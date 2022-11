Der Black Friday 2022 startet in diesem Jahr schon viele Tage vor dem eigentlich schwarzen Freitag. Auch EcoFlow beteiligt sich jetzt schon mit starken Rabatten auf Solargeneratoren und Solarpanel, die mehrere Hundert Euro günstiger verkauft werden. Besonders ein Bundle lohnt sich in meinen Augen.

EcoFlow-Solargeneratoren viel günstiger erhältlich

Eigentlich findet der Black Friday am 25. November 2022 statt. Doch so gut wie alle Hersteller und Händler starten früher. Bei EcoFlow laufen jetzt auch schon die Angebote und die haben es tatsächlich richtig in sich. Ihr könnt je nach Gerät und Bundle mehrere Hundert Euro sparen. Besonders für Anfänger und Neueinsteiger ins Powerstation-Leben empfiehlt sich das Bundle aus EcoFlow Delta mit 1.260 Wh und 160-Watt-Solarpanel, das durch den 300-Euro-Rabatt zusammen für nur 1.548 Euro verkauft wird (bei Amazon anschauen). Der Preis gilt bis zum 17. November 2022.

Ecoflow Tragbarer Solargenerator Delta 1260 Wh mit 160 W Solarpanel, von 0 bis 80 % in 1 Stunde, Sol Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 16:13 Uhr

Ihr bekommt einen starken Solargenerator mit großem Akku, der bis zu 1.800 Watt an Leistung ausgeben und somit auch für leistungshungrigere Geräte benutzt werden kann. Das ist bei günstigeren Modellen meist ein Knackpunkt und ihr könnt dann nicht alles machen. Zudem erhaltet ihr zum Start ein 160-Watt-Solarpanel. Damit könnt ihr den Solargenerator unterwegs einfach mit Sonnenenergie aufladen. Das dauert zwar seine Zeit, aber ihr könnt damit zumindest starten. Weitere Solarpanel dazukaufen könnt ihr immer.

Mit einem leistungsschwächeren Gerät seid ihr etwas eingeschränkt:

Weitere Angebote von EcoFlow

Neben den oben von mir präferierten Angebot hat EcoFlow noch mehr reduziert. So bekommt ihr beispielsweise auch die Delta Max mit 1.612 Wh und einer Leistung von 2.400 Watt für 2.148 Euro, wenn ihr den 250-Euro-Gutschein aktiviert. Hier ist sogar ein 220-Watt-Solarmodul mit dabei (bei Amazon anschauen).

Delta Max (Delta Max1600+220WSolar Panel) Power station 1612 Wh mit 220-W-Solarmodul, 6x2400W-Wechse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 16:25 Uhr

Es gibt auch einzelne Solarzellen oder auch Solargeneratoren ohne Zubehör günstiger im Angebot. Eine Übersicht von den EcoFlow-Deals findet ihr auf dieser Sonderseite bei Amazon (bei Amazon anschauen). Alternativ könnt ihr auch direkt beim Hersteller reinschauen (bei EcoFlow anschauen). Sollte es doch einmal zu einem Stromausfall kommen, seid ihr so abgesichert.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.