Welcher ist der richtige Laptop für mich? Um diese Frage zu beantworten, zeigen wir euch unsere Empfehlungen in verschiedenen Kategorien: Vom günstigen Einsteiger-Laptop bis hin zum Highend-Rechner ist alles dabei. Außerdem erklärt GIGA, worauf ihr beim Laptop-Kauf unbedingt achten solltet.

In vielen Bereichen des Lebens wäre ein Laptop gar nicht mehr wegzudenken. Sei es im Home-Office, im Büro oder in der Schule. Dabei ist die Bandbreite an Geräten mindestens genauso groß wie ihre Einsatzzwecke. Schnell stellt sich also die Frage: Was für einen Laptop soll ich mir kaufen? Das hängt davon ab, wofür und wie ihr den Laptop genau nutzen möchtet. Wir stellen daher verschiedene Modelle aus unterschiedlichen Preisbereichen vor, damit ihr bei eurem nächsten Kauf bestens Bescheid wisst. So findet ihr garantiert euren idealen Alltagsbegleiter.

Die besten Laptops 2022: Alle Modelle auf einen Blick

GIGA-Tipp Acer Swift 3 Preistipp Lenovo IdeaPad Duet 3 Microsoft Surface Pro 8 Lenovo ThinkPad E15 G3 Asus Zenbook Pro 17 Edles Aluminiumgehäuse

Schwacher Sound Abnehmbare Tastatur

Nur 64 GB Speicherplatz Leistungsfähiges Windows-Tablet

Nur 2 USB-Ports Ergonomisches Design

Kein SD-Kartenleser Herausragende Performance

Hoher Preis ab 699 Euro Saturn ab 399 Euro Amazon ab 849 Euro Amazon ab 912 Euro Amazon ab 1.499 Euro Alternate

Acer Swift 3

GIGA-Tipp Das Acer Swift 3 ist mit rund 700 Euro eines der günstigsten Modell auf unserer Liste. Es verfügt über ein mattes Display mit einer Bildschirmdiagonale von 14 Zoll sowie einen AMD Ryzen 5 5500U Prozessor. Es handelt sich dabei um eine Sechskern-CPU, die besonders energieeffizient arbeitet. Dennoch bietet sie genügend Leistung, um sämtliche Office-Arbeiten anstandslos zu erledigen. Ältere oder weniger anspruchsvolle Spiele sollten ebenso kein Problem darstellen. In unserem ausführlichen Test zum Vorgänger gehen wir übrigens im Detail auf die Stärken und Schwächen des Budget-Laptops ein.

Acer Swift 3 (14 Zoll) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 14:48 Uhr

Neben den verbauten 16 GB Arbeitsspeicher verfügt der Laptop außerdem noch über 1 TB SSD-Speicher. Die Festplatte sollte euch einen schnellen Systemstart sowie flotte Ladezeiten bescheren. Genug Platz für eure Dateien sowie Programme bietet sie ebenso. Der Akku soll laut Hersteller nahezu 12 Stunden halten, was in dieser Preisklasse absolut solide ist.

Vorteile

Edles Aluminiumgehäuse

Fingerabdrucksensor

Beleuchtete Tastatur

Ausreichend Anschlussmöglichkeiten

Nachteile

Mittelmäßige Lautsprecher

Lenovo IdeaPad Duet 3

Preistipp Das Lenovo IdeaPad Duet 3 ist kein Laptop im herkömmlichen Sinne – es handelt sich um ein sogenanntes Chromebook. Der Hauptunterschied besteht daher im vorinstallierten Betriebssystem, in diesem Fall Chrome OS. Der Funktionsumfang ist im Gegensatz zu Windows zwar ziemlich eingeschränkt, aber dafür sind Geräte dieser Art deutlich erschwinglicher. Sie eignen sich vor allem für weniger Rechenintensive Aufgaben wie Surfen im Web, E-Mails schreiben oder das Bearbeiten von Dokumenten. Somit stellen sie auch ideale Begleiter für Schule oder Uni dar.

Lenovo IdeaPad Duet 3 (11 Zoll) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 14:39 Uhr

Was das Lenovo IdeaPad Duet 3 neben seinem Betriebssystem ebenfalls besonders macht: die abnehmbare Tastatur. So lässt sich das Tablet im Handumdrehen in einen nahezu vollwertigen Laptop verwandeln. Einziger Nachteil ist der geringe Speicher, der mit gerade mal 64 GB eher knapp bemessen ist. Das liegt aber unter anderem darin, dass so gut wie alles auf dem Gerät in der Cloud gespeichert werden kann, was wiederum eine aktive Internetverbindung voraussetzt. Das sollte vor dem Kauf also entsprechend berücksichtigt werden.

