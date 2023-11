Amazon verkauft Alexa-Smart-Speaker im Doppelpack zum Wühltischpreis

Ihr seid auf der Suche nach einem smarten Lautsprecher mit Sprachassistent, wollt aber nicht zu viel dafür bezahlen? Dann ist das aktuelle Angebot für den neuesten Spross der Echo-Reihe von Amazon sicher interessant für euch. Die Details findet ihr hier.

Echo Pop im Doppelpack radikal reduziert bei Amazon

Amazon verkauft mit dem Echo Pop gerade einen Alexa-Smart-Speaker der neusten Generation im Doppelpack für nur 34,98 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Nutzt dazu den Gutscheincode ECHOPOP im Warenkorb. Dabei stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Sonst werden mindestens 50 Euro für das Modell im Doppelapack fällig, somit bekommt ihr hier einen guten Deal.

2x Echo Pop Statt 54,99 Euro UVP: Kompakter und smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang. Mit Gutscheincode ECHOPOP zwei zum Preis von einem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2023 15:52 Uhr

Nicht vergessen: Prime-Kunden zahlen wie immer keine zusätzlichen Versandkosten. Wenn ihr aber den Speaker als Nicht-Prime-Kunde kaufen wollt, solltet ihr noch Artikel bis zum Bestellwert von 39 Euro dazu bestellen, um kostenlosen Versand zu erhalten. Wenn ihr darunter bleibt, zahlt ihr 3,99 Euro für den Versand. Alternativ könnt ihr Amazon Prime auch 30 Tage lang kostenlos testen und euch so die Versandkosten sparen. Kündigen geht im Testzeitraum jederzeit.

Was bietet euch der Echo Pop?

Amazon hat seine Auswahl an vernetzten, intelligenten Lautsprechern mit der Einführung des Amazon Echo Pop erweitert. Das Gerät ermöglicht den bisher kostengünstigsten Einstieg in das Alexa-Ökosystem. Mit dem Smart-Speaker könnt ihr zum Beispiel besonders einfach Musik hören oder eure kompatiblen Smart-Home-Geräte steuern.

Im Gegensatz zum Echo Dot 5 präsentiert sich der Lautsprecher in einem komplett neuen und besonders flachen Gehäuse, das sich idealerweise für die Verwendung mit einer Wandhalterung eignet. Darüber hinaus habt ihr eine breite Palette von Farboptionen zur Auswahl. Neben den Anwendungsmöglichkeiten durch Alexa soll das Modell besonders nachhaltig sein – angefangen von der Verwendung von recyceltem Garn über Aluminiumkomponenten bis hin zur Verpackung.

Die Kunden bei Amazon sind überzeugt und vergeben sehr gute 4,6 von 5 Sternen bei über 6.000 Bewertungen. Gelobt werden dabei vor allem der gute Klang sowie die hochwertige Verarbeitung. Auch die Einrichtung soll besonders einfach vonstattengehen. Nur die maximale Lautstärke ist wohl etwas niedrig.

2x Echo Pop jetzt ab 34,98 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.11.2023 15:52 Uhr

Smarter Lautsprecher bei Amazon: Lohnt sich der Kauf?

Bei einem Preis von knapp 18 Euro kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Der Echo Pop ist somit etwas günstiger als ein Google Home Mini, aber in Bezug auf Funktionen und Klang durchaus vergleichbar. Das Wettbewerbsprodukt von Apple, der HomePod Mini, hat derzeit einen Mindestpreis von rund 99 Euro. Wenn ihr nicht so viel ausgeben möchtet, ist dieser intelligente Lautsprecher also definitiv eine gute Wahl.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.