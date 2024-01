Yu-Gi-Oh! Master Duel | Die besten Decks

Immer wieder erschüttern Updates zur Verbotenen & Limitierten Kartenliste die Master-Duel-Spieler und die Meta. In unserem Ratgeber zeigen wir euch, mit welchen Decks ihr es bis nach ganz oben in der Rangliste schafft.

Wenn man es richtig anstellt, kann man sich in Yu-Gi-Oh! Master Duel einiges an Ingame-Währung erspielen, ohne einen Cent zu investieren. Das ist schon wenige Stunden, nachdem ihr euer Starter-Deck ausgesucht habt, möglich. Top-Decks kommen und gehen, je nachdem, welche Karten Konami limitiert oder verbietet. Welches das stärkste Deck im Spiel ist und welches der nächste Meta-Herausforderer sein wird, verraten wir euch hier.

Selbst wenn ihr euch für keines der unten angeführten Decks begeistern könnt, so solltet ihr euch dennoch zumindest annähernd damit vertraut machen. Schließlich werdet ihr online noch des Öfteren gegen die Decks antreten müssen. Spätestens ab dem Platinum-Rang tummeln sich die folgenden Listen in dieser oder leicht modifizierter Version online.

Vanquished Soul: alles unter Kontrolle

Eine Reihe an Updates hat das Kräfteverhältnis komplett auf den Kopf gestellt. Tränenklagen, Kashtira, Purrely: Sie alle waren in letzter Zeit am obersten Ende der Nahrungskette. Jetzt ist Bezwingerseele Platzhirsch unter den Decks. Konami hat das Deckthema im Stile eines Action-Kampfspiels gestaltet, das beweist das „VS“ (wie versus) im Namen der japanischen Version der Vanquished Souls-Karten. Die Designs der Monster erinnern dabei an stereotypische Kämpfer aus einer Charakterauswahl.

Dieser Einfluss ist auch im Spielstil des Decks wiederzufinden: Um sich selbst auf das Spielfeld zu beschwören geben sie andere Monster des Archetyps auf die Hand zurück, fast wie in einem Tag-Fighting-Game.

Jedes der Bezwingerseele-Monster hat dabei einen bestimmten Effekt, der aktiviert werden kann, je nachdem, welche Attribute die Monster in eurer Hand haben – vergleichbar mit Controller-Eingaben. Gleichermaßen sind die Zauber- und Fallenkarten des Archetyps von Special- oder Kombo-Moves inspiriert.

Der Spielstil der Bezwingerseelen

Sonderlich explosiv ist das Deck nicht, ihr spielt damit kontrollierend. Ziel ist es, den Gegner zu outgrinden, also Ressourcen besser zu managen und so langsam die Oberhand zu bekommen.

Jedes Monster hat seinen eigenen Effekt, der mit Beschwörung zu tun hat. Entweder aktiviert sich dieser bei der Normalbeschwörung oder aber das Monster beschwört sich selbst als Spezialbeschwörung, wenn eine bestimmte Voraussetzung gegeben ist.

Bezwingerseele-Monster besitzen allesamt den Schnelleffekt, der es euch erlaubt, je nach Monster-Attributen in eurer Hand 2 verschiedene Effekte auszulösen. Die zentralen Attribute des Decks sind Feuer, Erde und Finsternis. Beim ersten, schwächeren Effekt müsst ihr nur eines vorzeigen, für den stärkeren Effekt braucht ihr mindestens 2.

Eine kurze Erklärung zu den wichtigsten Monstern: Razen sucht euch bei eurer Beschwörung ein beliebiges VS-Monster, Dr. Wahnsinnige Liebe eine Zauber- oder Fallenkarte des Archetyps. Schwerer Borger und Caesar Valius beschwören sich selbst und sind quasi die Boss-Monster. Die letzten zwei Hauptdeck-VS-Monster sind Jiaolong und Pantera. Auch die beiden bringen sich recht leicht von allein aufs Feld, besonders Jiaolong ist praktisch: Das Monster sucht euch eine beliebige VS-Karte aus dem Deck.

Im Extradeck braucht ihr garantiert 3 Kopien von Fels des Bezwingers. Das Link-1-Monster lässt sich mit jedem beliebigen VS-Monster beschwören. Solange ihr ein weiteres VS-Monster kontrolliert, kann euer Gegner nur das mit dem höchsten Angriffswert angreifen. Einmal pro Spielzug erlaubt euch die Karte weiterhin, einen der folgenden Schnelleffekte zu nutzen: Entweder ihr beschwört ein VS-Monster als Spezialbeschwörung aus der Hand oder ihr nehmt eines aus dem Friedhof auf die Hand zurück.

Da das Deck kaum Möglichkeiten bietet, den Gegner in seinem Zug zu stören, verlässt es sich stark auf Staples. Dabei stehen neben Floodgates wie Es kann nur einen geben

natürlich Monster im Vordergrund, die entsprechende Attribute besitzen.

Populäre Beispiele sind:

Maxx „C“

Aschenblüte & Freudiger Frühling

Kurikara Gottheitsinkarnation

Kashtira Fenrir

Dimensionsverschieber

Abgeheuerlicher Magnamhut

Abgeheuerlicher Druiswurm.

Beispiel-Deck für die Bezwingerseelen

Diese Liste ist ein Vorschlag, wie ihr das Deck spielen könnt, aber kein Rezept für den Erfolg. Bis sich Konami für eine weitere Banlist entscheidet, werdet ihr diesem Deck in der Rangliste öfter über den Weg laufen.

Yu-Gi-Oh! Master Duel aufgepasst: Bezwingerseele-Deckliste

Darf ich vorstellen? Das beste Deck des Formats: Bezwingerseele. Doch habt keine Angst davor, denn das Deck macht richtig Spaß – sowohl gegen andere Decks, als auch im Mirror:

Monsterkarten:

3x Maxx „C“

3x Aschenblüte & Freudiger Frühling

3x Bezwingerseele Razen

2x Bezwingerseele Caesar Valius

2x Bezwingerseele Jiaolong

2x Bezwingerseele Dr. Wahnsinnige Liebe

2x Bezwingerseele Schwerer Borger

1x Bezwingerseele Pantera

1x Abgeheuerlicher Druiswurm

1x Abgeheuerlicher Magnamhut

1x Kurikara Gottheitsinkarnation

1x Geistermädchen & Spukhaus

2x Dimensionsverschieber

1x Kashtira Fenrir

1x Kashtira Riseheart

Zauberkarten:

3x Setze deine Seele!

1x Bezwingerseele - Fortsetzen?

1x Bezwingerseelen-Staubwirbel

2x Miniaturwelt

1x Verstärkung für die Armee

1x Topf des Wohlstands

1x Topf der Extravaganz

1x Unterdrückter Planet Wraitsoth

1x „Flammedle Waffen - Durendal“

Fallenkarten:

1x Bezwingerseele-Schneewirbel

1x Es kann nur einen geben

Extra-Deck:

3x Fels des Bezwingers

1x Sicherheitsdrache

1x Albtraumritter Phoenix

1x Albtraumritter Einhorn

1x Unterweltgöttin der geschlossenen Welt

1x Zoodiak-Eberbogen

1x Zoodiak-Chakanine

1x Zoodiak-Drachzack

1x Zeitdieb Wiederholer

1x Nummer 41: Bagooska der schrecklich müde Tapir

1x Nummer 11: Großes Auge

1x Kashtira Ariseheart

1x Göttliches Arsenal AA-ZEUS - Himmelsdonner

Branded Despia – die Clowns sind wieder da

Branded Despia, die perfekte Kombination aus den Archetypen „Markiert“ und „Despia“, treibt sich wieder in der Rangliste von Yu-Gi-Oh! Master Duel herum. Manche munkeln sogar, das Deck sei stärker als die „Bezwingerseelen“. Schon vor einiger Zeit brachte der Zirkus rund um Fusionsmonster gegnerische Spieler an den Rand der Verzweiflung. Nachdem Tränenklagen mit dem Ishizu-Engine keine besondere Bedrohung mehr darstellen, sind die Clowns wieder da.

Hier haben wir eine Deckliste für euch, mit der ihr es weit nach oben schaffen könnt:

Monsterkarten:

3x Maxx „C“

3x Aschenblüte & Freudiger Frühling

3x Nibiru, das Urwesen

3x Kauz & Schlossvogel

3x Abgeheuerlicher Saronir

1x Abgeheuerlicher Magnamhut

1x Der abgeheuerliche Lubellion

1x Despianische Tragödie

2x Aluber der Narr von Despia

3x Gefallener von Albaz

2x Springans Kitt

2x Albion der ummantelte Drache

1x Sta-Brigade Mercourier

1x Leitende Quem, die Tugendhafte

1x Flammende Cartesia, die Tugendhafte

1x Hüter der Drachenmagie

Zauberkarten:

3x Fusionsentsendung

3x Nadir-Diener

3x Mit guter Laune markiert

2x Markierten-Eröffnung

1x Markierte Fusion

1x Markierter Verlust

1x Rot markiert

1x Weiß markiert

1x Nachbars Gras ist grüner

1x Gold-Sarkophag

1x Voreiliges Begräbnis

2x Vom Grab gerufen

Fallenkarten:

1x Markiertes Schwert

1x Markierte Verbannung

1x Markiertes Ungeheuer

1x Hellster, flammender, markierter König

2x Markierte Vergeltung

3x Unendliche Unbeständigkeit

Extra-Deck: