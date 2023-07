Ihr habt bei BuyZOXS eingekauft, stellt aber nach der Lieferung fest, dass es ein Problem mit der Ware gibt oder habt andere Fragen an das Unternehmen? Wir zeigen euch, wie ihr die BuyZOXS-Hotline erreicht.

BuyZOXS ist ein Unternehmen, das euch die Tür zu einer Vielzahl elektrischer Geräte wie Smartphones, Playstation, Blu-rays, Notebooks und vieles mehr öffnet. Hier könnt ihr nicht nur kaufen und verkaufen, sondern auch tauschen. Bei all diesen Möglichkeiten kann es schon einmal zu Fragen oder Problemen kommen, wodurch ihr Rat brauchen könntet. Wenn ihr einmal ein Problem mit einem Produkt oder einer Bestellabwicklung habt oder vor einer anderen Herausforderung steht, dann ist es beruhigend zu wissen, wie ihr den Support erreichen könnt.

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr in Zukunft beim Online-Shoppen Geld sparen könnt:

Geld sparen beim Online-Shoppen

Unter diesen Rufnummern erreicht ihr die BuyZOXS-Hotline

Von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr steht euch jeden Tag ein erfahrenes Team in der Hotline zur Verfügung, um eure Fragen und Probleme zu klären. Wollt ihr lieber per Fax mit dem Support in Kontakt treten, ist dies auch möglich:

Telefon: +49 (0) 2 81 - 14 79 31 90

+49 (0) 2 81 - 14 79 31 90 Fax: +49 (0) 2 81 - 16 39 79 97

Alternative Möglichkeiten, den Support von BuyZOXS zu erreichen:

Könnt ihr gerade nicht zum Hörer greifen oder ein Fax senden, gibt es noch andere Möglichkeiten, um mit der BuyZOXS-Hotline in Kontakt zu treten. Eine Alternative ist es, eine E-Mail an kaufs@buyzoxs.de zu schicken. BuyZOXS ist zudem auf den meisten gängigen sozialen Medien zu finden. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, dem Support eure Fragen zuzusenden:

Die Firmenanschrift von BuyZOXS für den Kontakt per Post:

Solltet ihr doch den Postweg favorisieren und ein Schreiben aufsetzen wollen, dann könnt ihr dieses an folgende Adresse senden:

ZOXS GmbH

Am Schornacker 51

46485 Wesel



Es gibt also eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ihr das Unternehmen erreichen könnt. So wird der Kundenservice noch freundlicher gestaltet und ihr könnt die Kontaktmöglichkeit wählen, die euch am besten erscheint.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.