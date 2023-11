Star Stable: Aktuelle Codes und wie ihr sie einlösen könnt

In Star Stable könnt ihr durch Codes kostenlose Geschenke abstauben. Dabei handelt es sich um verschiedene Gegenstände wie Kleidung, Sattel oder sogar kostenlose Star-Rider-Mitgliedschaften. Welche Codes aktuell in Star Stable einlösbar sind und wie ihr es macht, erklären wir euch in unserem Artikel.

Update: Wir haben die Aktualität der Codes für Star Stable am 15.11.2023 überprüft.

Alle aktuellen Codes in Star Stable – Stand November 2023

Ihr werdet feststellen, dass nicht alle Codes mit eurem Account funktionieren. Wie ihr sie einlöst erfahrt ihr weiter unten.

7DAYSBIRTHDAYFUN : 7 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für neue Spieler)

: 7 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für neue Spieler) ALLIN2022 : H&M-Gear

: H&M-Gear BACKUPBLANKET : Decke

: Decke BLIZZARD : Ski-Trip Zaumzeug und Sattel

: Ski-Trip Zaumzeug und Sattel BRONZEJACKET : Bronze-Jacke

: Bronze-Jacke BROWN : Brauner Hase

: Brauner Hase DEERMASK4U : Hirsch- und Rentiermaske

: Hirsch- und Rentiermaske EVERYONE11 : Süße Ohren und Hut & 100 Münzen

: Süße Ohren und Hut & 100 Münzen FREEPLAYER11 : 11 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für Spieler, die Star Rider nicht bezahlen)

: 11 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für Spieler, die Star Rider nicht bezahlen) FRIENDSHIPDAY : T-Shirt

: T-Shirt GREY : Grauer Hase

: Grauer Hase HAPPYHORSE : 3 Apfel-Snacks, 3 Hufeisen und 3 Partyhüte

: 3 Apfel-Snacks, 3 Hufeisen und 3 Partyhüte HorseSnack : Apfel-Karotte-Snack

: Apfel-Karotte-Snack INSPIRATION2018 : T-Shirt

: T-Shirt LASTWEEK : 3x Köder, 3x Abwehrmittel und 3 Schlüssel

: 3x Köder, 3x Abwehrmittel und 3 Schlüssel MOORLAND : Moorland-Beinwickel

: Moorland-Beinwickel RAINBOWUNITY : Regenbogenkopfband

: Regenbogenkopfband ReadTheBook : Starshine-Plüschtier

: Starshine-Plüschtier RIDEWITHUS : Pullover

: Pullover SILVERJACKET : Silber-Jacke

: Silber-Jacke SNOWRIDER5

SSOCON23ALL : SSO Convention 2023 T-Shirt

: SSO Convention 2023 T-Shirt STARRIDER11 : Imperial-Splendor-Set & 150 Münzen (nur für Star Riders)

: Imperial-Splendor-Set & 150 Münzen (nur für Star Riders) STARRIDER2022 : 7 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für neue Spieler)

: 7 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für neue Spieler) StarshinePlush : Plüschhaustier

: Plüschhaustier STARSTABLEHONEY : 4 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für neue Spieler)

: 4 Tage gratis Star-Rider-Mitgliedschaft (nur für neue Spieler) STARSTABLEVEST : Weste

: Weste TEAMCARROTS : Lila Karotten

: Lila Karotten ThumbsUp: T-Shirt

Star-Stable-Codes einlösen

Mit den Geschenk-Codes könnt ihr einiges anstellen. Ihr könnt euer Aussehen verändern oder sogar kostenlose Mitgliedschaften abstauben. Doch sind diese Codes an bestimmte Regeln und Voraussetzungen gebunden, die nicht offen von den Entwicklern kommuniziert werden.

Das bedeutet, ihr müsst euch einfach alle Codes aus der oberen Tabelle schnappen und versuchen sie einzulösen. Aber aufgepasst! Schaut vorher immer, was sie euch bringen. Ihr wollt vielleicht nicht unbedingt alle kostenlosen Mitgliedschaften auf einmal einlösen.

Auf der anderen Seite solltet ihr nicht zu lange warten, da auch nicht unbedingt klar ist, wann die Codes ablaufen. Ihr wollt schließlich auch nichts verpassen. Nachfolgend erklären wir euch, wie ihr die Codes in Star Stable einlösen werdet.

Meldet euch auf der offiziellen Seite von Star Stable an und klickt oben rechts auf „Account“. Wählt dann „Gutscheincodes“ aus, wodurch sich ein Fenster öffnet, in dem ihr einen Code eingeben könnt. Kopiert einen Code aus der oberen Tabelle hinein und klickt auf „Einlösen“. Wenn der Gutschein eingelöst wurde, dann bekommt ihr die folgende Info: „Code eingelöst!“. Klappt es nicht, dann steht an der Stelle die Info „Dieser Code ist für deinen Account nicht gültig“. Als nächstes könnt ihr den nächsten Code eingeben. Aber achtet darauf, dass ihr pro Minute nur einen Geschenkgutschein einlösen dürft.

Das Bild zeigt euch die einzelnen Schritte für einen besseren Überblick (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung spieletipps.de)

