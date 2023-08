Baldur’s Gate 3: Adamantschmiede freischalten und Gegenstände erstellen

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr in der Adamantschmiede die wertvollsten Gegenstände herstellen. Wir zeigen euch, wie ihr dorthin gelangt und wie ihr sie benutzt.

Baldur’s Gate 3: Adamantschmiede freischalten

Damit ihr Zugang zur Adamantschmiede in Baldur’s Gate 3 erhaltet, müsst ihr in der Hauptgeschichte vorankommen. Da die Schmiedewerkstatt im Unterreich liegt, müsst ihr zuerst einmal den Weg dorthin finden. Weil es in der Geschichte keine gerade Linie gibt, könnt ihr über verschiedene Stellen ins Unterreich reisen:

Der Druide Halsin empfiehlt euch beispielsweise über den geschändeten Tempel im Goblinlager ins Unterreich zu gelangen. Dieser befindet sich im zerstörten Heiligtum hinter einer Geheimtreppe im Schlafgemach der Heilerin.

im Goblinlager ins Unterreich zu gelangen. Dieser befindet sich im zerstörten Heiligtum hinter einer Geheimtreppe im Schlafgemach der Heilerin. Falls ihr die Nebenquest „Verlorene Lieferung“ von Zarys entdeckt habt, könnt ihr auch über das Zhentarim-Versteck ins Unterreich gelangen.

ins Unterreich gelangen. Ein weiterer Weg führt euch über den Gebirgs-Pass ins Unterreich.

Wir beherzigen Halsins Rat und sind über den geschändeten Tempel in das Unterreich gereist. Nachdem ihr den ersten Wegteil geschafft habt, werdet ihr von den Mykoniden empfangen. Stellt euch mit ihnen gut und ihr werdet in ihr Lager geführt. Dort könnt ihr mit dem Oberhaupt reden und erfahrt von dem Drow Nene. Der liegt zufällig auf demselben Weg wie die Schmiede und ihr werdet passend ausgerüstet.

Auf der Schiffsfahrt zur Adamantschmiede bekommt ihr unerwarteten Besuch. (© Screenshot GIGA)

Geht daher nun zum Unterreich-Strand in Richtung Südwesten und steigt dort im heruntergekommenen Dorf in das Duergar-Schiff. Auf eurem Weg werdet ihr von dem Duergar Korsar-Graumon aufgehalten. Ihr könnt nun entweder den Weg freikämpfen, ihn überzeugen oder ihm das Mal zeigen, falls ihr euch im Goblinlager brandmarken habt lassen.

Wir sind friedlich vorgegangen, damit wir uns in der Grymschmiede frei bewegen können. Geht den Weg entlang, aktiviert das violette Siegel und geht am Treppenende rechts entlang. Am Ende des Ganges stehen zwei Duergar mit zwei Rothé-Stieren. In eurem Gespräch wird mit Würfelglück auffallen, dass dahinter die Adamantschmiede liegt. Beruhigt die Tiere, damit sie den Eingang freimachen und kämpft danach gegen den Giftzwerg, der euch in den Rücken fällt.

Geht zu den beiden Rothé-Kühen und macht den Eingang zur Adamantschmiede frei. (© Screenshot GIGA)

Nun ist es nur noch ein kleiner Weg bis zur Schmiede. Geht den steinigen Weg nach oben, bis ihr zu einer Brücke gelangt. Dort sind mehrere Feuerfallen aufgestellt. Zum Glück müsst ihr direkt die erste Leiter links nach unten nehmen. Von dort aus könnt ihr auf das Gitter springen und nach oben laufen.

Geht über die Leiter zur blau markierten Plattform, um zur Schmiede zu gelangen. (© Screenshot GIGA)

Lauft bis ans Ende und teilt eure Gruppe auf. Hüpft mit einem Mitglied über die linke Seite auf ein anderes Gitter, wo zwei Hebel sind. Mit dem linken Hebel könnt ihr die Plattform nach vorne und hinten und mit dem rechten Hebel nach oben und unten bewegen.

Aktiviert mit den Hebeln die Plattform. (© Screenshot GIGA)

Geht nun mit den anderen Mitgliedern auf die Plattform und folgt dem Weg. Aktiviert am besten gleich den Wegpunkt, sobald ihr dort seid. Im Prinzip könnt ihr hier eine Rast einlegen. Aber Achtung, solltet ihr eine lange Ruhepause machen, wird Nene automatisch sterben und die Quest erscheint als erledigt in eurem Aufgabenbuch.

Baldur’s Gate 3: Adamantschmiede aktivieren und Gegenstände erstellen

Endlich seid ihr bei der Adamantschmiede angelangt. Ihr findet einen offenen Raum, wo ihr zwei Gussformen finden könnt. Sammelt sie ein, denn ihr braucht sie für die Schmiede. Nehmt danach den Weg nach unten zur Schmiede. Ihr müsst mehrmals springen, da euer Charakter anscheinend das Abwärtsgehen verlernt hat. Bevor ihr allerdings auf die Schmiede springt, macht einen Abstecher auf die linke Seite. Dort werden eure Charaktere gegen mehrere Magma-Mephiten kämpfen.

Allerdings zahlt es sich aus, da ihr danach das Mithril-Erz abbauen könnt. Geht nun zur Schmiede und setzt in den mittleren Tiegel das Erz ein und vor dem Tiegel die Gussform. Betätigt nun den Hebel und die Schmiede fährt nach unten, da die Lavaschleuse für die Hitze nötig ist. Legt den Schalter um und macht Bekanntschaft mit eurem Bossgegner. Grym, nach dem der Ort Grymschmiede benannt, steigt aus der Lava und macht euch in seiner Rüstung mit gut 200 Lebenspunkten euer Leben schwer.

Teilt eure Mitglieder auf, damit ihr Gryms Rüstung zerstören könnt. (© Screenshot GIGA)

Ihr müsst ihn zum Tiegel locken und dann den Hebel umlegen. Benutzt zwei Mitglieder als Lockvogel. Zwei weitere Mitglieder sollten den Hebel stets drücken. Durch den Tiegel geht Gryms Rüstung kaputt und ihr könnt ihn besiegen. Nach dem Sieg könnt ihr euren geschmiedeten Gegenstand ebenfalls einsammeln. Die künftigen Gegenstände könnt ihr ganz ohne Probleme erstellen, ihr braucht lediglich Erze und die gewünschte Gussform.