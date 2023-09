The Crew Motorfest: Was ist „Präzision“ und wie gelingt sie?

In der Herausforderung „911 – noch knapper“ müsst ihr fünf Mal „Präzision“ durchführen, während ihr mit über 100 km/h durch die Spielwelt rast. Hier erfahrt ihr, was es damit auf sich hat und wie ihr den Skill auslöst.

The Crew Motorfest Facts

So erreicht ihr „Präzision“ im freien Fahren

Düst ihr durch die Spielwelt, erhaltet ihr für einige Manöver Skillpunkte. Wollt ihr „Präzision“ erreichen, müsst ihr mit einem Wagen eng durch zwei Autos im Straßenverkehr hindurchfahren. Hat das geklappt, wird „Präzision“ eingeblendet und ihr erhaltet ein paar Erfahrungspunkte dafür.

Es ist dabei egal, in welcher Richtung sich die Autos bewegen, durch die ihr eng hindurchfahrt. Der „Präzision“-Skill ist also vergleichbar mit „Knapp vorbei“, den die meisten von euch sicherlich schon einmal erreicht haben. Dieser ist allerdings noch etwas einfacher zu schaffen, weil ihr nur an einem Auto mit Tempo knapp vorbeifahren müsst.

Herausforderung „911 – noch knapper“ abschließen

Nun, da ihr wisst, wie ihr „Präzision“ durchführt, könnt ihr die Herausforderung „911 – noch knapper“ erledigen, die ihr nach dem Abschluss der „A Porsche Story: 911 Legacy“-Playlist freischaltet. Für eine bessere Übersicht eures Fortschritts, solltet ihr die Challenge an euren Bildschirm pinnen.

Sucht nach der Herausforderung „911 – knapp vorbei“ und pinnt sie euch an den Bildschirm. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bei über 100 km/h müsst ihr nun fünf Mal knapp durch zwei Autos hindurchfahren und dabei am Steuer eines Porsche 911 Carrera 4S (Timeless Edition) sitzen – das ist wichtig, da ihr sonst keinen Fortschritt erzielt. Die Herausforderung ist gar nicht so einfach, schließlich fahren nur selten zwei Autos zum geeigneten Zeitpunkt aneinander vorbei.

Hingegen der ersten Vermutung, auf dem langen und gerade Highway viele Optionen für „Präzision“ finden zu können, solltet ihr eher das Zentrum der Insel oder stark befahrene Kreuzungen aufsuchen. Findet ihr ein geeignetes Auto-Paar an einer Ampel, könnt ihr übrigens mehrmals an ihnen vorbeifahren und die Herausforderung somit noch schneller abschließen. Wie das aussieht, könnt ihr im folgendem Video von Lootward sehen:

Allgemein solltet ihr aber immer wieder Möglichkeiten haben, „911 – noch knapper“ abzuschließen, wenn ihr statt der Blitzreise lieber stets zum Ziel eurer Navigation fahrt. Dabei könnt ihr noch ein paar Prüfungen abschließen, Schätze finden oder Sammelobjekte entdecken, um etwas Geld zu verdienen.