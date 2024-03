Aldi verkauft bald einen starken Diesel-Stromgenerator zum absoluten Bestpreis

Wenn ihr euch absichern wollt oder eine unabhängige Stromversorgnung zur Arbeit benötigt, dann könntet ihr zu einem Stromgenerator greifen. Aldi hat in der Vergangenheit schon viele Benzin-Stromerzeuger angeboten. Bald könnt ihr dort wieder einen großen Diesel-Stromerzeuger kaufen. Im Onlineshop wird Aldi den absoluten Bestpreis verlangen.

Aldi verkauft starken Diesel-Stromgenerator viel günstiger

Die Stromversorgung in Deutschland ist gesichert. Trotzdem möchten sich viele Menschen absichern und im Notfall keine Unannehmlichkeiten haben. Wenn ihr euch für den schlimmsten Fall eines Stromausfalls rüsten wollt, dann könnt ihr euch einen Stromerzeuger kaufen. Bei Aldi wird ab dem 17. März 2024 im Onlineshop wieder der Scheppach SG5200D für nur noch 1.099 Euro verkauft. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet.

Aldi verkauft den Scheppach SG5200D für nur 1.099 Euro. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Preise für Stromgeneratoren sind in den letzten Monaten stark gefallen, da viele Menschen in Deutschland realisiert haben, dass sie eigentlich keinen Stromgenerator brauchen, weil es nicht zu Stromausfällen kommt. Der Preis von 1.099 Euro zuzüglich Versandkosten, da es sich um ein Online-Angebot handelt, ist sehr gut, wenn ihr euch doch absichern wollt oder so einen Stromgenerator für die Arbeit benötigt. Andere Händler verlangen deutlich mehr:

Scheppach SG5200D Diesel-Stromerzeuger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.03.2024 12:56 Uhr

Wo liegt der Vorteil eines Diesel-Stromgenerators?

Der Scheppach SG5200D ist grundsätzlich ein sehr leistungsstarker Stromerzeuger, der viele Anschlüsse bietet, darunter einen 400-Volt-Anschluss. Damit könnt ihr beispielsweise Energie ins Wohnmobil einspeisen oder ein E-Auto laden, wenn es sein muss. Der größte Vorteil liegt aber im Kraftstoff. Während ihr offiziell nur 20 Liter Benzin horten dürft, sind es bei Diesel 200 Liter. Habt ihr also einen großen Vorrat an Dieselkraftstoff, könnt ihr mit so einem Diesel-Stromgenerator für Tage ausharren, wenn der Strom wirklich ausfällt oder wenn ihr auf einer Baustelle lange ohne andere Energieversorgung auskommen müsst.

