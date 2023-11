Apple TV+: 3D-Filme im Programm – das könnte es geben

Bei Streaming-Diensten wie Netflix kann man zwar Filme in 4K und UHD-Qualität sehen, 3D-Filme sind aber online eine Seltenheit. Apple will hier einen Vorstoß machen und 3D-Filme in sein „Apple TV“-Programm aufnehmen. Erste Einträge sind inzwischen in der Streaming-App aufgetaucht.

Apple TV Facts

Bereits im Juni kündigte der Hersteller im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC an, dass Apple mit der „Apple Vision Pro“ eine eigene 3D-Brille veröffentlichen will. Die Brille soll unter anderem auf den Filmgenuss ausgerichtet sein.

Apple TV+ & Apple Vision Pro: 3D-Filme im Stream

Im US-Programm von Apple TV+ wurden in der Beta-Version von tvOS 17.2 Mitte November erste Einträge gefunden, bei denen ein 3D-Logo abgebildet ist. Zu den Filmen, die das betrifft, gehören „Jurassic World Dominion“, „Warcraft“, „47 Ronin“, „Minions: The Rise of Gru“ „Pacific Rim Uprising“, Trolls, Everest und einige weitere. Bei der WWDC wurde bereits „Avatar: The Way of Water“ mit der Apple-Brille in 3D gezeigt. Der Film gehört zum Streaming-Programm von Disney+, ein 3D-Support dürfte also auch außerhalb der Apple-TV-Plus-App möglich sein. Eine offizielle Ankündigung von Apple gab es zum 3D-Filmprogramm noch nicht. Es steht nicht fest, in welcher Auflösung und Framerate die 3D-Inhalte zur Verfügung stehen werden.

Apple TV+: Das bietet der Streamingdienst von Apple Abonniere uns

auf YouTube

Apples AR/VR-Brille kommt 2024

Die AR/VR-Brille von Apple ist für das nächste Jahr angekündigt. Zum Start soll sie vorerst nur in den USA erhältlich sein. Als Preis stehen 3.500 US-Dollar im Raum. Apple soll mit „Monarch: Legacy of Monsters“ auch eine eigene Serie für Apple TV+ in 3D produzieren. Der Eintrag für diese Produktion taucht aber noch nicht in der Streaming-App auf. Die Produktion erscheint am Freitag, den 17. November.

Ob und inwieweit die 3D-Inhalte auch über Apple TV 4K und mit anderer 3D-Hardware angesehen werden können, wurde nicht bekanntgegeben.

Quelle. FlatpanesHD

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.