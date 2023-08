Die Quest "Die Suche nach dem Nachtlied" in Baldur’s Gate 3 führt euch zum Geschändeten Tempel, wo euch ein knackiges Rätsel erwartet. Ihr müsst Bodenplatten in der richtigen Reihenfolge bewegen, um damit ein Steintor zu öffnen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr das Rätsel lösen könnt.

Im Rahmen der Hauptstory von Baldur’s Gate 3 verschlägt es euch früher oder später ins Goblinlager. Dorthin müsst ihr auch Reisen, wenn ihr die Quest "Die Suche nach dem Nachtlied" verfolgen wollt. Hinter einer Torbrücke, wo euch die Ruine einer Festung erwartet, findet ihr eine Tür, die euch zum "Zerstörten Heiligtum" führt.

Haltet euch nach dem Flur links und folgt dem einzig möglichen Pfad, bis ihr auf einen Riesentroll stoßt. Ihr könnt mit der Aktion "Verstecken" entweder an ihm vorbeischleichen oder ihr nehmt es direkt mit ihm auf. Da die Troll-Dame im Kampf auf sich selbst gestellt ist, solltet ihr nicht allzu große Probleme damit haben, sie auszuschalten.

Das Rätsel im Geschändeten Tempel lösen

Folgt dem Pfad und ihr gelangt schließlich zum "Geschändeten Tempel", wo euch vier runde Steinplatten inmitten des Raums auffallen sollten. Wie ihr sehen könnt, wird eine der Platten von einem Lichtkegel beleuchtet.

Stellt euch wie auf dem Bild zu sehen auf oder vor die beleuchtete Steinplatte. (© Screenshot GIGA)

Ihr könnt jede Platte durch einen einfachen Klick bewegen. Um die Erklärung für das Lösen des Rätsels einfacher zu gestalten, stellt euch direkt hinter die beleuchtete Platte, sodass sich die Platten unten, oben, links und rechts von eurem Blickwinkel aus befinden (siehe obiges Bild). Sichert jetzt am Besten euren Spielstand und verschiebt die Platten anschließend wie folgt:

Oben

Links

Rechts (x2)

Unten (x3)

Links (x2)

Rechts (x2)

Links

Oben

Links

Oben (x3)

Links (x3)

Rechts

Oben (x3)

Rechts (x3)

Oben

Rechts

Habt ihr die Kombination genau befolgt, sollte sich eine Steinmauer öffnen, die euch Zugang zu einem weiteren Areal eröffnet. Die "Early Access"-Version des Spiels hat hierbei aber hin und wieder mit Problemen zu kämpfen. Beispielsweise hört ihr zwar, das sich eine Platte verschiebt, sie bleibt jedoch bewegungslos am Boden verankert. In diesem Fall müsst ihr den Spielstand neu laden – oder aber ihr macht es euch einfacher:

Alternativer Lösungsweg

Ist Astarion Teil eurer Gruppe? Wenn nicht, ruft die Karte auf und teleportiert euch ins Lager. Wechselt einen eurer Begleiter mit Astarion aus. Klickt dann auf einen der Schlafsäcke und ihr landet wieder direkt im Tempel. Bewegt euch an den Steinplatten und Säulen vorbei, bis eine Wahrnehmungsprobe erscheint, die ihr bestehen müsst.

Über einer massiven Steinbank erscheint jetzt ein Hebel, den ihr wie ein Schloss mithilfe von Diebeswerkzeug knacken könnt (Astarion ist dafür als Schurke hervorragend geeignet). Nicht verzagen: Klappt es nicht direkt beim ersten Mal, versucht es einfach erneut oder ladet den letzten Spielstand. Habt ihr es geschafft, sollte sich die Steinmauer mit dem Hebel bedienen lassen. Glückwunsch! Ihr habt das Rätsel erfolgreich abgeschlossen – ob mit oder ohne Bodenplatten.