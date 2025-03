„Bridget Jones“-Reihenfolge: So schaut ihr die berühmte Romcom-Reihe

Bridget ist Single, verpeilt und hoffnungslos romantisch. Wie ihr die aberwitzigen „Bridget Jones“-Filme in richtiger Reihenfolge schaut, erfahrt ihr bei uns.

Die richtige „Bridget Jones“-Reihenfolge

Auf der Suche nach der großen Liebe, mit dem Willen, Gewicht zu verlieren und stets mit dem Vorsatz, endlich mit dem Rauchen aufzuhören, hadert sich die etwas tollpatschige Bridget (gespielt von Renée Zellweger) durchs Leben. Stets stapft sie in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, doch verliert sie nie ihren Glauben an die Liebe. Vielleicht kann sich so manch einer mit ihr identifizieren.

Während zwischen der ersten und zweiten Verfilmung nur drei Jahre lagen, ließ der dritte Teil der „Bridget Jones“-Reihenfolge ganze zwölf Jahre auf sich warten. Seit seinem Kinostart Ende Februar 2025 wurde die Romcom-Reihe außerdem um einen vierten Teil erweitert. Am besten schaut ihr die Filme einfach in der Chronologie ihrer Veröffentlichung:

„Bridget Jones“-Filme: Darum geht es

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zur „Bridget Jones“-Reihe! +++

„Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“

Bridget möchte ihr Leben umkrempeln und sowohl an Gewicht verlieren als auch mit dem Rauchen aufhören. Etwas zu viel Wein trinkt sie irgendwie auch. Wäre da nicht ihr scharfer Chef Daniel Cleaver (gespielt von Hugh Grant), der sie derart ablenken würde und verrückt macht. Doch wie so oft verläuft alles anders als gehofft. Die peinlichen Treffen mit dem versnobten Anwalt Marc Darcy (gespielt von Colin Firth) machen die Dinge auch nicht besser.

„Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns“

Bridget hat die Liebe gefunden – zunächst unerwartet in Anwalt Marc Darcy. Schöner könnten das Glück, das Leben nicht sein, wäre da nicht Marcs neue Kollegin. Aus Eifersucht und Sorge, erneut an gebrochenem Herzen zu leiden, droht die Beziehung der beiden allmählich zu scheitern. Vermutlich alles halb so schlimm, wäre da nicht Bridgets Ex-Lover Daniel, der sich wieder in ihr Leben einzuschleichen versucht.

„Bridget Jones’ Baby“

Endlich Erfolg – sowohl in der Liebe als auch im Job. Bridget ist nun erfolgreiche TV-Produzentin und außerdem noch zufrieden mit ihrem Aussehen. Doch wie es mit der Liebe und dem Leben – vor allem bei Bridget – so läuft, steht Chaos an der Tagesordnung.

Als sie erfährt, dass sie ein Kind erwartet, ist sie zunächst nicht sicher, bei welchem Mann es sich um den Vater handelt. Ist es ihr eigentlicher Traummann Marc Darcy oder der amerikanische Charmeur Jack Qwant (Patrick Dempsey)? Zwar lässt ihre alte Flamme Daniel Bridget im dritten Teil in Ruhe, doch mit Dempsey alias „McDreamy“ bekommt es Marc Darcy abermals mit starker Konkurrenz zu tun.

„Bridget Jones: Verrückt nach ihm“

Eigentlich scheinen sich ihre Prioritäten verändert zu haben, seitdem die mittlerweile 51-jährige verwitwete Bridget sich voll auf ihr Familienleben mit ihren zwei Kindern konzentriert. Der Verlust ihres geliebten Mannes Mark lastet schwer auf ihr und auch ihr Job als Drehbuchautorin verlangt ihr viel ab. Trotzdem scheint das Leben noch das ein oder andere romantische Abenteuer für sie bereitzuhalten – und natürlich jede Menge Fettnäpfchen.

Seit dem 27. Februar 2025 läuft der vierte Teil der Reihe in den deutschen Kinos.

Wird es einen fünften Teil von „Bridget Jones“ geben?

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob es einen fünften Teil der Romcom-Reihe geben wird. Die Filme basieren alle auf Buchvorlagen der Autorin Helen Fielding, die aktuell fünf Bände umfasst. Bei einem davon handelt es sich allerdings um ein parodistisches Selbsthilfebuch, weshalb es eher nicht Stoff für einen weiteren Film bietet.

Ist der vierte Teil jedoch erfolgreich, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die Macher für die Produktion einer weiteren Fortsetzung entscheiden.

„Bridget Jones“-Bücher: Das ist die richtige Reihenfolge

Könnt ihr immer noch nicht genug von Bridget Jones’ Abenteuern kriegen, lohnt sich auch das Lesen der Bücher von Helen Fielding. Genau wie bei den Filmen geht ihr hier auch einfach nach Reihenfolge der Veröffentlichung vor. Diese unterscheidet sich in ihren Titeln jedoch etwas von der Filmreihenfolge. Die Links führen euch zu den jeweiligen Büchern bei Amazon.

