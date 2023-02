Ihr müsst häufig zeitgleich mit vielen Informationen arbeiten und seid es leid, unterwegs immer nur den integrierten Bildschirm eures Laptops zur Anzeige nutzen zu können? Dann bekommt ihr bei Amazon das passende Gerät. Dort gibt es einen tragbaren 15,6-Zoll-Monitor mit USB‑C-Anschluss aktuell besonders preiswert. Wir haben die Details für euch.

Tragbarer 15,6-Zoll-Monitor zum Sparpreis bei Amazon

Der externe Monitor von Koorui bietet zum Amazon-Preis von 118,31 Euro einiges fürs Geld (Angebot bei Amazon ansehen). Der Preisvergleich zeigt, dass ihr bei anderen Händlern etwa 130 Euro berappen müsst, somit bekommt ihr hier eine gute Ersparnis. Wer gerade einen soliden externen Monitor zum Erweitern der Bildschirmfläche für unterwegs sucht, kann hier guten Gewissens zugreifen.

Koorui Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 169,99 Euro UVP: Tragbarer Monitor IPS, mobiler Monitor mit zwei Lautsprechern Eye Care-Bildschirm und Mini HDMI/Typ-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2023 09:46 Uhr

Was bietet euch der portable Monitor von Koorui?

Der Koorui 15B1 richtet sich an alle, die oft mobil arbeiten und dabei mehr als einen Bildschirm benötigen. Aber auch für Konsolen und mobiles Gaming ist das Gerät geeignet. Dabei bleibt das Gerät mit knapp über einem Kilo angenehm leicht und bietet euch ein IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung bei 60 Hz Aktualisierungsrate. Der Anschluss erfolgt per USB‑C oder Mini-HDMI. Beim Anschluss per USB‑C könnt ihr den Monitor sogar komplett ohne weitere Stromversorgung betreiben. Auch Smartphones und Tablets kann der Monitor betrieben werden, sofern eure Endgeräte dies unterstützen.

Außerdem sind Stereo-Lautsprecher integriert und das Gehäuse besteht aus solidem Metall. Optisch passt der Monitor so sehr gut zu den Metalloberflächen von aktuellen Macbooks & Co. und wirkt dabei etwas wie ein Tablet. Besonders praktisch: Eine Hülle ist direkt integriert und schützt damit den Monitor vor Kratzern. Zudem könnt ihr damit das Gerät – ähnlich wie bei einem Tablet – in unterschiedlichen Neigungswinkeln aufstellen.

Mehr als 1.200 Kunden bei Amazon haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben gute 4,3 von 5 Sternen. Insgesamt bietet der Monitor euch also ein gutes Gesamtpaket und kann sowohl für Office-Tätigkeiten als auch Gaming genutzt werden.

