Sea of Thieves: Truhen, Schädel und Tiere verkaufen – das müsst ihr wissen!

Alles was ihr wissen müsst, wenn ihr Truhen, Schädel oder Tiere verkaufen wollt, erfahrt ihr hier. Wir liefern euch einen Überblick zu den Fraktionen und welche Beute sie für euch gegen Geld eintauschen.

Wir listen euch zudem auf, welche Truhen, Schädel und Tiere es überall in der Spielwelt zu finden gibt und liefern euch nützliche Tipps, wie ihr eure Schatzsuche optimieren und mehr Beute finden könnt. Truhen bringt ihr den Goldsammlern, Schädel sind beim Seelenorden beliebt und Tiere fühlen sich beim Handelsbund (mehr oder weniger) wohl.

Truhen verkaufen sowie Gold verdienen

Wie eine Schatztruhe aussieht, müssen wir euch hoffentlich nicht erklären. Allerdings gibt es verschiedene Arten von Truhen, die euch bei den Goldsammlern unterschiedlich viel Gold einbringen. Je seltener die Truhe ist, desto höher fällt die Beute aus. Wichtig sei noch zu erwähnen, dass ihr Truhen nicht nur während einer Quest (im Spiel auch Seefahrt genannt) finden könnt.

Reist ihr mit eurem Schiff über das kristallblaue Meer, solltet ihr nach Vögelschwärmen Ausschau halten. Kreist eine Gruppe von Vögeln über einem bestimmten Ort, verbirgt sich hier womöglich ein Schiffswrack unter der Wasseroberfläche. In Schiffswracks werdet ihr ebenfalls Truhen finden. Allerdings sollten wir euch hier vor den hungrigen Haien warnen, die auf ihrer Nahrungssuche gerne mal Piraten wie euch auf die Speisekarte setzen.

Generell verbergen sich Unterwasser viele Schätze wie Truhen. Oft nehmt ihr aus der Entfernung nur ein kleines, funkelndes Licht wahr, das euch auf Beute hinweist. Das Handteleskop erweist sich hier als äußerst nützlich.

Habt ihr eine Truhe an Land gefunden, müsst ihr sie mit einer Schaufel ausgraben, falls sie sich unter der Erde befindet. Grabt ihr mit mehreren Spielern, geht das wesentlich schneller. Ein Pirat eurer Bande schnappt sich die Truhe nun und bringt sie auf das Schiff. Ihr könnt beim Tragen keine anderen Items verwenden oder gar sprinten.

Solltet ihr sterben, während ihr die Truhe schleppt, wird sie auf dem Wasser auch einige Zeit nach eurem Tod schwimmen. Eure Freunde können den Schatz dann trotzdem bergen, ehe die Truhe nach kurzer Zeit verschwindet. Mit den Truhen reist ihr zum nächsten Außenposten und verkauft sie an eine der vielen Fraktionen.

Folgende Liste zeigt euch einige der Truhen und ihre Erträge in Sea of Thieves:

