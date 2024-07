Decathlon verkauft schickes E-Bike mit großem Akku zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen E-Bike seid, das perfekt für die Stadt geeignet ist und nicht zu sehr ins Auge fällt, dann solltet ihr bei Decathlon reinschauen. Dort wird das Elops LD500E aktuell 200 Euro günstiger verkauft. Es handelt sich um ein unauffälliges E-Trekking-Bike mit großem Akku und kompletter Ausstattung.

Decathlon verkauft E-Bike für 1.299 Euro

E-Bikes gibt es wie Sand am Meer. Die Preise gehen bei unter 1.000 Euro los und bewegen sich je nach Hersteller schnell bei mehreren Tausend Euro. Wollt ihr nicht ganz so viel ausgeben, aber trotzdem ein solides E-Bike haben, dann solltet ihr jetzt bei Decathlon reinschauen. Dort gibt es das Elops LD500E statt für 1.499 Euro aktuell nur für 1.299 Euro (bei Decathlon anschauen). Es stehen drei Größen zur Wahl und ihr könnt das Fahrrad optional bei eurem Decathlon in der Nähe abholen. So spart ihr euch die Versandkosten.

Elops LD500E: E-Bike für Herren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2024 12:30 Uhr

Es gibt auch eine Version für Damen, die ist aber kurioserweise nicht im Preis gesenkt. Dort müsst ihr den vollen Preis von 1.499 Euro zahlen (bei Decathlon anschauen). Wollt ihr genau dieses Fahrrad ohne E-Antrieb, dann kostet es gerade aktuell statt 469 Euro nur 399 Euro (bei Decathlon anschauen).

Was taugt das E-Bike von Decathlon?

Mit dem Elops LD500E erhaltet ihr ein solides E-Bike mit einer tollen Optik, die im Alltag überhaupt nicht auffällt. Das Fahrrad ist nämlich komplett in Schwarz gehalten und es wirkt auf den ersten Blick auch nicht wie ein E-Bike. Nur wenn ihr genauer hinschaut, dann seht ihr, dass im Rahmen der große 504-Wh-Akku verbaut ist, der für eine Reichweite von bis zu 115 km gut ist. Selbst in der höchsten Unterstützungsstufe sollen noch über 60 km möglich sein.

Das E-Bike von Decathlon besitzt ein Display und der Akku lässt sich herausnehmen. (Bildquelle: Decathlon)

Der Antrieb befindet sich hinten in der Radnabe und schiebt euch damit an. Er besitzt 250 Watt und ein Drehmoment von 42 Nm. Das reicht für die Stadt und Touren übers Land. Ihr bekommt außerdem ein kleines Display, auf dem ihr alle wichtigen Werte abrufen könnt, sowie hydraulische Scheibenbremsen, damit ihr sicher zum Stehen könnt. Besonders Letztere sind in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit, aber ein riesiges Plus.

Ansonsten ist das E-Bike von Decathlon komplett ausgestattet. Es ist ein Gepäckträger vorhanden, ein Seitenständer, Schutzbleche und eine komplette Beleuchtung. Die Reifen besitzen einen Streifen, der reflektiert, sodass ihr keine Katzenaugen nutzen müsst. Ihr finde das Fahrrad richtig gut durchdacht und ein tolles Gesamtpaket für diesen attraktiven Preis. Viele Käufer sind in den Bewertungen meiner Meinung (bei Decathlon anschauen).