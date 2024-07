Beyond Good & Evil Remaster: Codes für die Akuda Bar

Beyond Good & Evil hat zwanzig Jahre nach Release einen Remaster für alle gängigen Plattformen erhalten. Doch das Spiel hat es in sich. Wir verraten euch alle nützlichen Tipps und Tricks zu den Codes und speziell zu denen in der Akuda Bar.

So funktionieren die Codes in Beyond Good & Evil

Codes sind eine Abfolge von Buchstaben und Zahlen, die vier Ziffern beinhalten. Sie können Truhen und Türen öffnen und sind immer zufällig generiert. Das bedeutet, dass ihr die Lösungen für die Codes nicht nachschauen könnt, sondern selbst in eurem Spiel nach den Codes suchen müsst. Dabei wird zwischen Codes für Truhen und Türen unterschieden, die ihr im Verlauf der Story öffnen müsst. Codes, die zu Truhen gehören, können sich auch auf Items verstecken. Türen, die storyrelevant sind, werden durch einen roten Bildschirm markiert.

Um hier weiter zu kommen, benötigen wir den passenden Türcode. (© Screenshot: GIGA)

Die Codes hierfür erlangt ihr, wenn ihr genügend Berichtfotos für eure aktuelle Mission gesammelt habt. Dann könnt ihr ein Foto von dem roten Bildschirm machen und dieses an die Gouverneurin schicken. Ihr bekommt eine E-Mail zurück, in der der Code steht.

Nachdem wir genügend Berichtfotos gemacht haben, bekommen wir den Code per E-Mail. (© Screenshot: GIGA)

Codes in der Akuda Bar

Code für das Geheimversteck der IRIS

Innerhalb der Story müsst ihr in die Akuda Bar. Um genauer zu sein in das Geheimversteck der IRIS. Dieses befindet sich hinter Tür Nummer 3, durch die ihr nur mit dem richtigen Code kommt. Den Code bekommt ihr, wenn ihr mit dem Mann im oberen Stockwerk sprecht. Sagt ihm das Passwort und gewinnt das anschließende Hütchenspiel gegen ihn. Er wird euch einen Zettel mit dem Code darauf geben.

Um in die dritte Tür zu gelangen, müsst ihr das Hütchenspiel gewinnen. Ihr bekommt als Belohnung einen Zettel mit dem Code. (© Screenshot: GIGA)

Code für die zweite Tür

Um die zweite Tür zu öffnen benötigt ihr den Code von Miss Seven und Rufus. Sie sitzen unten gemeinsam an einem Tisch und unterhalten sich. Vor ihnen liegt ein Code, der aber von Rufus verdeckt wird, sobald ihr zu nahe kommt. Haltet also genügend Abstand und merkt euch den Code.

Den Code für die zweite Tür in der Akuda Bar hat dieses Pärchen. (© Screenshot: GIGA)

Geht die Treppe hoch und gebt den Code ein. Als Belohnung erhaltet ihr drei Boostbehälter und eine Perle.

In dem Raum hinter der zweiten Tür findet ihr dann eine Perle. (© Screenshot: GIGA)

Truhe im ersten Raum

Dieser Code ist Teil einer Reihe von Codes, die es zu verfolgen und entschlüsseln gilt. In der Truhe befindet sich eine Mdisk. Den Anfang der Schatztruhenreihe findet ihr, wenn ihr die Schuhe von Pey'j in der Fabrik bekommt, nachdem er entführt wurde. Im Inventar könnt ihr euch die Schuhe ansehen und erhaltet zwei Codes. Diese müsst ihr dann im Leuchtturm in eine Konsole eingeben und die Schatzjagd wird gestartet. Neben Belohnungen erhaltet ihr auch immer einen weiteren Hinweis, wo sich der nächste Schatz befindet.