Truhe des Schiffbrüchigen: ca. 100 Gold

Truhe des Seefahrers: ca. 200 Gold

Truhe des Plünderers: ca. 400 Gold

Truhe des Kapitäns: ca. 790 Gold

Truhe der Tausend Grogs: ca. 1.100 Gold

Truhe der Verdammten: ca. 1.100 Gold

Truhe der Sorgen: ca. 1.200 Gold

Truhe des Skelett-Kapitäns: ca. 1.300 Gold

Truhe des Meisters der Meere: ca. 1.500 Gold

Truhe des Admirals: ca. 1.600 Gold

Truhe des Barons: ca. 2.300 Gold

Truhe des Königs: ca. 3.050 Gold

Truhe der Wut: ca. 3.250 Gold

Truhe antiker Tribute: ca. 3.500 Gold

Truhe der ewigen Sorgen: ca. 6.300 Gold

Truhe des Glücks: ca. 20.000 Gold

Festungstruhe: ca. 2.500 Gold

Aschgraue Truhe des Kapitäns: ca. 1.500 Gold

Aschgraue Truhe des Meisters: ca. 2.300 Gold

Aschgraue Truhe des Plünderers: ca. 700 Gold

Aschgraue Truhe des Schiffbrüchigen: ca. 200 Gold

Aschgraue Truhe des Seefahrers: ca. 350 Gold

Truhe des aschgrauen Admirals: ca. 1.800 Gold

Truhe des aschgrauen Barons: ca. 2.300 Gold

Truhe des aschgrauen Königs: ca. 3.800 Gold

Korallentruhe des Kapitäns: ca. 1.500 Gold

Korallentruhe des Plünderers: ca. 700 Gold

Korallentruhe des Schiffbrüchigen: ca. 170 Gold

Korallentruhe des Seefahrers: ca. 350 Gold

Kiste der wundersamen Geheimnisse: ca. 25.000 Gold

Schnittertruhe: 25 Dublonen (kann nur bei den Schnitterknochen abgegeben werden)

Die Menge an Gold, die euch jede Truhe einbringt, kann leicht variieren. Die Truhe des Schiffbrüchigen liefert euch beispielsweise zwischen 80 und 120 Gold. Außerdem erhalten alle Crew-Mitglieder die volle Ausbeute von den Verkäufen. Werden euch 1.000 Gold für eine Truhe des Kapitäns gutgeschrieben, wandern ebenso viele Taler auf das Konto jedes Piraten.

Nützlicher Tipp: Ihr könnt die Truhen auf eurem Schiff verstecken, damit potentielle Räuber nicht so schnell an eure Beute gelangen. Auch die Lichter unter Deck solltet ihr ausknipsen. Probiert doch mal, die Truhe unter oder vor dem Schiffssteuerrad zu verstecken. Auch unter Treppen fallen sie kaum auf.

Schnittertruhen aufspüren und finden

Eine besondere Art von Truhe ist die sogenannte Schnittertruhe. Ihr habt sicherlich einmal die leuchtenden, rot-grünen Fäden entdeckt, die am Horizont gen Himmel ragen. Diese markieren einen möglichen Fundort einer solchen Schnittertruhe. Oft müsst ihr in die Tiefe tauchen, um die Truhe an Bord eines versunkenen Schiffes zu finden.

Außerdem verrät euch ein rotes Totenkopfsymbol auf schwarzem Hintergrund, wo auf der Karte sich gerade eine Schnittertruhe befindet. Abgeben könnt ihr diese besondere Kiste übrigens nur bei den Schnitterknochen (Schnittversteck oder auch „Reapers Hideout“ genannt). Als Belohnung gibt es dafür 25 Dublonen.

Sobald ihr eine Schnittertruhe geborgen habt, solltet ihr schleunigst zum nächsten Schnittversteck düsen, denn folglich wird die Position eures Schiffes für alle anderen Piraten auf der Karte sichtbar.

Kopfgeldschädel finden und verkaufen

Während ihr Truhen überall finden könnt, müsst ihr für Kopfgeldschädel etwas mehr tun. Diese Gegenstände gibt es in mehreren Ausführungen, außerdem fallen sie durch ihre goldglänzende Farbe auf. Auch ihre scheinende Aura ist kaum übersehbar.

Wollt ihr Schädel finden, müsst ihr eine Kopfgeld-Seefahrt abschließen. Eure Ziele können hier Skelett-Kapitäne oder Skelett-Mannschaften sein. Die Kapitäne müsst ihr töten, damit sie einen der folgenden Kopfgeldschädel fallen lassen:

