Wenn ihr Bargeld und Wertsachen in der Wohnung oder im Haus lagern wollt, dann solltet ihr euch gut überlegen, wo ihr diese aufbewahrt. Aldi Süd verkauft ab heute einen Möbeltresor, der gut dafür geeignet ist. Ihr solltet aber einiges beachten, bevor ihr eure Wertsachen dort verschließt.

Aldi verkauft Möbeltresor von Burgwächter günstiger

Bargeld und echte Wertsachen in der Wohnung oder im Haus aufzubewahren, ist immer eine heikle Angelegenheit. Deswegen ist es wichtig, die richtigen Verstecke zu kennen oder sich einen Tresor anzuschaffen. Bei Aldi Süd wird ab dem 16. Januar 2023 der Möbeltresor ATR S3 E von Burgwächter für nur 39,99 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Es handelt sich um ein Angebot in den Filialen und gilt nicht bei Aldi Nord. Andere Händler wie Amazon verlangen für dieses Modell über 50 Euro (bei Amazon anschauen).

Vergleichbar ist der kleine Möbeltresor mit Modellen, die ihr aus dem Urlaub kennt. Ihr könnt einfach einen PIN festlegen und das Bargeld und die Wertsachen dort sicher aufbewahren. Damit der Möbeltresor nicht einfach mitgenommen werden kann, solltet ihr diesen verschrauben. Mit Innenmaßen von 30,8 x 19,8 x 14 cm und einem Gewicht von etwa 4,6 kg ist er nämlich nicht sehr groß und schwer. Solltet ihr den PIN einmal vergessen, dann könnt ihr auch mit einem Schlüssel auf den Inhalt zugreifen.

Nicht zu viel im Möbeltresor lagern

Bevor ihr jetzt euer ganzes Vermögen und den Schmuck in so einen Möbeltresor legt, solltet ihr euch bei eurer Hausratversicherung informieren, wie viel die Versicherung überhaupt abdeckt, wenn ihr so einen Tresor nutzt. Meist ist das gar nicht so viel, wie ihr glaubt. Der Möbeltresor stellt nämlich nur einen Basis-Wertschutz dar, der nicht einmal eine Schutzklasse hat. Auch gegen einen Brand ist dieses Modell nicht geschützt. Wenn ihr echten Schutz wollt, müsst ihr deutlich tiefer in den Geldbeutel greifen.

Das Modell von Aldi ist wirklich nur ein sicherer Aufbewahrungsort vor normalen Langfingern. Echte Profis können so einen Möbeltresor ohne Probleme schnell öffnen.

