Tower of Fantasy: Codes im Januar 2024 und wie ihr sie einlöst

In „Tower of Fantasy“ gibt es Codes, die offiziell und regelmäßig veröffentlicht werden. Mit ihnen gelangt ihr schneller an diverse Boni. Wir erklären euch, wie ihr in „Tower of Fantasy“ Codes einlösen beziehungsweise eingeben könnt und welche aktuellen Codes verfügbar sind.

Aktuelle Codes für Tower of Fantasy

Die folgende Liste zeigt euch, welche Codes in ToF aktuell verfügbar sind. Weiter unten erklären wir euch, wie ihr sie einlöst.

TOFBNSP24

TOFEOY23

TOFNEWYEAR

So löst ihr Codes für ToF ein

Ihr sucht vergeblich nach dem Menü zum Einlösen von Codes? Kein Wunder, denn es ist nicht direkt ersichtlich, in welches Menü ihr euch begeben müsst. Um Codes einzugeben, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Auf eurem Bildschirm befindet sich oberen rechts ein Geschenk-Icon, das euch ins Belohnungsmenü führt. Klickt mit der Maus einmal drauf.

Über das Geschenksymbol oben rechts gelangt ihr ins Belohnungsmenü. (Bildquelle: Screenshot spieltipps)

Anschließend müsst ihr unten auf den Reiter „Belohnungen“ klicken.

klicken. Unter „Belohnungen“ findet ihr den Menüpunkt „Eintauschen“. Hier müsst ihr schließlich die Codes aus der oberen Tabelle eingeben.

Das Code-Menü verbirgt sich hinter dem unscheinbaren Menüpunkt „Eintauschen“. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Postfach finden und Belohnungen abholen

Die Belohnungen, die ihr mit den Codes einfordert, bekommt ihr jedoch nicht direkt. Sie werden in euer Postfach geschickt, wo ihr sie abholen müsst. Wenn ihr eine neue Nachricht erhaltet, erscheint unter der Minimap ein Briefsymbol. Klickt dort drauf, um ins Postfach zu gelangen und eure Belohnungen abzuholen.

Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, um jederzeit ins Postfach zu gelangen. Öffnet dazu mit „Esc“ die Menü-Übersicht und wählt „Freunde“ aus. Hier findet ihr oben rechts den Reiter „Postfach“, wo alle eure Nachrichten gespeichert werden.

Das Postfach findet ihr im Freunde-Menü in Tower of Fantasy. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

