Babbel oder Duolingo – was ist die beste Sprachlern-App?

Ihr möchtet schnell und einfach eine neue Sprache lernen? Wir prüfen heute, wer euch dabei besser unterstützt: Babbel oder Duolingo.

Viele Memes und schnelle Lernerfolge – das ist Duolingo!

Vielleicht ist euch in den sozialen Medien schon einmal diese grüne Eule begegnet, die euch regelmäßig daran erinnert, eure täglichen Sprachübungen zu machen. Tut ihr das nicht, kommen die willkürlichsten Drohungen.

Natürlich kann diese App aber mehr, als ein Maskottchen zu haben, das sämtliche Sprachlerner in Angst und Schrecken versetzt. Duolingo glänzt mit kurzen Lektionen, die höchstens 10 Minuten eurer Zeit erfordern. Diese sind interaktiv und spielerisch aufgebaut, damit euch das Lernen auch Spaß macht. Eure Fortschritte werden festgehalten und der Schwierigkeitsgrad der Übungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz an eure Kenntnisse angepasst.

Babbel – die führende Sprachlern-App

Auch Babbel ist besonders nutzerfreundlich aufgebaut und entwickelt mit Hilfe verschiedener Algorithmen ein Lernprogramm, das genau auf eure Kenntnisse angepasst ist.

Dabei bietet die App Übungen in den Bereichen Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben und umfasst somit wirklich alle Bereiche, die euch bei der alltäglichen Nutzung einer Sprache begegnen könnten.

Babbel oder Duolingo – welche App ist denn nun die bessere?

Babbel stellt weniger Sprachen zur Verfügung, ist dafür aber ausführlicher

Wenn ihr euch das Angebot der beiden Sprachlern-Apps schon einmal genauer angesehen habt, wird euch bereits aufgefallen sein, dass Babbel mit gerade einmal 14 Sprachen nicht so vielfältig ist wie Duolingo.

Das scheint zunächst ein Nachteil zu sein, dafür fällt bei der Nutzung direkt auf, welchen Vorteil das eher geringe Angebot hat. Die Lektionen sind bei Babbel nämlich deutlich ausführlicher als bei Duolingo und fördern dich in allen Bereichen, in denen die Sprache zum Einsatz kommen könnte. Es gibt sogar Live-Sessions, in denen du deine gewonnenen Sprachkenntnisse in einer Gruppe austesten kannst.

Schnelles Lernen ohne Nachhaltigkeitsfaktor bei Duolingo

Duolingo ist dafür gedacht, euch wichtige Vokabeln einer Sprache schnell und mit besonders viel Spaß beizubringen. Die Übungen sind dabei eher wie Spiele aufgebaut und kommen teilweise eher witzig rüber. Die Grammatikregeln werden hier nur kurz angeschnitten und spielen in den Übungen nur eine untergeordnete Rolle.

Erfahrungsgemäß habt ihr mit dieser Methode zwar schnelle Erfolge, behaltet das Gelernte aber nicht lange im Kopf, es sei denn, ihr wiederholt auch alte Vokabeln wirklich täglich, was irgendwann mehr als zehn Minuten pro Tag beanspruchen wird.

Bei Babbel hingegen sind alle Lektionen so aufgebaut, dass ihr euch möglichst viele der Vokabeln und Grammatikregeln merken könnt.

Der Kosten-Check

Duolingo bietet eine kostenlose Version der App an, über die ihr bereits auf ein breites Angebot des Anbieters zugreifen könnt. Wer jedoch nicht von Werbung oder einer limitierten Anzahl von Übungen, die pro Tag erledigt werden können, gestört werden möchte, kann sich Duolingo Super holen. Das Abo kostet zwischen 4,66 Euro und 8,99 Euro pro Monat.

Babbel bietet lediglich einen kostenlosen Probemonat an. Danach müsst ihr bezahlen und zwar für jede Sprache, die ihr lernen wollt, einzeln. Das günstigste Angebot kostet dabei 4,95 Euro pro Monat. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich für knapp 600 Euro das Jahresabo zu holen.

Diese Vorteile sprechen für Duolingo

spielerisches Lernen

kurze Lektionen

Motivationsfaktor besonders hoch

kostenlose Version beinhaltet bereits viele Funktionen

Die Stärken von Babbel

benutzerfreundliche Oberfläche

Vokabeltrainer

Grammatikregeln ausführlich erklärt

abwechslungsreiche Übungen

Live-Unterricht in Gruppen verfügbar

wirkt professioneller in der Aufmachung

Jeder Mensch hat seinen eigenen Lerntyp. Wer gut auf die spielerische Weise von Duolingo anspringt und die Sprache nur zum Spaß lernen möchte, ist mit dieser App gut beraten. Möchtet ihr die Sprache jedoch nachhaltig lernen und auch im Alltag anwenden können, solltet ihr lieber auf Babbel zurückgreifen.