Verdorbener Kopfgeldschädel: ca. 170 Gold

Verdorbener Korallenschädel: ca. 240 Gold

Ehrloser Kopfgeldschädel: ca. 280 Gold

Schändlicher Korallenschädel: ca. 460 Gold

Hasserfüllter Korallenschädel: ca. 960 Gold

Hasserfüllter Kopfgeldschädel: ca. 540 Gold

Dunkler Kopfgeldschädel: ca. 1.000 Gold

Schändlicher Kopfgeldschädel: ca. 1.080 Gold

Garstiger Kopfgeldschädel: ca. 1.080 Gold

Schädel der Verdammten: ca. 1.100 Gold

Schädel des Skelett-Kapitäns: ca. 1.600 Gold

Ehrloser Korallenschädel: ca. 1.900 Gold

Scheußlicher Kopfgeldschädel: ca. 1.530 Gold

Bösartiger Kopfgeldschädel: ca. 3.600 Gold

Festungsschädel: ca 3.400 Gold

Aschgrauer ehrloser Kopfgeldschädel: ca. 390 Gold

Aschgrauer garstiger Kopfgeldschädel: ca. 1.800 Gold

Aschgrauer hasserfüllter Kopfgeldschädel: ca. 1.100 Gold

Aschgrauer schändlicher Kopfgeldschädel: ca. 2.750 Gold

Aschgrauer verdorbener Kopfgeldschädel: ca. 380 Gold

Captain-Schädel der Verdammten: ca. 2.160 Gold

Kopfgeldschädel des aschgrauen Königs: ca. 5.700 Gold

Kopfgeldschädel des zornigen Königs: ca. 5.260 Gold

Schädel der aschgrauen Winde: ca. 10.000 Gold

Welchen Schädel ihr erhaltet, hängt von der Quest und dem Ziel ab. Die Skelett-Fort-Schädel erhaltet ihr – wie der Name bereits verrät – nur in Forts, die ihr zufällig entdecken könnt. Hierbei handelt es sich um Festungen der Skelette, die euch hier in Scharen angreifen werden. Überlebt ihr, winkt euch fette Beute.

Je seltener der Kopfgeldschädel ist, desto größer die scheinende Aura, die ihn umgibt. (Bildquelle: GIGA)

Wie die Truhen versteckt ihr Schädel auf dem Schiff, ehe ihr sie beim nächsten Außenposten an den Seelenorden übergebt. Als Belohnung erhaltet ihr natürlich weiteres Gold.

Tiere fangen und verkaufen

Wollt ihr noch mehr Gold verdienen, könnt ihr Tiere fangen und sie dem Handelsbund übergeben. Den meisten von ihnen werdet ihr auf Inseln begegnen, wo ihr sie nur noch in einen Käfig einsperren müsst. Beruhigen könnt ihr die verängstigten Hühner, Schweine oder Schlangen übrigens mit Musik. Probiert es einfach mal aus!

Während euch Hühner und Schweine nicht attackieren, werden Schlangen sofort in die Offensive gehen, wenn ihr euch nähert. Zügeln könnt ihr diese Aggressivität mit Musik.

Wollt ihr Hühner fangen, benötigt ihr einen Hühnerstall. Diesen solltet ihr übrigens nicht unter Deck lagern, da die Tiere im Wasser ertrinken können. (Bildquelle: GIGA)

Diese Tiere könnt ihr fangen und verkaufen:

Hühner

Schweine

Schlangen

Fische – einen umfangreichen Guide zum Angeln erreicht ihr über den Link

In den Handelsbund-Seefahrten werden meist unterschiedliche Arten dieser Tiere gesucht. Es gibt beispielsweise weiße, rote oder gestreifte Hühner. Diese sind unterschiedlich selten und liefern euch vorgegebene Mengen an Gold.

Besonders selten sind goldene Tiere, die euch besonders viel Gold einbringen werden. Wo diese genau auftauchen, ist bisher nicht bekannt. Wenn wir goldene Tiere finden werden, aktualisieren wir den Beitrag an dieser Stelle.

Neben diesen Lebewesen gibt es noch andere Tiere wie Fledermäuse, die sich in Höhlen aufhalten oder Papageien, mit denen ihr nicht interagieren könnt. Andere Wesen wie Haie oder den gewaltigen Kraken sind euch feindlich gesinnt und können getötet werden.