In Story of Seasons: A Wonderful Life könnt ihr mit jede Menge Rezepten eurer Koch-Leidenschaft freien Lauf lassen. In diesem Guide erfahrt ihr, woher ihr sie bekommt, wie ihr euren Koch-Skill verbessert und wir zeigen euch eine Liste aller Rezepte.

Kochen in Story of Seasons: A Wonderful Life

Um Gerichte zu kochen, müsst ihr nur die richtigen Zutaten in eurer Küche kombinieren. Zunächst könnt ihr nur 2 Zutaten miteinander zubereiten, aber mit dem Upgrade eures Hauses wächst auch eure Küche und damit eure Möglichkeiten. Unter anderem erhaltet ihr einen Kühlschrank, dessen Inhalt ihr direkt zum Kochen verwenden könnt.

Es gibt fünf Kategorien für Gerichte:

Salate

Suppen

Vorspeisen

Desserts

Hauptgerichte

Zu Beginn könnt ihr nur einfache Gerichte wie Salate und Suppen zubereiten. Je mehr Gerichte ihr zubereitet, desto mehr Rezepte könnt ihr kochen. Zuerst kommen Hauptgerichte und Desserts dazu und schließlich auch die Vorspeisen.

Story of Seasons: A Wonderful Life besitzt ein unsichtbares Erfahrungssystem für eure Kochfähigkeiten. Jedes Gericht besitzt einen Erfahrungswert und sobald ihr 1000 Erfahrungspunkte erreicht, steigt euer Skill. Dafür müsst ihr die Gerichte nicht einzeln zubereiten. Sollte euer Koch-Skill noch zu niedrig sein, dann erhaltet ihr einen entsprechenden Hinweis.

Habt ihr ein Rezept, müsst ihr nur die entsprechenden Zutaten hinzufügen. Wenn ihr ein Rezept noch nicht besitzt, könnt ihr es trotzdem kochen, indem ihr „Zutaten wählen“ verwendet.

Gerichte eignen sich nicht nur zum Essen. Ihr könnt sie auch verkaufen oder verschenken, zum Beispiel an die Bewohner oder einen der Heiratskandidaten.

Wenn euer Koch-Skill zu niedrig ist, könnt ihr manche Gerichte noch nicht zubereiten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie könnt ihr neue Rezepte freischalten?

Die sicherste Methode für neue Rezepte sind die Naturgeister, die euch einmal täglich ein neues Rezept beibringen. Die einzige Ausnahme sind die Tage nach einem Fest. Ihr findet die Geister bei ihrem Baum im Norden des vergessenen Tals. Esst einfach einen der seltsamen Pilze.

Von den Naturgeistern könnt ihr alle Rezepte außer zwei lernen. Diese zwei wollte ihr aber wahrscheinlich auch nicht kochen:

Misslungenes Gericht

Unbekanntes Gericht

Neben den Naturgeistern könnt ihr auch Rezepte von den anderen Bewohnern lernen. Redet mit ihnen und von Zeit zu Zeit bieten sie euch an, euch neue Rezepte beizubringen.

Außerdem findet ihr beim Erkunden der Umgebung neue Rezepte. Schaut euch also alles im Vergessenen Tal genau an.

Zu guter Letzt könnt ihr noch durch Aufträge Rezepte lernen. Sollte ein Auftrag ein Rezept beinhalten, das ihr noch nicht kennt, lernt ihr es automatisch dazu.

Die Naturgeister haben täglich neue Rezepte für euch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Liste aller Rezepte in Story of Seasons: A Wonderful Life

In dieser Liste findet ihr alle Rezepte für Salate, Suppen, Vorspeisen, Desserts und Hauptgerichte. Sie bestehen aus maximal 3 Zutaten. Manche Gerichte lassen sich mit unterschiedlichen Zutaten kochen. Das daraus entstehende Gericht ist allerdings immer das Gleiche.

Stehen für ein Rezept mehrere Zutaten zur Verfügung, sollten sich die Zutaten innerhalb des Rezepts nicht doppeln. Die Zutaten sollten sich also unterscheiden.

Manche Gerichte benötigen Kreuzungen. Dafür empfehlen wir euch unseren zugehörigen Guide.

Alle Salat-Rezepte

Gericht Erste Zutat Zweite Zutat Dritte Zutat Carpaccio Fisch Würzkraut - Gurkensalat Steckrübe - - Gewürzgurken Warotte - - Marinade Fisch Tomate/Steckrübe Würzkraut Kartoffelbrei Kartoffel Milch - Caprese-Salat Tomate Käse - Tomaten-Karotten-Salat Tomate Karotte - Tomaten-Melonen-Salat Tomate Melone - Cobb Salat Ei Fisch beliebige Erntepflanze Eiersalat Ei Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Verdammt gute Gürkchen Eigenkreation Pflanze 22 Eigenkreation Pflanze 14 - Obst-Salat Beliebiges Obst Beliebiges Obst Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Purpur-Salat Tomate / Steckmate / Tokaro / Steckbeere / Erdarotte Tomate / Steckmate / Tokaro / Steckbeere / Erdarotte Tomate / Steckmate / Tokaro / Steckbeere / Erdarotte Steckbeeren-Salat Steckbeere Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Melotoffel-Salat Melotoffel Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Reichhaltiger Salat Melomate Stecklone Eigenkreation Baum 2 Eingelegtes Gemüse Steckarotte / Süßrübe / Steckmate / Warübe Steckarotte / Süßrübe / Steckmate / Warübe - Melonensalat Melone Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Funkelnder Salat Eigenkreationen Pflanze 18, 19, 20, 21, 32, 33 Wassermelone / Erdbeere / Melone / Pfirsch / Apfel / Traube / Banane / Orange / Erdlone / Melomelo / Melobeere / Watoffel / Melosüß / Erdtoffel / Süßbeere / Melotoffel / Süßlone / Pfirange / Traubsich / Pfirnane / Apsich / Traurange / Banorange / Orapfel / Tranane / Träupfel / Banäpfel Wassermelone / Erdbeere / Melone / Pfirsch / Apfel / Traube / Banane / Orange / Erdlone / Melomelo / Melobeere / Watoffel / Melosüß / Erdtoffel / Süßbeere / Melotoffel / Süßlone / Pfirange / Traubsich / Pfirnane / Apsich / Traurange / Banorange / Orapfel / Tranane / Träupfel / Banäpfel Rotlicht-Salat Eigenkreation Pflanze 18 Tomate / Steckmate / Tokaro / Steckbeere / Erdarotte Tomate / Steckmate / Tokaro / Steckbeere / Erdarotte Seltener Salat Eigenkreation Pflanze 1 – 9 Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Party-Salat Eigenkreation Pflanze 32 Tomate / Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Steckmate / Tomatoffel / Tokaro / Süßmate / Warübe / Warotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Melotte Tomate / Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Steckmate / Tomatoffel / Tokaro / Süßmate / Warübe / Warotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Melotte

Alle Suppen-Rezepte

Gericht Erste Zutat Zweite Zutat Dritte Zutat Kräutersuppe Würzkraut - - Milchsuppe Milch - - Eiersuppe Ei - - Herzwärmende Suppe Kartoffel Pilz Pilz Meeresfrüchte Pho Fisch Eigenkreation Pflanze 14 - Tomatoma-Suppe Tomate Karotte - Erdsuppe Kartoffel / Karotte / Karkaro Kartoffel / Karotte / Karkaro - Süßkartoffelsuppe Süßkartoffel - - Fischeintopf Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel Fisch Verdammt gute Suppe Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte Fisch Borscht Tomate Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Tomatoffel / Süßmate Milch Eintopf Kartoffel / Karotte / Karkaro Kartoffel / Karotte / Karkaro Milch Seltener Eintopf Eigenkreation Pflanze 1, 2, 4, 6, 15 Eigenkreation Pflanze 1, 2, 4, 6, 15 Milch Seltsame Suppe Eigenkreation Pflanze 10, 11, 12, 13, 25, 26 Eigenkreation Pflanze 18, 19, 20, 21, 32, 33 - Erlösungssuppe Eigenkreation Pflanze 8 Eigenkreation Pflanze 17 Eigenkreation Pflanze 14, 23, 24

Alle Vorspeisen-Rezepte

Gericht Erste Zutat Zweite Zutat Dritte Zutat Sterngucker-Pastete Fisch Ei Kartoffel Veggie Tempura Süßkartoffel Kräuter / Pilz Kräuter / Pilz Pilz-Chinapfanne Gemüse Pilz Butter Kakiage Tempura Kräuter / Pilz Eigenkreation Pflanze 4, 9 Fisch Sashimi Fisch - - Super Sashimi Fisch Fisch - Traubenpastete Traube Butter Ei Erdbeerpastete Erdbeere Butter Ei Melonenpastete Melone Butter Ei Blauhimmel-Pastete Blaue Frucht Butter Ei Fluffige Pastete Eigenkreation Baum 6 Butter Ei Veggie-Chinapfanne Gemüse Gemüse Butter Stärke-Veggies Kartoffel Steckrübe / Karotte / Stecktoffel / Steckarotte / Karkaro Steckrübe / Karotte / Stecktoffel / Steckarotte / Karkaro Leuchtende Chinapfanne Tomate / Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Steckmate / Tomatoffel / Tokaro / Süßmate / Warübe / Warotte / Steckbeere / Erdarotte / Melotte Eigenkreation Pflanze 10, 11, 12, 13, 25, 26 Butter Leuchtende Tempura Eigenkreation Pflanze 10, 11, 12, 13, 25, 26 Süßkartoffel / Eigenkreation Pflanze 4 / Fisch / Pilz Süßkartoffel / Eigenkreation Pflanze 4 / Fisch / Pilz Bohnenpaste Eigenkreation Pflanze 5, 7 Eigenkreation Pflanze 14 Eigenkreation Pflanze 14 Nussige Chinapfanne Tomate / Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Steckmate / Tomatoffel / Tokaro / Süßmate / Warübe / Warotte / Steckbeere / Erdarotte / Melotte Eigenkreation Pflanze 3 Butter Tanzende Tempura Eigenkreation Pflanze 10, 11, 12, 13, 25, 26 Eigenkreation Pflanze 10, 11, 12, 13, 25, 26 Eigenkreation Pflanze 22

