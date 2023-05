PS ist den meisten von euch aus E-Mails oder Briefen bekannt. Doch wofür stehen die beiden Buchstaben überhaupt und gibt es nur eine richtige Schreibweise?

Die Abkürzung PS steht für Postskriptum und setzt sich aus den lateinischen Worten post und scriptum zusammen, was übersetzt Nachschrift bedeuten kann. Freier übersetzt bedeutet es so viel wie etwas am Ende nachtragen oder nachträglich hinzufügen. Wenn ihr darüber hinaus wissen wollt, wie die richtige Schreibweise der bekannten Abkürzung lautet, wo diese heutzutage noch immer zum Einsatz kommt und was ebenfalls mit PS abgekürzt wird, dann lest weiter.

PS: Die Bedeutung von früher bis heute

Früher – im Schreibmaschinenalter oder noch viel früher, als man Briefe noch per Hand schreiben musste – hat ein Fehler oder das Vergessen von wichtigen Informationen das erneute Schreiben des Briefes nach sich gezogen. Um das bei letzterem zu vermeiden, wurde PS oder Postskriptum für das nachträgliche Hinzufügen von Vergessenem eingeführt. Auch in der heutigen Zeit ist die Abkürzung noch immer aktuell und wird häufig verwendet, jedoch unter leicht abgewandelter Bedeutung. Mit einem PS am Ende eines Schreibens wird heutzutage oft ein bestimmter Punkt oder ein Thema, auf den/das zuvor bereits eingegangen wurde, untermauert und bei erhöhter Wichtigkeit noch einmal in das Gedächtnis gerufen. Teils werden die wichtigsten Informationen hier zusammengefasst, allerdings sollten keine neuen Informationen hinzugefügt werden. Die Inhalte, die nach einem PS geschrieben werden, sollten darüber hinaus knapp sowie prägnant formuliert und auf den Punkt gebracht werden, da ansonsten die Absicht verfehlt wird.

Gibt es mehr als eine richtige Schreibweise von PS?

Der Duden ist da sehr eindeutig: Die einzige richtige Schreibweise ist PS, das in der Regel mit einem Doppelpunkt abgeschlossen wird. Schreibweisen wie P.S. (Abkürzungspunkte), P S (Leerzeichen) oder andere Abkürzungen sind laut Duden nicht richtig und die solltet ihr damit vermieden. Um die Formalität zu vervollständigen, erwähnen wir an dieser Stelle noch, dass PS laut der DIN-Norm 5008 mit einem Abstand von einer Zeile unter dem Ende des regulären Textes sowie unter der Signatur stehen muss.

Wo kann euch die Abkürzung PS heutzutage begegnen?

Ein PS werdet ihr immer noch, aber seltener als früher, in formellen Briefen oder E-Mails sehen. Öfter hingehen findet ihr das Postskriptum im Zusammenhang mit Werbung. Die Werbebranche hat die Abkürzung für sich entdeckt und führt dem Leser dort oft einen Vorteil, einen Grund oder ein besonderes Angebot auf, um diesen letztendlich zu überzeugen und zu einem Kunden zu machen. Das PS in der Werbung erstreckt sich von werbenden Briefen über Flyern bis hin zu Newslettern, Plakaten und vielem mehr.

PS: Zum verwechseln ähnlich

Um euch jetzt noch ein wenig zu verwirren, haben wir hier noch ein paar Worte aufgelistet, die in irgendeiner Form ebenfalls mit PS abgekürzt werden, allerdings nichts mit der obigen Bedeutung zu tun haben:

PS als deutsche Abkürzung für Pferdestärke und somit die Einheit PS, mit der die Leistung eines Fahrzeugs gemessen wird

Bei der Pikosekunde, die mit ps abgekürzt wird, handelt es sich um ein Billionstel einer Sekunde



Polystyrol, abgekürzt PS, ist ein Kunststoff, der vor allem in der Lebensmittelbranche als Verpackung oder in der Baubranche als Schall- und Wärmedämmung (umgangssprachlich als Styropor bekannt) zum Einsatz kommt



Mit PS wird auch die Spielkonsole PlayStation abgekürzt, gerne auch mit einer Zahl als Zusatz, um über ein bestimmtes Modell beziehungsweise eine bestimmte Generation zu sprechen (Beispiel: PS5)

Im Personalbereich eines Unternehmens gibt es häufig die Personalstunden, die ebenfalls mit PS abgekürzt werden



