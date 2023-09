BMW-Legende: M3 steckt als E-Auto den Verbrenner in die Tasche

BMW M – der Name steht für sportliche Höchstleistung aus Bayern und kein anderes Modell verkörpert das so erfolgreich wie der M3. Die Sportlimousine bietet extreme Performance, ohne auf das Raumangebot zu verzichten, dem sich der Premiumhersteller ebenso verschrieben hat. Bald soll das Aushängeschild der M-Serie elektrisch werden – und dabei noch viel kräftiger werden.

BMW iM3? Bayern-Flitzer wird zum E-Auto

Der Name ist noch nicht fix, dürfte aber ziemlich klar sein. Wenn BMW dem M3 Akku und Elektroantrieb verpasst, wird aus dem beliebtesten Modell der Motorsport-Serie ein E-Auto, höchstwahrscheinlich als iM3. Das E-Auto soll höchsten Ansprüchen an sportliche Leistung und Fahrstil entsprechen und wird auf der Neue-Klasse-Architektur aufbauen, wie BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber jetzt offiziell angekündigt hat (Quelle: Carsales).

„Der nächste M3 wird batterieelektrisch sein, vollkommen batterieelektrisch“, so Weber am Rande der Präsentation des neuen i5. Demnach kommt der elektrische M3 nicht wie einige aktuelle E-Autos mit Dualmotor, sondern dürfte gleich mit satten vier E-Maschinen ausgerüstet werden.

Und die werden es in sich haben: Weber zufolge ist die Neue Klasse darauf ausgerichtet, bis zu 1.000 kW Systemleistung zu erreichen. Der Elektro-M3 wäre eine naheliegende Möglichkeit für BMW, die Grenzen auszuloten. Umgerechnet hieße das einen extremen Leistungssprung, denn 1.000 kW entsprechen rund 1.360 PS.

Über die Software sollen sich die E-Motoren dann für verschiedene Fahrstile spezifisch steuern lassen. Mehr Kraft auf den Hinterrädern etwa sorgt für ein typisches Sportwagen-Gefühl.

Eine fixe Bestätigung dafür, den M3 bis an die 1.000-kW-Grenze zu pushen, wollte Weber aber vermeiden: „Wir wollen etwas liefern, das zeigt, dass die Neue Klasse schon sehr ambitioniert ist. Aber das geht weiter darüber hinaus, was die Leute heute gewohnt sind. Es wird mit dem neuen M3 kommen“ und werde nach dem Start der Neuen Klasse in 2025 angepeilt. Aktuell wird der iM3 etwa 2027 erwartet.

Was wird aus dem M3 mit Verbrennungsmotor?

Der elektrische M3 soll nicht das Ende für BMWs Performance-Verbrenner einläuten. Stattdessen wird wohl – wie beim BMW-Plan kaum anders zu erwarten – beides parallel angeboten.

Dabei wird sich allerdings zeigen müssen, ob der M3 als Verbrenner mit seinem Elektro-Pendant noch wird mithalten können. Aktuell kommt der beliebte Power-BMW auf über 500 PS. Wer nur auf die Performance achtet, wird den Verbrenner kaum noch haben wollen. Denn der schafft damit nicht einmal die Hälfte dessen, was beim M3 offenbar möglich sein könnte.

