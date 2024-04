Aldi verkauft Drohne mit HD-Kamera zum Sonderpreis

Ihr wolltet schon immer mal die Welt aus der Vogelperspektive sehen, ohne dafür ein Vermögen auszugeben? Dann hat Aldi genau das Richtige für euch. Für schlappe 129 Euro könnt ihr euch eine kompakte Drohne mit HD-Kamera sichern. Doch was macht dieses Angebot so besonders und warum solltet ihr jetzt zuschlagen?

Maginon WiFi Drohne QC-90 gnadenlos günstig bei Aldi

In der Welt der Technik gibt es ständig Neuerungen und Gadgets, die uns in Staunen versetzen. Drohnen sind schon lange kein Spielzeug für die Elite mehr, sondern haben ihren Weg in den Alltag von Hobby-Fotografen und Abenteurern gefunden. Mit der Maginon WiFi Drohne QC-90 bietet Aldi jetzt ein Modell an, das Einsteigern und Fortgeschrittenen gleichermaßen Flugspaß verspricht, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen. Im Aldi-Onlineshop gibt es das Modell gerade für 129 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro im Angebot (Angebot bei Aldi anschauen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Vergleichbare Produkte kosten sonst schnell mehr als das Doppelte, daher bekommt ihr hier einen erstklassigen Deal.

Was kann die Drohne von Maginon?

Das Besondere an dieser Drohne ist nicht nur ihr günstiger Preis. Die Maginon QC-90 kommt mit einer WiFi-Funktion, die es euch ermöglicht, eure Flugerlebnisse direkt auf euer Smartphone zu übertragen. So könnt ihr eure Aufnahmen in Echtzeit anschauen. Die Drohne ist mit einer HD-Kamera ausgestattet, die dafür sorgt, dass die Bilder und Videos aus der Luft in klarer Qualität festgehalten werden.

Beim ersten Blick auf die Drohne fällt sofort ihr schlankes Design auf. Sie ist leicht und klappbar, was sie ideal für den Transport macht. Zum Lieferumfang gehört zudem eine passende Transporttasche sowie eine passende microSD-Speicherkarte mit 32 GB.

Für Anfänger besonders interessant: Die QC-90 ist benutzerfreundlich und mit Funktionen wie automatischer Start- und Landung, sowie einer Höhenhaltefunktion ausgestattet, die für ein stabiles Flugerlebnis sorgen. Ihr könnt euch also voll und ganz auf die Aufnahmen konzentrieren, ohne euch allzu viele Sorgen über die Steuerung machen zu müssen.

Ein weiteres Highlight ist die Reichweite der Drohne. Mit bis zu 600 Metern habt ihr genug Spielraum, um eure Umgebung aus der Luft zu erkunden. Und keine Sorge bezüglich der Flugzeit: Die Maginon QC-90 hält mit einer vollen Ladung bis zu 15 Minuten in der Luft, genug Zeit also, um das ein oder andere spektakuläre Foto zu schießen. Der Akku ist wechselbar, sodass ihr mit einem Wechselakku sofort wieder weiterfliegen könnt.

Für wen lohnt sich der Kauf der Drohne?

Zum Preis von nur 129 Euro bietet Aldi hier ein Paket, das schwer zu übertreffen ist. Ob als Geschenk für die Liebsten oder als neues Spielzeug für euch selbst – die Maginon WiFi Drohne QC-90 ist eine Investition, die Spaß und Freude verspricht. Aber Achtung: Angebote wie diese bleiben in der Regel nicht lange bestehen. Wenn ihr also bereit für euren nächsten Höhenflug seid, solltet ihr nicht zögern.