Alle Dessert-Rezepte

Gericht Erste Zutat Zweite Zutat Dritte Zutat Eiscreme Braune Milch Star-Milch - Pfirapfel-Kompott Pfirapfel - - Banorangen-Kompott Banorange - - Traurangen-Kompott Traurange - - Blaues Kompott Blaue Frucht - - Eier-Tarte Ei Butter - Melosüß-Eiscreme Melosüß Braune Milch Star-Milch Pfundkuchen Butter Milch Ei Karottenkuchen Karotte Milch Ei Gemüsekuchen Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Milch Ei Erdbeerkuchen Erdbeere Milch Ei Steckbeerkuchen Steckbeere Milch Ei Gemüsesaft Tomate / Karotte Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Ei Gebackene Süßkartoffel Süßkartoffel - - Pfirsich-Tarte Pfirsich Milch Ei Lieblicher Smoothie Wassermelone Traube - Dicksaft Erdbeere / Pfirsich / Banane Erdbeere / Pfirsich / Banane Milch Süßkartoffel-Tarte Süßkartoffel Milch Ei Smoothie Melomate Träupfel - Süßer Smoothie Orapfel Trananas - Fruchtsaft Beliebige Frucht Beliebige Frucht - Knusprige Tarte Eigenkreation Baum 8 Butter Ei Saurer Smoothie Traube Eigenkreation Baum 9 - Leckerer Saft Tomate / Karotte Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Orange / Traube / Apfel Fruchtpunsch Beliebige Frucht Beliebige Frucht Beliebige Frucht Nachmittags-Tee Eigenkreation Frucht 28 Eigenkreation Frucht 29 Eigenkreation Frucht 30 Gemischter Punsch Wassermelone / Erdbeere / Melone / Pfirsich / Apfel / Traube / Banane / Orange / Erdlone / Melomelo / Melobeere / Watoffel / Melosüß / Erdtoffel / Süßbeere / Melotoffel / Süßlone / Pfirange / Traubsich / Pfirnane / Apsich / Traurange / Banorange / Orapfel / Tranane / Träupfel / Banäpfel Tomate / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Eigenkreation Pflanze 1, 6 Gesunder Saft Tomate / Karotte Grünmate / Tomabeere / Melomate / Steckmate / Tokaro / Warübe / Melotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Warotte Eigenkreation Pflanze 1, 6

Alle Hauptgerichts-Rezepte

Gericht Erste Zutat Zweite Zutat Dritte Zutat Sandwich Würzkraut Ei - Kabayaki Grillfisch Amur Katzenfisch / Unagi - - Omlett Ei Butter - Meuniere Set Fisch - - Sushi Makrele / Tintenfisch / Rote Seebrasse / Ahi-Thunfisch / Languste - - Blaues Curry Blaue Erntepflanze Lous Gewürz - Pilz-Gratin Milch / Butter / Käse Milch / Butter / Käse Pilz Bohnen-Bowl Eigenkreation Pflanze 7 - - Pilz-Curry Kartoffel / Karotte / Karkaro Pilz Lous Gewürz Gratin Käse Butter Milch Erd-Bowl Eigenkreation Pflanze 22 - - Gekochter Fisch Fisch Eigenkreation Pflanze 23, 24 - Kräuter-Fondue Beliebige Erntepflanze Fisch Würzkraut Bibimbap Ei Kräuter Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Stecktoffel / Steckarotte / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Tomatoffel / Süßmate Lunchbox Eigenkreation Pflanze 34, 35, 36 Ei - Oden Fisch Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Tomatoffel / Süßmate Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Tomatoffel / Süßmate Veggie Biryani Tomate Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Tomatoffel / Süßmate Lous Gewürz Curry Kartoffel, Karotte, Karkaro Kartoffel, Karotte, Karkaro Lous Gewürz Karkaro-Chinapfanne Karkaro Eigenkreation Pflanze 23, 24 - Gehackte Veggie Bowl Eigenkreation Pflanze 7 Ei Pilznudeln Steckarotte Eigenkreation Pflanze 14 Pilz Scharfes Curry Kartoffel / Karotte / Karkaro Eigenkreation Pflanze 11 Lous Gewürz Gebackene Karkaro Karkaro Eigenkreation Pflanze 23, 24 Ei Gemüsebrot Tomate / Steckrübe / Kartoffel / Karotte / Süßkartoffel / Grünmate / Tomabeere / Melomate / Stecktoffel / Steckarotte / Süßrübe / Karkaro / Süßtoffel / Süßarotte / Steckmate / Tomatoffel / Tokaro / Süßmate / Warübe / Warotte / Steckbeere / Erdarotte / Stecklone / Melotte Eigenkreation Pflanze 9 Ei Käsefondue Käse Beliebige Erntepflanze Beliebige Erntepflanze Schwarze Pasta Tintenfisch Tomate -

