Im Eulenbärennest von Baldur’s Gate 3 könnt ihr eine vergoldete Truhe finden, die magisch versiegelt ist und daher nicht ohne Weiteres geöffnet werden kann. Erst mit der Lösung eines Rätsels dürft ihr euch den Inhalt sichern. Wie euch das gelingt, zeigen wir euch hier.

Baldur's Gate 3 Facts

In Baldur’s Gate 3 gibt es jede Menge versteckte Schätze zu finden und knifflige Rätsel zu lösen. Eines davon findet ihr im Nest des Eulenbären – einer riesigen Kreatur, die unerfahrene Reisende schnell mal verschlingt. Aber keine Sorge: Um an die besagte Truhe heranzukommen, müsst ihr euch nicht mit dem Eulenbären anlegen.

Fundort des Eulenbärennests

Begebt euch zum gelben Quadrat auf der Karte (innerhalb der roten Kreismarkierung). (© Screenshot GIGA)

Vermutlich werdet ihr erst in die Nähe des Eulenbärennests gelangen, wenn ihr euch bereits im Druidenhain aufgehalten habt. Von dort aus führt eine Straße Richtung Westen, der ihr folgen müsst. Anschließend geht es über eine Brücke, unter der ein Fluss verläuft. Haltet euch nach der Brücke rechts und begebt euch dort entlang den Gesteinsbrocken hinab Richtung Ufer. Am Boden angelangt, solltet ihr die Höhle bereits sehen können.

Bewegt eure Gruppe nach drinnen und nehmt die Abzweigung zur Lichtung. Dort könnt ihr eine Felswand hinunterklettern. Anschließend führt euch ein schmaler Pfad direkt zur vergoldeten Truhe. Versucht sie erst gar nicht zu öffnen – euer Charakter wird sich lediglich verletzen.

So öffnet ihr die Truhe

Die vergoldete Truhe beinhaltet einige wertvolle Items. (© Screenshot GIGA)

Befindet ihr euch direkt vor der Truhe, findet ihr ein paar Items (darunter ein Trank und eine Schriftrolle), die ihr einsammeln könnt. Widmet euch danach der Statue, die sich auf der anderen Seite des unterirdischen Flusses befindet. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist, dort hinüber zu springen. Ein einzelner Charakter reicht dabei völlig aus.

Mithilfe der automatisch aktivierten Wahrnehmung sollte euch der Selunitische Gebetszettel auffallen. Darauf steht Folgendes geschrieben: "Ein Gebet, das Selune gewidmet ist und alle darum bittet, die Segen der Mondmaid anzunehmen und an ihrer Großzügigkeit teilzuhaben". Nehmt den Zettel an euch und springt wieder zurück zu der restlichen Gruppe in die Nähe der vergoldeten Truhe.

Stellt euch direkt vor die Schatzkiste, sucht in eurem Inventar nach dem Selunitischen Gebetszettel und lest ihn erneut. Im Anschluss sollte das blaue Schimmern der Truhe wie von Zauberhand verschwinden. Ihr könnt sie jetzt zwar öffnen, aber bevor ihr das tut, solltet ihr das Spiel sicherheitshalber abspeichern.

Ist Schattenherz Teil eurer Gruppe, wird sie sich nämlich gegen das Antasten der Truhe aussprechen und ihr könnt sie mit den Dialogoptionen "Überzeugen" und "Einschüchtern" dazu bewegen, euch die Truhe doch öffnen zu lassen. Geht der Dialog schief, könnt ihr die Truhe natürlich dennoch plündern, aber ihre Meinung über euch wird sich verschlechtern.

Diese Items befinden sich in der Truhe: