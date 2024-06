Bambu Lab verkauft alle 3D-Drucker zum 2. Geburtstag viel günstiger

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen 3D-Drucker seid, mit dem ihr kinderleicht in verschiedenen Farben drucken könnt, dann solltet ihr jetzt bei Bambu Lab reinschauen. Das Unternehmen hat den Markt in nur zwei Jahren komplett auf den Kopf gestellt und feiert nun seinen Geburtstag mit hohen Rabatten. Ihr bekommt einen richtig starken 3D-Drucker schon für ab 199 Euro.

Bambu Lab feiert 2. Geburtstag mit großem Sale

Wenn ihr auf eine Gelegenheit gewartet habt, um euch einen Bambu-Lab-3D-Drucker zu kaufen, dann ist diese jetzt gekommen. Zum zweiten Geburtstag des Unternehmens werden alle Drucker mit und ohne AMS günstiger verkauft. Ihr könnt bereits ab 199 Euro einsteigen und euch einen kleinen A1 Mini zulegen (bei Bambu Lab anschauen). Damit lässt sich schon extrem viel anfangen und ihr müsst nicht zu viel Geld ausgeben, wenn ihr erst einmal schauen wollt, ob das Thema überhaupt etwas für euch ist.

Nachfolgend alle 3D-Drucker mit den jeweils reduzierten Preisen:

Wenn ich nicht schon einen Bambu Lab A1 hätte, dann würde ich spätestens jetzt zuschlagen. Für den Preis könnt ihr absolut nichts falsch machen. Doch auch der P1S für 599 Euro ist in meinen Augen ein echtes Schnäppchen. Die Preise waren nämlich teilweise schon reduziert und wurden jetzt noch einmal gesenkt. Bambu Lab hat auch einiges an Filament im Angebot, das ihr direkt mitbestellen könnt. Schaut also einfach auf der Aktionsseite vorbei und vielleicht findet ihr etwas (bei Bambu Lab anschauen). Wenn ihr euch vorab noch etwas informieren wollt, könnt ihr meinen Test zum A1 lesen:

