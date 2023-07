Mit Rain World ist aktuell eines der besten Indie-Spiele der letzten Jahre bei Steam und im Nintendo Store massiv reduziert. Für um die 10 Euro bekommt ihr den Hit.

Jetzt lieber schnell sein: Platformer-Fans sollten sich diesen Indie-Schatz nicht entgehen lassen. Als kleine, eher schwache Kreatur müsst ihr eine riesige, feindselige Welt überstehen. Rain World simuliert dabei gekonnt ein fremdartiges Ökosystem. Einfallsreichtum ist gefragt: Baut euch Waffen aus Industrietrümmern, sammelt etwas zu fressen und flüchtet vor sintflutartigem Regen. Der momentan um 60 % reduzierte Preis des Spiels ist ein weiteres Argument dafür, sich auf die Reise zu begeben. Schließlich ist Rain World derzeit für rund 10 Euro bei Steam und im Nintendo Store erhältlich.

Rain World: Düsterer Indie-Hit jetzt um 60 % reduziert

Derzeit ist Rain World bei Steam um ganze 60 % reduziert zu haben und kostet euch somit nur 9,80 Euro. Die Deluxe Edition ist sogar um ganze 64 % günstiger als sonst und hat somit einen Preis von nur 21,24 Euro. Auch im Nintendo Store kommt ihr derzeit an eine um 55 % reduzierte Version des Spiels für 11,02 Euro und könnt euch somit auch mit der Switch ins Abenteuer begeben. Worauf wartet ihr also noch?

Die Welt von Rain World: Nichts für schwache Nerven

Wer sich einen möglichst starken Krieger vorstellen soll, würde wahrscheinlich nicht sofort an eine Schneckenkatze denken. Genau so eine spielt ihr aber in Rain World. In einer Welt voller – nun ja, Regen – aber auch gnadenloser, übermächtiger Gegner entscheidet nur euer Können darüber, ob ihr als köstlicher Snack endet oder das harsche Ökosystem doch übersteht. Allein bei dieser Prämisse, jedoch auch durch warnende Reviews, solltet ihr damit rechnen, viele Male zu sterben. Rain World ist also nichts für schwache Nerven, jedoch wird so die harte Reise umso mehr zu einer belohnenden Errungenschaft.

Im Trailer könnt ihr einen ersten Blick in das zerstörerische Ökosystem von Rain World hineinwagen:

Rain World: Überlebenskampf der Katzenschnecke

Indie-Fans sind begeistert

Die Steam-Community konnte das Abenteuer mit dem weißen Tierchen jedenfalls überzeugen. Sowohl alte als auch neue Rezensionen einigen sich auf die Wertung „sehr positiv“, was schon darauf hindeutet, dass es sich bei dem Spiel aus 2017 um einen zeitlosen Indie-Klassiker handelt. Trotz des hohen Schwierigkeitsgrads hat Rain World zahlreiche leidenschaftliche Fans gefunden, denen keine Spielminute verschwendet vorkam. Darüber hinaus punktet Rain World mit seinem wunderschönen Stil und ausdrucksstarken Animationen.