischung Ultrapilz Peach-Torte Macht schlaff oder schläfrig. Backmischung Pfirsich Koopa-Tee Stellt 7 BP her. Koopa-Blatt – Blütentee Stellt 20 BP her. Goldblatt – Pilztee Heilt 2 KP für fünf Runden, macht aber auch schlaff. Goldblatt Tropfpilz Supersoda Stellt 5 KP her und heilt Statuseffekte. Honigsirup – Tintensaft Stellt 30 BP her. Feuersoße Koopa-Blatt Stieleis Stellt 15 BP her, gefriert aber Anwender im Kampf. Eishauch Honigsirup Eis-Schmatz Stellt 20 BP her, gefriert aber Anwender im Kampf. Eishauch Ahornsirup Eishase Stellt 15 KP her, gefriert aber Anwender im Kampf. Eishauch Goldblatt Kokosbonbon Stellt 3 KP und 15 BP her. Backmischung Kokosnuss Honigbonbon Stellt 20 BP her. Backmischung Honigsirup Power-Bonbon Stellt 64 BP her. Backmischung Gelée royale Elektro-Pop Stellt 15 BP und elektrisiert. Backmischung Voltozpilz Feuer-Pop Stellt 20 BP her Backmischung Feuerblume Space-Food Stellt 5 KP her und kann gegen Statuseffekte schützen. Trockenblume beliebige Nahrung Giftpilz Vergiftet Anwender, kann mit Glück aber auch alle KP heilen. Tropfpilz Tintensaft Strafgericht Lädt Sternen-Energie auf, senkt dafür aber KP auf 1 und BP auf 0. Giftpilz Paarmahl Panzertorte Kann auf einen Gegner geworfen werden (4 KP Schaden). Hartpanzer Reisgericht Coco-Wumm Kann auf einen Gegner geworfen werden (7 KP Schaden). Kokosnuss Feuerblume Eierbombe Kann auf einen Gegner geworfen werden (6 KP Schaden). Bubu-Ei Feuerblume Bombenfraß Kann auf alle Gegner geworfen werden (7 KP Schaden). Coco-Wumm Eierbombe Fehlschlag Stellt 1 KP und 1 BP her. Entsteht, wenn ein oder zwei ungeeignete Zutaten gekocht werden.

