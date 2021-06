Ein neues Abenteuer mit den ungewöhnlichen Freunden wartet auf euch. Natürlich könnt ihr in Ratchet & Clank: Rift Apart auch einige Trophäen erspielen. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die 100% erreicht und die Platin-Trophäe freischaltet.

Ratchet & Clank: Rift Apart Facts

Leitfaden & Roadmap für Ratchet & Clank: Rift Apart

Insgesamt könnt ihr 47 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 6x Silber, 37x Bronze) erspielen.

Spielzeit für 100%: 10 bis 15 Stunden.

10 bis 15 Stunden. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Ist nicht relevant.

Ist nicht relevant. Verpassbare Trophäen: 2 - „Wechselhaftes Wesen“ und „Massenaussterben“

Wichtiger Hinweis: Für „Wechselhaftes Wesen“ müsst ihr jeden Blizon-Kristall auf Blizar Prime und Cordelion schlagen. Auf Blizar Prime gibt es insgesamt 22 Kristalle, #20 und #21 sind jedoch verpassbar. Sobald ihr auf Blizar Prime ankommt, solltet ihr die Erklärung (siehe unten) anschauen. Wenn ihr für „Massenaussterben“ die Grunthoren ignorieren solltet, sind nach der Story möglicherweise nicht mehr genügend von den Gegner vorhanden. Schaut auf unsere Erklärung der Trophäe (siehe unten).

Benötigte Spieldurchläufe: 1, ihr könnt alle Trophäen nach der Absolvierung der Kampagne nachholen (bis auf die verpassbaren Trophies). Es ist jedoch hilfreich, wenn ihr euch im ersten Spieldurchlauf direkt auf die waffenspezifischen Aufgaben konzentriert. Nach der Story spawnen nicht mehr so viele Gegner.

1, ihr könnt alle Trophäen nach der Absolvierung der Kampagne nachholen (bis auf die verpassbaren Trophies). Es ist jedoch hilfreich, wenn ihr euch im ersten Spieldurchlauf direkt auf die waffenspezifischen Aufgaben konzentriert. Nach der Story spawnen nicht mehr so viele Gegner. Gibt es Free-Roam nach der Geschichte? - Ja, ihr könnt nach der Story euren alten Spielstand laden, dadurch spawnt ihr vor der Sektion vom Endboss und könnt Trophäen nachholen.

Ja, ihr könnt nach der Story euren alten Spielstand laden, dadurch spawnt ihr vor der Sektion vom Endboss und könnt Trophäen nachholen. Online Trophäen: 0

0 Gibt es ein New Game+? - Ja, er heißt jedoch „Herausforderungsmodus“. Alle Sammelobjekte, bis auf die Blizon-Kristalle und die Zurpsteine, werden hierbei auf NG+ Spielstand übertragen.

Guides für alle Trophäen in Ratchet & Clank: Rift Apart

Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem geben wir euch bei einzelnen Trophies weitere Guides und Videos, die euch die Freischaltung erleichtern sollen. Wichtig: Wir verstecken keine Trophäen, es können sich also Spoiler unter den Beschreibungen befinden!

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Siehe „Nicht aufzuhalten“.

Die Arena-Herausforderungen findet ihr auf den Planeten Scarstu-Trümmerfeld. Die Bronze-Challenges sind bereits bei eurem ersten Besuch spielbar. Im Verlauf der Geschichte kommt ihr mehrmals zu diesem Ort zurück und im Spielverlauf schalten sich automatisch die Silber- und Gold-Herausforderungen frei.

Sobald sie spielbar sind, müsst ihr nur eine Gold-Herausforderung erfolgreich abschließen. Es ist aber empfehlenswert, dass ihr alle absolviert, da sie euch Materialien und andere Sammelobjekte einbringen.

Die Jukebox befindet sich rechts in der Bar auf dem Planeten Scarstu-Trümmerfeld. Geht dort hin und interagiert mit ihr, dann könnt ihr einen neuen Song auswählen. Macht dies insgesamt 3 Mal.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Dimensionsfalten sind mit einem lila „Scherben-Symbol“ auf der Karte markiert und bilden eine Art Portal. Ihr müsst nur eine betreten, es gibt genügend von ihnen im Spiel. Eigentlich solltet ihr die Trophäe automatisch im Spielverlauf erhalten.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte. Sieht zudem „Wie sehe ich aus?“.

