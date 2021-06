Heutzutage kann es bei manchen Spielen etwas verwirrend sein. Auf welcher Konsole wird das neue Spiel nochmal veröffentlich? Im Folgenden verraten wir euch, auf welchen Plattformen Ratchet & Clank Rift Apart erscheint.

Ratchet & Clank: Rift Apart Facts

Erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PS4?

Ratchet & Clank: Rift Apart ist nach „Into the Nexus“ auf der PlayStation 3 der erste, neue Teil der Reihe. Darum fragen sich viele Spieler, auf welchen Konsolen das Abenteuer erscheint. Derzeit ist es nicht unüblich, das Spiele auf zwei Konsolengenerationen veröffentlich werden, siehe beispielsweise Call of Duty: Black Ops Cold War oder Spider-Man: Miles Morales, welches übrigens ebenfalls vom selben Entwickler Insomniac Games stammt.

Um die Frage schnell zu beantworte: Ratchet & Clank Rift Apart gehört zu den Exklusiv-Spielen auf der PlayStation 5, ebenso wie Returnal oder Demon's Souls, und erscheint nicht auf der PlayStation 4.

PS4-Besitzer müssen sich also gedulden bis sie eine PS5 erwerben können. Dieser Umstand bringt aber auch Vorteile mit sich, denn Insomniac Games konnte sich bei der Entwicklung voll und ganz auf die neue Konsolengeneration konzentrieren und musste somit für die ältere Konsolengeneration keine Abstriche beim Spiel in Kauf nehmen.

Erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart auf dem PC?

So manches exklusive PlayStation-Spiel erscheint zwar nicht auf anderen Konsolen, dafür aber zu einem späteren Zeitpunkt auf PC, darunter beispielsweise Days Gone, Horizon Zero Dawn oder Death Stranding.

In einem der letzten Trailer von Ratchet & Clank: Rift Apart hat sich der Wortlaut am Ende des Videoausschnittes verändert. Zuerst hieß es „PS5 exklusive“, nun heißt es im neuen Schriftzug jedoch „PS5 console exklusive“.

Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass das Spiel weiterhin nur auf der PlayStation5 erscheint, allerdings lässt es auch ein kleines Schlupfloch offen, denn es könnte in Zukunft vielleicht auch auf dem PC erscheinen, ähnlich wie die oben genannten Spiele.

Hinweis: Die Chance auf einen zukünftigen PC-Release ist derzeit nicht offiziell von Sony bestätigt, es handelt sich hierbei nur um eine Vermutung.

Gehört ihr zu den Glücklichen die bereits eine PlayStation 5 ergattern konnten? Werdet ihr euch Ratchet & Clank: Rift Apart kaufen?