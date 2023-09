The Crew Motorfest: Leitfaden für alle Trophäen und Erfolge

The Crew Motorfest ist ein großer Abenteuer-Spielplatz und hat wirklich viel zu bieten. Wer als zusätzliche Herausforderung auch noch alle Trophäen und Erfolge freischalten möchte, bekommt hier geeignete Tipps und Tricks dazu.

The Crew Motorfest Facts

Leitfaden für alle Trophäen und Erfolge in The Crew Motorfest

Gerade weil der neueste Teil von Ubisofts Rennspielserie so viele Events, Aktivitäten und Prüfungen stellt, müsst ihr für einige Trophäen bzw. Erfolge ganz schön hart arbeiten. Insgesamt 51 Trophies (1x Platin, 3x Gold, 5x Silber und 42x Bronze) sowie 50 Achievements gilt es zu verdienen, wenn ihr die 100 % knacken wollt.

Ihr müsst dafür Playlists abschließen, über eine Million Bucks für Autos oder andere Fahrzeuge ausgeben oder sehr spezielle Herausforderungen abschließen. Nachfolgend liefern wir euch einen Leitfaden für alle Trophäen und Erfolge in originaler Systemreihenfolge.

Motorfest-Ehrenmitglied

Freischaltbedingung: Schalte alle „The Crew Motorfest“-Trophäen frei.

Trophäe: Platin

Gamerscore: n.v.

Oberliga

Freischaltbedingung: Schließe 15 Motorfest-Events ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 40 G

Diese Herausforderung werdet ihr relativ schnell automatisch freischalten, schließlich besteht jede Playlist aus ebendiesen Events.

Main Stage-Hauptakt

Freischaltbedingung: Schließe alle drei Zeitachsen der Motorfest Main Stage ab.

Trophäe: Gold

Gamerscore: 100 G

Levelt alle drei Bereiche bis zum Maximum, um die Trophäe/den Erfolg freizuschalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aloha e na hoa!

Freischaltbedingung: Schließe die Begrüßung bei Motorfest zum ersten Mal ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Erhaltet ihr nach dem Abschluss des allerersten Events auf Hawaii.

Den Weg ebnen

Freischaltbedingung: Schließe zum ersten Mal eine Playlist ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Auch diese Trophäe/diesen Erfolg werdet ihr früh freischalten, wenn ihr die erste Playlist abgeschlossen habt.

Probleme gibt’s nicht, nur Herausforderungen

Freischaltbedingung: Schließe 30 Herausforderungen ab.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 50 G

Sobald ihr zum ersten Mal alle Events einer Playlist abgeschlossen habt, schaltet ihr die Herausforderung für diesen Wettbewerb frei. Im Playlist-Menü könnt ihr diese anpinnen, um sie schneller erledigen zu können. Viele davon sind in wenigen Minuten abgeschlossen und liefern euch XP sowie Bucks.

Im Playlist-Menü könnt ihr Herausforderungen einsehen und anpinnen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Autos, Motorräder und gute Stimmung

Freischaltbedingung: Schließe 6 Playlists ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Übernimm das Ruder

Freischaltbedingung: Gewinne bei fünf Tuning-Events.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Sobald ihr eine Playlist abgeschlossen habt, könnt ihr die einzelnen Events erneut starten und eigene Fahrzeuge wählen sowie Boni aktivieren. Dafür stellt ihr den Modus in den Event-Einstellungen auf „Getunt“ um. Die Farbe der Kacheln ändert sich dann zu Gelb. Schließt fünf solcher Rennen ab.

Stellt in den Event-Einstellungen den Modus auf „Getunt“ um. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Festivalfieber

Freischaltbedingung: Erreiche Stufe 15.

Trophäe: Gold

Gamerscore: 100 G

Stufenaufstiege erreicht ihr durch alle Aktivitäten in The Crew Motorfest: Events und Prüfungen abschließen, Sammelobjekte beim Erkunden einsammeln und einiges mehr.

Wer hat, der hat

Freischaltbedingung: Gib 1 Million Bucks aus.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Wer viel Bucks ausgeben will, muss erst einmal viel Geld verdienen. Im verlinkten Guide zeigen wir euch einige effektive Methoden, wie ihr schnell an Bucks kommt. Da ihr für einige Playlists spezielle Fahrzeuge kaufen müsst, werdet ihr die Marke von eine Million Bucks relativ schnell erreichen.

Schrauber gegen Sammler

Freischaltbedingung: Bringe 30 Fahrzeuge in deinen Besitz.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Wollt ihr den Vorgang für diese Trophäe/diesen Erfolg beschleunigen, könnt ihr eure Fahrzeuge aus The Crew 2 importieren, insofern ihr den Vorgänger gespielt habt, versteht sich. Andernfalls werdet ihr durch das Abschließen von Playlists viele Autos und andere Fahrzeuge als Belohnung erhalten und so euren Fuhrpark schnell ausbauen.

Dieses „Hawai’i Pono’i“-Feeling

Freischaltbedingung: Verbringe 24 Stunden in The Crew Motorfest.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 50 G

Sammelt 24 Spielstunden um diese Herausforderung unter den Trophies und Achievements zu ergattern. Das Spiel über Nacht einfach laufen lassen funktioniert übrigens nicht, da ihr nach einer kurzen Zeit Inaktivität vom Server ausgeschlossen werdet. Auf der Jagd nach den 100 %, werdet ihr diese Marke sicher automatisch knacken.

Anders gebaut

Freischaltbedingung: Besitze in 10 verschiedenen Fahrzeugkategorien mindestens ein Fahrzeug.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Fan-Favorit

Freischaltbedingung: Erreiche bei einem Fahrzeug die maximale Stufe.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 50 G

Das Tuning erreicht ihr über Menü > Fahrzeuge > Auto auswählen > Tunen. Hier müsst ihr die maximale Stufe eines Fahrzeuges (wird in der oberen rechten Bildschirmhälfte angezeigt) durch Leistungstuning erreichen. Wählt am besten ein Auto in einer Kategorie aus, mit der ihr bereits eine Playlist abgeschlossen habt.

Das erhöht eure Chance, dass ihr reichlich gute Leistungsteile freigeschaltet habt, die ihr nun anbringen könnt.

Walk of Fame

Freischaltbedingung: Werde zum ersten Mal zur Motorfest-Legende.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 50 G

Hierfür müsst ihr eine der drei Kategorien der Main Stage auf Level 4 bringen. Dazu zählen „Playlist noch einmal spielen“ (Events erneut fahren), „Gegen andere Fahrer antreten“ (PVP-Modi spielen) oder „Die Geheimnisse der Insel erkunden“ (Prüfungen abschließen, Schätze finden etc.)

Meiner Erfahrung nach ist die linke, blaue Kategorie („Playlist noch einmal spielen“) am schnellsten auf Level 4 gebracht. Hierfür müsst ihr lediglich Events wiederholt fahren.

Ästhetik

Freischaltbedingung: Schließe 20 Fotoaufgaben ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Sobald ihr eine Playlist startet, aktiviert ihr damit auch gleichzeitig neue Fotoaufgaben. Nähert ihr euch in der Spielwelt einem Standort für ein Foto, könnt ihr euch die Herausforderung anzeigen oder anpinnen lassen. Ihr müsst die Anforderungen erfüllen und dann ein Schnappschuss am richtigen Ort schießen.

Den Fotomodus öffnet ihr, indem ihr das Steuerkreuz nach links drückt. Im Playlist-Menü könnt ihr euch alle Fotoaufgaben anzeigen lassen.

Motorfest-Prüfungsstress

Freischaltbedingung: Bestehe 31 verschiedene Motorfest-Prüfungen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Prüfungen werden ebenfalls mit dem Start von Playlists auf der Karte markiert. Ihr erkennt sie an den roten Dreiecken. Mal fahrt ihr Slalom durch Tore, mal müsst ihr euch so weit von einem Standpunkt entfernen, wie möglich.

Wollt ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten, müsst ihr 31 verschiedene Prüfungen abschließen. Ob ihr eine schon erfolgreich abgeschlossen habt, seht ihr an dem kleinen grünen Haken neben dem Dreieck-Symbol.

Schnell wie der Blitz!

Freischaltbedingung: Benutze die Blitzreise zum ersten mal.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Schließt insgesamt zehn Playlists ab, um die Blitzreise freizuschalten. Jetzt könnt ihr zu beliebigen Events schnellreisen. Beim ersten Mal erhaltet ihr diese Errungenschaft.

Vollkommen irre

Freischaltbedingung: Bilde eine Kombo aus 15 Aktionen im dynamischen Freestyle.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Diese Trophäe/diesen Erfolg könnt ihr relativ einfach im Cockpit eines Flugzeuges freischalten. Reiht dafür ein paar waghalsige Manöver aneinander, fliegt nah an Hindernissen vorbei, führt einen Sturzflug aus oder zeigt eine Rolle, um die Kombo am Laufen zu halten.

Glück gehört zum Talent

Freischaltbedingung: Finde und öffne einen Schatz.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Schätze sind überall in der Spielwelt versteckt. Es handelt sich dabei um blau oder pink leuchtende Kisten. Nähert ihr euch einem Schatz, fängt eure Minimap langsam an zu blinken. Ihr müsst immer in Bewegung bleiben, weil das Blinken sonst verstummt. Je höher die Frequenz, desto weiter nähert ihr euch dem Sammelobjekt.

Diese Kisten sind Schätze, die euch XP, Geld oder Tuningteile liefern. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ehrenrunde

Freischaltbedingung: Lege irgendwo in Hawaii eine Distanz von 40 Kilometern (25 Meilen) zurück.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Werdet ihr sehr früh freischalten, da ihr in einem beliebigen Fahrzeug einfach 40 Kilometer zurücklegen müsst.

Pitoreskes Oahu

Freischaltbedingung: Mache drei Fotos in einer Spielsitzung.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Öffnet den Foto-Modus (Steuerkreuz nach links drücken) und schießt drei Fotos eures aktuellen Fahrzeuges hintereinander. Drückt X bzw. A, um einen Schnappschuss zu machen.

Grüß mir Pele

Freischaltbedingung: Erklimme mit einem Bodenfahrzeug den Gipfel des Vulkans.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Im Westen der Karte gibt es einen großen Vulkan. Anstatt mühselig mit einem Auto hinauf zu fahren, könnt ihr mit einem Flugzeug dorthin fliegen und über der Spitze des Vulkans einfach zu einem Auto wechseln. Ihr müsst nur einmal auf dem Vulkan landen und schon habt ihr die Trophäe/den Erfolg im Schrank stehen.

Im Westen findet ihr diesen Vulkan. Landet auf der Spitze und schnappt euch die Errungenschaft. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mut zur Lücke

Freischaltbedingung: Fliege in einer Sitzung unter fünf unterschiedlichen Brücken hindurch.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Wechselt zu einem Flugzeug und fliegt durch fünf verschiedene Brücken hindurch. Einen geeigneten Ort dafür findet ihr im Südosten der Karte. Schwebt über das Wasser und unter den vielen Brücken hindurch, die hier über den Boden ragen.

Hier könnt ihr einfach unter fünf und mehr Brücken hindurch fliegen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Einheimischer Luxus

Freischaltbedingung: Bleib eine Minute am Strand des „Royal Luau“ stehen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Den „Royal Luau“-Strand findet ihr im Süden der Karte. Fahrt hier mit einem beliebigen Auto hin und schaut euch die schöne Szenerie für eine Minute lang an, während ihr keine Tasten auf dem Controller drückt.

Fahrt an diesen schönen Strand ganz im Süden der Insel und parkt dort. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fang die Sonne

Freischaltbedingung: Fliege so hoch wie möglich.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Wieder wechselt ihr zu einem Flugzeug und fliegt einfach steil nach oben, bis ihr „den Rand“ der Karte erreicht. Ihr müsst schon ziemlich hoch fliegen, bis ihr die Trophäe/den Erfolg erhaltet – habt Geduld!

Rundes Gebäck

Freischaltbedingung: Vollführe einen Donut im Ubisoft-Logo.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Im Zentrum der Karte könnt ihr ein Ubisoft-Logo erkennen. Fahrt dorthin und führt einen Donut aus, indem ihr die Bremse gedrückt haltet, dann Gas gebt und konstant nach links oder rechts lenkt. Nach ein bis zwei Drehungen schaltet ihr die Trophy/das Achievement frei.

Etwas südlich des sogenannten Zentrums, findet ihr das Ubisoft-Logo am Vegas Strip. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Teammentalität

Freischaltbedingung: Schließ dich einer Crew an oder erstelle selbst eine.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Öffnet das Menü und drückt Viereck bzw. X für die Crew-Verwaltung. Hier könnt ihr Freunde zu einer Crew einladen und so eine eigene erstellen. Alternativ nehmt ihr die Einladung eines Freundes zu einer beliebigen Crew an. Wichtig: Ihr könnt nur Freunde einladen, die auf der gleichen Plattform spielen. Crossplay ist hier nicht möglich.

Mit der Crew

Freischaltbedingung: Schließe ein Tuning-Event mit einer Crew von 4 Spielern ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Wie ich euch das bereits verraten habe, müsst ihr eine Playlist abschließen, um Events auf „Getunt“ umstellen zu können. Diese eigenen Events müsst ihr dann nur noch innerhalb einer aktiven Crew von mindestens 4 Spielern abschließen.

Passgenau

Freischaltbedingung: Tune ein Fahrzeug vollständig (Tuning-Teile und Verzierungen).

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Um euch diese Trophäe/diesen Erfolg etwas einfacher zu machen, könnt ihr ein Fahrzeug wie den Proto Buggy wählen. Hier sind die Tuning-Optionen sowieso sehr limitiert, daher müsst ihr nur ein paar Teile anbringen, um die Trophäe freizuschalten.

Diesen Proto Buggy könnt ihr mit nur wenig Tuning-Teilen vollständig aufmotzen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hier kommen wir!

Freischaltbedingung: Fahre oder fliege in der gleichen Sitzung fünf Kilometer in Formation mit einem Crew-Mitglied.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Erstellt eine Crew oder ladet einen Freund ein. Ihr müsst in einer gemeinsamen Sitzung fünf Kilometer fahren oder fliegen, um diese Trophäe oder diesen Erfolg eurer Sammlung hinzuzufügen.

Große Ambitionen

Freischaltbedingung: Nimm an einem „Grand Race“-Event teil.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Das „Grand Race“ ist ein PVP-Event. Ihr könnt es starten, indem ihr das Aktivitäten-Menü öffnet. In der zweiten Reihe unter „Live-Wettbewerb“ findet ihr alle PVP-Rennen. Ihr benötigt dafür übrigens PS Plus oder Xbox Live Gold.

Eine kleine Retrospektive

Freischaltbedingung: Überhole zwölf Spieler im Grand Race.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Der Aufstieg

Freischaltbedingung: Schließe ein „Summit Contest“-Event ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Auch das „Summit Contest“-Event findet im Rahmen des Multiplayers statt. Ihr findet es ebenfalls im Aktivitäten-Menü in der zweiten Reihe. PS Plus oder Xbox Live Gold benötigt!

Auf Kollisionskurs

Freischaltbedingung: Nimm an einem „Demolition Royale“-Event teil.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Wie für die anderen PVP-Modi, öffnet ihr das Aktivitäten-Menü und wählt in der zweiten Reihe ein „Demolition Royale“-Event aus. Ihr müsst es nur abschließen, um eure Trophäen oder Erfolge aufzustocken.

Das geht wieder raus

Freischaltbedingung: Zerstöre 3 Fahrzeuge in Demolition Royale.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Schrottet drei andere Fahrzeuge in einem „Demolition Royale“-Event. Das sollte schon in den ersten ein bis zwei Events der Fall sein.

Monstermäßig

Freischaltbedingung: Werde in einem einzigen „Demolition Royale“-Event zwei Mal zum Monster Truck.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Sammelt genug Punkte, um in einem „Demolition Royale“-Event den Bonus des Monster Trucks freizuschalten. Vergesst nicht, die angezeigte Taste zu drücken, damit ihr euch hinter das Cockpit eines riesigen PS-Monsters schwingen könnt.

Vergesst nicht, den Monster Truck auch auszulösen, wenn ihr ihn freigeschaltet habt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Show stehlen

Freischaltbedingung: Schicke ein Auto zur Custom Show.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Reist zum „Car Meet“ auf der Karte und betretet die Main Stage, wo ihr euch ausgestellte Wagen anderer Spieler anschauen könnt. Hier findet ihr eine Plattform, mit der ihr interagieren könnt. Schickt ein Auto ein, das zum Motto passt und sackt die Trophäe/den Erfolg ein.

Bei dieser Plattform auf der Main Stage könnt ihr eigene Autos zur Ausstellung anmelden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Jeder ist ein Kritiker

Freischaltbedingung: Gib deine Stimme für fünf Autos bei der Custom Show ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Auch hier reist ihr zum „Car Meet“ und betretet die Main Stage. Lauft zu einem beliebigen Auto – oder zu einem, das euch besonders gut gefällt – und drückt X bzw. A, um für dieses Auto zu stimmen. Tut ihr das fünf Mal, erhaltet ihr die Trophy/das Achievement.

Viel los auf dem Gipfel

Freischaltbedingung: Schließe alle Aktivitäten bei einem Summit Contest ab.

Trophäe: Gold

Gamerscore: 100 G

Eine ganz andere Liga

Freischaltbedingung: Schließe alle fünf Events im „Main Stage“-Modus ab.

Trophäe: Silber

Gamerscore: 50 G

Go-Daigo!

Freischaltbedingung: Gewinne das Event im Ebisu Style, ohne Zusammenstöße mit Wänden oder Streckenbegrenzungen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Es gibt eine sehr einfache Methode, wie ihr „Go-Daigo!“ freischalten könnt. Wählt das „Ebisu Style“-Event in der „Made in Japan“-Playlist und stellt den Schwierigkeitsgrad herunter. Driftet ein paar Kurven, bis ihr die Punktzahl erreicht habt und bleibt dann einfach stehen. Lasst die Uhr ablaufen und gönnt euch die Trophäe/den Erfolg.

Ruhige See ≠ fähiger Seemann

Freischaltbedingung: Schließe eine Radarfalle-Prüfung mit einem Boot ab.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Auch diese Trophäe/dieser Erfolg ist leichter geschafft, als zunächst angenommen. Rast mit Tempo in Richtung einer Radarfalle und wechselt kurz vor dem Auslöser auf ein Boot. Schlittert damit einfach durch den Blitzer.

Schleckermaul

Freischaltbedingung: Fliege mit dem Flugzeug durch den aufblasbaren Donut von „Rule the Streets“.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Im Süden der Karte findet ihr den Donut, durch den ihr für „Schleckermaul“ fliegen müsst. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geschüttelt, nicht gerührt

Freischaltbedingung: Ziehe deinem Avatar einen lässigen Smoking an und fahre einen Aston Martin.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Öffnet das Menü und wählt „Fahrer“ > „Avatar-Anpassung“ aus. Hier wählt ihr einen beliebigen Anzug im Tab „Kleidung“ aus und schwingt euch hinter das Steuer eines beliebigen Aston Martin. Sobald ihr in die offene Spielwelt zurückkehrt, erhaltet ihr die Trophäe bzw. den Erfolg.

Werft euch in Schale und setzt euch ans Steuer eines Aston Martin für diese Trophäe/diesen Erfolg. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kānes Herrschaftsbereich

Freischaltbedingung: Versuche Hawaii (mit Boot oder Flugzeug) zu verlassen, indem du die Grenze der Karte erreichst.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Am besten wählt ihr ein Flugzeug und fliegt einfach geradeaus auf das Ende der Karte zu. Nach einer kurzen Weile solltet ihr es erreichen, ehe euch ein schwarzer Bildschirm zurückwirft.

... wir brauchen keine Straßen

Freischaltbedingung: Fahre mit dem DeLorean DMC-12 88 Meilen/Stunde (142 km/h) und verwende die Funktion „Zurückspulen“.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Besorgt euch einen DeLorean und beschleunigt auf mindestens 142 km/h. Drückt dann in vollem Tempo Dreieck bzw. Y, um die Rückspulfunktion auszulösen und die Trophäe bzw. den Erfolg einzuheimsen.

Oahu-Meditation

Freischaltbedingung: Bleibe mindestens 10 Sekunden in einem „Car Meet“-Auto sitzen.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Besucht die Main Stage des Car Meets. Lauft zu einem beliebigen Fahrzeug und haltet L2 bzw. LT gedrückt. Schaut jetzt auf die Tür, öffnet sie mit X bzw. A und schaut nun mit gedrückter L2- oder LT-Taste auf den Sitz. Wieder drückt ihr X bzw. A, um in das Auto einzusteigen. Bleibt nun einfach zehn Sekunden sitzen und genießt die Aussicht.

Nähert euch einem Auto, haltet L2/LT gedrückt, öffnet die Tür und steigt ein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das war ein Fehler ...

Freischaltbedingung: Verwende die Funktion „Zurückspulen“ einmal vollständig.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Fahrt eine Weile und haltet dann Dreieck bzw. Y solange gedrückt, bis die Rückspulfunktion komplett durchgelaufen ist.

Unheilige Pizza

Freischaltbedingung: Vollführe einen Donut rund um den Ananas-Laden.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Die putzige Ananas (SpongeBob lässt grüßen) findet ihr im Zentrum der Karte, etwas nördlich von Wahiawa. Fahrt dorthin, haltet die Bremse gedrückt, gebt Gas und lenkt dabei konstant nach links oder rechts, um einen Donut zu drehen.

Sucht nach dem Ananas-Restaurant und macht einen Donut davor. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Locker und luftig

Freischaltbedingung: Vollführe zwei Motorrad-Backflips und mach einen Blitzwechsel zum Flugzeug, bevor du landest.

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Diese Trophäe/dieser Erfolg kann etwas tückisch sein, allerdings gibt es auch hier eine relativ einfache Methode. Reist an den folgenden Ort und wechselt zu einem Motorrad:

Fahrt von hier aus nördlich über die Klippe. Zieht den Stick nach hinten, um einen Backflip zu machen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fahrt die Klippe hinab, zieht den Stick für einen doppelten Backflip zurück und wechselt dann in letzter Sekunde zu einem Flugzeug. Ob ihr in den Boden kracht oder nicht, die Trophäe/der Erfolg sollte trotzdem freigeschaltet sein. Im folgenden Video seht ihr in bewegten Bilder, wie das funktioniert:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.