Hierfür müsst ihr nur die Rüstungsteile Kopf, Torso und Beine anlegen, sie müssen nicht vom selben Set sein. Ausrüstungen erlangt ihr durch Dimensionsfalten, Nebenmissionen und im Verlauf der Geschichte. Der Vollständigkeit halber haben wir aber auch einen Guide zu allen Rüstungs-Sets geschrieben, klickt einfach auf den beigefügten Link.

Siehe „In allen Winkeln“.

Insgesamt gibt es 25 Gold-Bolts im Spiel, ihr braucht aber nur 5 einsammeln. Der Vollständigkeit halber haben wir euch einen Guide zu allen Gold-Bolts geschrieben, klickt einfach auf die folgende Bilderstrecke:

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Geschichte.

Stufe 5 ist die höchste Stufe einer Waffe, zumindest im ersten Spieldurchlauf. Um eine Waffe auf Level 5 zu bringen, müsst ihr nichts weiteres machen, außer sie so oft wie möglich zu benutzen und Gegner damit zu treffen. Durch die Verwendung der Waffe bringt ihr die Stufen hoch.

Zu Beginn könnt ihr noch keine Waffe aufwerten, es wird im Verlauf der Geschichte jedoch bei Ms. Zurkon automatisch freigeschalten. Wenn ihr Waffen auflevelt, schaltet ihr bei Ms. Zurkon dann zusätzliche Upgrades für die Waffe frei. Um die Waffe vollständig aufzuwerten, müsst ihr Raritanium ausgeben.

Bringt eine Waffe auf Stufe 5 und benutzt daraufhin Raritanium, um alle Slots der jeweiligen Waffe zu kaufen. Sobald ihr alle Felder einer Waffe besitzt, gehört die Trophäe euch. Ihr solltet dabei keine Probleme haben, da es mehr als genug Raritanium gibt.

Siehe „Voll ausgerüstet“.

Insgesamt gibt es 20 Waffen im Spiel.

17 Stück könnt ihr im ersten Durchlauf bei bei Ms. Zurkon kaufen.

Waffen #18 ist die RIDA. Sie erhaltet ihr, wenn ihr alle 10 Spionbots findet und sie daraufhin zu Ms. Zurkon bringt. Siehe ebenfalls die Trophäe „Unfug im Visier“.

Die letzten beiden Waffen könnt ihr nur im Herausforderungs-Modus kaufen. Startet nach Beendigung des ersten Durchlaufes einfach den Herausforderungs-Modus (New Game+) und spielt bis ihr bei Ms. Zurkon ankommt, etwa 10 Minuten. Dort könnt ihr dann die letzten beiden Waffen des Spiels kaufen.

In den Glitch-Herausforderungen spielt ihr einen kleinen Roboter. Dabei müsst ihr mit ihm Computer oder ähnliches von einem Virus befreien.

Insgesamt gibt es 5 Glitch-Herausforderungen im Spiel. Die ersten drei Challenges erhaltet ihr automatisch, da sie Teil der Geschichte sind.

Die letzten beiden Glitch-Herausforderungen sind auf Ardolis und auf Savali. Die Challenge auf Savali könnt ihr jedoch erst bei eurem zweiten Besuch auf dem Planeten erspielen. Ihr könnt sie auch nach der Story noch beenden. Wir zeigen euch die beiden Fundorte in der folgenden Galerie, klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Blizon-Kristalle sind nur auf Blizar Prime und Cordelion auffindbar. Sie sind lila Kristalle, mit denen ihr die Dimension wechselt, sobald ihr auf sie schlagt.

Auf Blizar Prime gibt es insgesamt 22 Blizon-Kristalle, #20 und #21 sind verpassbar! Sie gehören zu der Sektion im Norden des Planeten, bei der ihr auf der Rail grinden müsst.

Hinweis: Während dem grinden auf der Rail kommt ihr an einem Punkt an, an dem 3 Rails nebeneinander sind und der Weg nach vorne auf der mittleren Rail versperrt ist. Blizon-Kristall #20 ist auf der linken Rail und Kristall #21 auf der rechten Rail. Um die Story nach voranzutreiben und den versperrten Weg zu öffnen, müsst ihr nur einen der beiden Kristalle schlagen. Ihr könnt aber nicht wieder zur dieser Sektion zurück kommen, darum müsst ihr unbedingt beide Kristalle schlagen, um die Trophäen zu erhalten. Schlagt erst einen Kristall auf einer Seite, springt wieder in die Mitte und springt dann auf die andere Seite, um den anderen Kristall zu erwischen. Falls ihr sie auf der Rail-Sektion verpassen solltet, müsst ihr sofort den Checkpoint neu laden, dann könnt ihr sie noch holen. Wenn ihr weiter spielt, wird der automatische Spielstand überschrieben und ihr habt keine weitere Chance die beiden Kristalle zu schlagen.

Die Blizon-Kristalle übertragen sich nicht auf New Game+, im Herausforderungs-Modus müsstet ihr abermals alle Kristalle treffen. Im folgenden Video seht ihr 28 Blizon-Kristalle, leider sind die beiden verpassbaren Kristalle nicht im Video:

Auf den ersten Paradeballon von Big AI springt ihr automatisch im Verlauf der Geschichte, relativ zu Beginn. Die Ballons von Clank und Qwark findet ihr in einer Dimensionsfalte im Nordosten auf Corson V.

Die Beschreibung kann etwas verwirrend sein, da die Trophäe nicht in Nefarious City zu holen ist. Die Thermalquellen befinden sich auf Savali, in der Mitte der Region, wo ihr auch Ms. Zurkon findet. Roboter sitzen in und um die Thermalquellen, ihr müsst nur zu ihnen hin gehen und die Trophäe gehört euch:

Rivets Versteck befindet sich auf dem Planeten Sargasso. Nachdem ihr den Boss der Region besiegt habt, könnt ihr zurück zum Versteck von Rivet gehen und dort mit dem Fernseher interagieren:

Ihr müsst einfach nur auf einer Grind-Schiene 5 Tricksprünge vollziehen. Einen Tricksprung macht ihr entweder mit doppelt X oder ihr springt auf einer Schiene und drückt in der Luft Viereck während ihr gleichzeitig mit dem linken Analogstick in eine Richtung drückt:

Hierfür benötigt ihr die Waffe „Kaltfront“. Mit ihr müsst ihr Gegner einfrieren und sie daraufhin mit dem Nahkampangriff (Viereck) angreifen.

Hierfür benötigt ihr die Waffe „Querschläger“. Wenn ihr einen Schuss abfeuert, könnt ihr mit R2 den selben Schuss wieder auf einen Gegner zurücklenken. Für die Trophäe müsst ihr mit einer Kugel zwei Feinde erledigen. Am besten macht ihr es auf Sargasso, da dort die Frösche nur mit einem Schuss niedergestreckt sind. Ihr könnt ihr die Waffe auch aufwerten, dadurch erhält eine Kugel mehrere Sprünge auf die Ziele:

Hierfür gibt es zwei Voraussetzungen:

Ihr müsst die Waffe Leerereaktor besitzen. Ihr müsst den Leerereaktor auf Stufe 5 leveln und die letzten Upgrades mit Raritanium erwerben. Wenn ihr das nicht macht, kann die Waffe keine Schüsse aufnehmen und wieder zurückwerfen.

Wenn ihr die beiden Voraussetzungen erfüllt, müsst ihr mit dem Schild der Waffe die Schüsse auffangen und wieder zurückwerfen. Es ist etwas kniffelig, denn die Waffe besitzt auch eine Art Stoßwelle, die ebenfalls Schaden verteilt. Ihr müsst Schüsse mit dem Schild fangen und weit genug vom Gegner weg stehen, damit der zurückgeworfene Schuss den Feind tötet. Wenn ihr zu nah dran seid, kommt der Kill durch die Druckwelle des Schildes und nicht durch den zurückgeworfenen Schuss zustande.

Nehmt also den Schuss auf und entfernt euch etwas vom Gegner, um mit einem zurückgeworfenen Schuss den Feind niederzustrecken. Ihr müsst nicht 10 Gegner hintereinander so töten, sondern könnt es über das gesamte Spiel verteilt machen. Ihr könnt es aber auch ansonsten in der Bronze-Herausforderung „Begrüßungskomitee“ farmen:

Hierfür benötigt ihr die Waffe Kopfjäger. Mit ihr müsst ihr einfach nur 20 Kopftreffer erzielen, sie müssen nicht hintereinander geschehen:

Hierfür benötigt ihr die Waffe Mr. Partypilz. Danach ist es simpel, ihr müsst diese Waffe einfach nur 50 Mal einsetzen.

Hierfür benötigt ihr die Waffe „Säuresprinkler“. Benutzt die Waffe und eine Kanone wird aufgestellt, sie feuert automatisch Wasser auf die Gegner und bepflanzt sie. Dadurch verharren die Feinde und sind mit einem grünen Moos übersäht. In dieser Form müsst ihr insgesamt 30 Gegner töten, die Waffe für die Kills spielt hierbei keine Rolle.

Siehe „UnfassBÄR niedlich“.

Es gibt insgesamt 9 CraiggerBears (Teddybären) im Spiel. Wir haben euch einen separaten Guide für alle CraiggerBears geschrieben, klickt einfach auf den beigefügten Link.

Theoretisch ist die Trophäe verpassbar, aber eigentlich nur, wenn ihr euch wirklich bemüht sie bewusst zu umgehen.

Auf Sargasso spawnen die Grunthore, dort müsst ihr insgesamt 5 Stück besiegen. Der Grunthor-Boss und der Grunthor in der Bronze-Herausforderung in der Arena zählen nicht für die Trophäe. Nach der Geschichte findet ihr nicht mehr genügend dieser großen Feinde.

Wenn ihr euch zum ersten Mal auf dem Planeten befindet, müsst ihr eigentlich nur jedes Gebiet absuchen und von Bereich zu Bereich euch bewegen. Die Grunthore sind die großen „Dinos“.

Bei eurem zweiten Besuch im Verlauf der Geschichte auf dem Planeten spawnen die Grunthore wieder, auch dort müsst ihr einfach nur jeden Bereich absuchen, dann solltet ihr die Trophäe erhalten. Zudem spawnen die Dinos ebenfalls während der Nebenmission auf dem Planeten.

Sollte sich eigentlich automatisch im Verlauf der Geschichte freischalten. Manche Nefarious-Soldaten lassen ihren Kopf fallen und leben weiter. Diese Köpfe müsst ihr einfach nur besiegen. Sie zählen allerdings nur, wenn die Soldaten ihren Kopf abwerfen. Oftmals spawnen die Köpfe auch direkt, diese zählen nicht zur Trophäe.

Falls ihr die Trophäe nicht am Ende des Spiels besitzen solltet, könnt ihr den Planeten Viceron einfach wiederholen oder versuchen die abgeworfenen Köpfe in der Arena zu farmen.

Ihr erhaltet die Hoverstiefel automatisch auf dem Planeten Savali.

Drückt R1 um die Hover-Boots zu aktivieren, danach drückt ihr mehrmals L2, um das Höchsttempo zu erreichen. Ihr könnt das Höchsttempo aber auch durch die Beschleunigungsrampen erreichen. Sobald ihr das Tempo erreicht habt, müsst ihr in die Luft springen und in der Luft nochmals X drücken. Oder ihr drückt in der Luft Viereck, während ihr gleichzeitig mit dem linken Stick in eine Richtung drückt.

Siehe „Unfug im Visier“.

Hierfür müsst ihr alle 10 Spionbots sammeln und sie daraufhin an Ms. Zurkon abgeben. Wir haben euch hierfür einen separaten Guide geschrieben, klickt einfach auf den beigefügten Link.

Die Trophäe schaltet sich automatisch frei, wenn ihr die Nebenmission auf Sargasso absolviert. Die Nebenmission schaltet sich jedoch erst frei, wenn ihr den dritten Planeten Scarstu-Trümmerfeld beendet habt. Fliegt daraufhin einfach zurück nach Sargasso, die Nebenmission wird euch durch ein blaues Symbol auf der Karte markiert.

Hierfür müsst ihr die Nebenmission auf Blizar Prime beenden. Sie wird euch automatisch auf der Karte mit einem blauen Symbol markiert. Redet mit Köchin Tulio, um die Nebenquest zu starten. Daraufhin müsst ihr sie nur noch abschließen.

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Nebenmission auf Savali akzeptiert und beendet. Wir haben für alle Lorbs (Lomax-Schreine) einen separaten Guide geschrieben, klickt einfach auf den beigefügten Link.