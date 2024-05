Binance-Account erstellen – so funktioniert es

Grundsätzlich ist es nicht schwer, einen Binance-Account zu erstellen. Welchen Schritten ihr dafür folgen müsst, verraten wir euch hier.

Binance ist eine der beliebtesten Handelsplattformen für Kryptowährungen. Sie wurde 2017 gegründet und war ursprünglich in China ansässig, ehe der Firmensitz nach Malta verlegt wurde. Auch hierzulande ist es möglich, einen Binance-Account zu erstellen. Die folgende Anleitung hilft euch dabei.

Kryptowährungen gibt es wie Sand am Meer. Die verrücktesten Coins stellen wir euch in unserem Video vor:

Binance-Account erstellen – Schritt für Schritt

Das Erstellen eines Binance-Accounts ist einfacher, als man vermuten könnte. Etwas aufwändiger ist die Verifizierung des Kontos. Die Verifizierung ist für die Nutzung der Plattform nicht zwingend notwendig, jedoch können manche Funktionen ohne Verifizierung nicht genutzt werden. Zunächst wollen wir uns der Kontoerstellung widmen. So registriert ihr euch auf Binance:

Öffnet zur Registrierung diese Webseite. Ihr habt nun die Wahl, das Konto mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu registrieren. Gebt eure E-Mai-Adresse oder eure Telefonnummer und ein Passwort ein und akzeptiert die Nutzungsbedingungen. Klickt auf „Konto erstellen“ und löst das Captcha. Gebt den Code, der euch per E-Mail oder Telefon zugesendet wurde, in das entsprechende Feld ein. Damit ist euer Binance-Account erstellt. Klickt oben rechts auf „Zum Dashboard gehen“, um auf die Hauptseite zu gelangen.

So verifiziert ihr euren Binance-Account

Nachdem ihr die Registrierung abgeschlossen habt, müsst ihr euren Binance-Account verifizieren, um die Plattform in vollem Umfang nutzen zu können. Dieser Prozess nimmt etwas mehr Zeit als die Registrierung in Anspruch, dürfte jedoch in unter zehn Minuten erledigt sein. Die Verifizierung läuft folgendermaßen ab:

Öffnet über das Profil-Menü oben rechts den Menüpunkt „Identitätsprüfung“. Klickt unter „Persönliche Angaben“ auf den gelben „Verifizieren“-Button. Wählt euer Heimatland aus und klickt auf „Start“. Gebt euren Namen, Geburtsdatum und Wohnsitz an und klickt anschließend auf „Einreichen und fortfahren“. Wählt ein Dokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) aus, das ihr für die Verifizierung nutzen möchtet. Klickt nun auf „Weiter“. Ladet das entsprechende Dokument und ein Profilfoto hoch. Im letzten Schritt werdet ihr automatisiert über die Webcam verifiziert. Klickt hierzu auf „ID-Prüfung beginnen“ und folgt den Anweisungen der Computerstimme. Die Verifizierung ist abgeschlossen. Ab jetzt könnt ihr euer Binance-Konto uneingeschränkt nutzen.

