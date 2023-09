Baldur’s Gate 3: Eisenflasche finden und benutzen

Die Eisenflasche ist ein mächtiger Gegenstand in Baldur’s Gate 3, der nur im Zuge einer Quest erstanden werden kann. Hier zeigen wir euch, wo ihr die Eisenflasche finden könnt.

Baldur’s Gate 3: Eisenflasche finden

Im ersten Akt des Spiels könnt ihr die Quest „Findet die verlorene Lieferung“ freischalten. Geht dazu im zerstörten Dorf in Richtung Norden und springt über die Steinbrücke, damit ihr zur Stiegstraße gelangt. Im westlichen Bereich findet ihr die Zhentarim-Anführerin Zarys. Sie erzählt euch, dass zwei ihrer Männer samt einer wichtigen Lieferung verloren gegangen sind. Solltet ihr die Kiste finden, dürft ihr sie keinesfalls öffnen oder behalten. Zumindest wenn es nach Zarys geht.

Auf der Stiegstraße findet ihr die verunglückte Kutsche der Eisenflaschen-Lieferung. (© Screenshot GIGA)

Die kaputte Kutsche findet ihr im östlichen Bereich der Stiegstraße, folgt einfach den Blutspuren. Dort erwarten euch übrigens bereits die ersten Gegner. Nähert euch der jungen Hyäne bloß nicht, denn sie wird umgehend explodieren und ein Monster greift euch an. Nutzt den Moment lieber, um Abstand zu gewinnen. Ihr erhaltet die Aufgabe übrigens auch, wenn ihr das Fahrtenbuch in der Kutsche lest. Für euch ist jedoch der Weg dahinter interessant. Ihr müsst zu der Höhle gelangen, wo die beiden Männer samt Lieferung gefangen sind. Folgende Varianten sind möglich:

Folgt einem der Wege, um zur Höhle mit der Eisenflaschen-Lieferung zu gelangen. (© Screenshot GIGA)

Weg A: Ihr nehmt den nördlichen Weg, wo die Gegner vor der Höhle warten. In diesem Fall habt ihr zwar freies Schussfeld auf die Gegner, allerdings verziehen sich die zwei Männer und lassen euch alleine kämpfen.

Weg B: Ihr nehmt den östlichen Weg und sucht den Höhleneingang. Dieser ist mit Holzbrettern versperrt, kann aber mit Hilfe eines Feuerpfeils auf ein Pulverfass aufgesprengt werden. Lasst nun eine Figur vorgehen, denn es gibt zwei Fallen zum Deaktivieren. Eine davon zieht euch ziemlich viel Leben ab, da eine riesige Steinkugel hinab rollt. Solltet ihr sie nicht deaktivieren wollen, müsst ihr zwingend mit allen Charakteren vorwärts, da die Fallen den Höhleneingang versperren. Bei den Männern angekommen, könnt ihr kurz mit ihnen reden. Ärgerlicherweise sagt einer der beiden, sie können nicht mehr aus der Höhle raus, selbst wenn ihr die Fallen entschärft habt. Ihr kämpft auf diesem Weg daher gemeinsam gegen die Gegner, allerdings sterben eure schwachen Mitstreiter relativ leicht.

Baldur’s Gate 3: Eisenflasche benutzen

Sobald die Gegner tot sind, könnt ihr mit der geheimen Lieferung interagieren. Vorausgesetzt, es gibt keine Zeugen, ansonsten müsst ihr die beiden Männer bewusstlos schlagen oder töten. Einer davon heißt Rugan und bewacht den Eingang zum Zhentarim-Versteck im zerstörten Dorf. Wenn ihr euch mit ihm anfreundet, könnt ihr zwar leichter in das Versteck gelangen und startet eine freundschaftliche Beziehung mit den Zhentarim, ihr erhaltet allerdings auf diesem Weg nicht die Eisenflasche. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ihr Zarys die Lieferung zurückgebt. Solltet ihr hineingeschaut haben und ihr trotzdem die Lieferung übergeben, wird sie euch angreifen.

Zum Öffnen der Lieferungstruhe benötigt ihr einen 20er Würfelwurf, daher schadet es nicht, einen Charakter auszuwählen, der beim Würfeln Glück hat. Öffnet die Lieferung und holt euch die Eisenflasche. Ihr könnt sie mit einem einfachen Rechtsklick öffnen, wir empfehlen euch allerdings damit, auf die richtige Gelegenheit zu warten. Darin befindet sich nämlich ein großer Gegner namens Beobachter mit rund 95 Lebenspunkten. Er attackiert alles, was in seiner Nähe ist, auch euch. Am besten ist es daher, wenn ihr die Eisenflasche unsichtbar in der Nähe der Gegner öffnet. Nach der Benutzung könnt ihr Gale das magische Artefakt zum Absorbieren überlassen.