Vorteile

Abnehmbare Tastatur inklusive

Schnelle Ladezeiten durch Chrome OS

Geringes Gewicht

Nachteile

Nur 64 GB Speicherplatz

Microsoft Surface Pro 8

Wer sich nicht zwischen Tablet oder Laptop entscheiden kann, ist beim Microsoft Surface Pro 8 genau richtig. Hier erhaltet ihr ein kompaktes Tablet das gerade mal 891 Gramm wiegt. Bei Bedarf kann das separat erhältliche Type Cover inkl. Stift magnetisch am Gerät befestigt werden, wodurch das Tablet auch als Laptop nutzbar ist. Beides in Kombination bringt dennoch nur knapp über einen Kilo auf die Waage, was das Surface Pro 8 zu einem ideal Begleiter für unterwegs macht.

Microsoft Surface Pro 8 (13 Zoll, Grau) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 02:27 Uhr

Abstriche müsst ihr allerdings in Sachen Anschlussmöglichkeiten machen, da euch hier insgesamt nur 2 USB-Ports (Thunderbolt 4) zur Verfügung stehen. Ein HDMI-Anschluss fehlt ebenfalls. Das Microsoft Surface Pro 8 richtet sich mit seiner Ausstattung also primär an all jene, die viel unterwegs arbeiten und keinen schweren Laptop mit sich herumtragen möchten. Für Gaming oder andere rechenintensive Aufgaben wie Rendering oder Videoschnitt ist das Tablet allerdings weniger geeignet. Ihr solltet euch vor einem Kauf also genau überlegen, wofür ihr das Gerät hauptsächlich nutzen wollt.

Vorteile

Leistungsfähiges Windows-Tablet

Durch optionales Type Cover als Laptop nutzbar

Display mit Touch-Funktion

Geringes Gewicht

Nachteile

Wenig Anschlussmöglichkeiten

Glänzendes Display

Optionales Type Cover verhältnismäßig teuer

Lenovo ThinkPad E15 G3

Das Lenovo ThinkPad E15 G3 ist ein wahrer Allrounder. Die kompakte Bauweise bringt trotz 15,6-Zoll-Display nur knapp 1,7 kg auf die Waage. Die SSD fällt mit 512 GB ausreichend groß aus und kann bei Bedarf nachträglich aufgerüstet werden. Für persönliche Dateien und speicherhungrige Anwendungen sollte also mehr als genug Platz sein. Weiterhin befindet sich in dem Gerät ein AMD Ryzen 5 5500U und ebenso 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Lenovo ThinkPad E15 G3 (15,6 Zoll) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 16:01 Uhr Weitere Highlights sind außerdem der integrierte Fingerabdrucksensor sowie die Infrarot-Webcam mit Eye-Tracking und sogenanntem ThinkShutter. Dadurch könnt ihr die Webcam etwa zur Entsperrung eures Laptops via Windows Hello nutzen. Bei Nichtgebrauch könnt ihr die Kamera dank des mechanischen Schalters außerdem jederzeit verdecken, wodurch das Ankleben von Zetteln nun endgültig der Vergangenheit angehören sollte. Vorteile Verbesserte Ergonomie durch Track-Point

Infrarot-Webcam inkl. mechanischem Schieber

Fingerabdrucksensor

Solide Akkulaufzeit Nachteile Kein SD-Kartenleser Asus Zenbook Pro 17 Das Asus Zenbook Pro 17 strotzt nur so vor Leistung. Dafür sorgt unter anderem der AMD Ryzen 7 6800H in Kombination mit flottem DDR5 RAM, wovon euch insgesamt 16 GB zur Verfügung stehen. Schließlich sorgt der Akku mit 76 Wh für die nötige Ausdauer, damit ihr während eurer Arbeit nicht ständig eine Steckdose im Blick haben müsst. Laut Hersteller soll dieser nämlich bis zu 14 Stunden halten. Asus Zenbook Pro 17 (17,3 Zoll) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 15:44 Uhr Weitere Highlights sind das 17,3 Zoll große Display, der SD-Kartenleser sowie die üppige NVMe-SSD mit insgesamt 1 TB Fassungsvermögen. All das hat jedoch seinen Preis, denn mit knapp 1.500 Euro ist das Asus Zenbook Pro 17 gewiss kein Schnäppchen. Vorteile Herausragende Performance

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Fingerabdrucksensor

SD-Kartenleser Nachteile Mit 2,5 kg Gesamtgewicht eher schwer

Hoher Preis So haben wir die Empfehlungen ausgesucht Wir betreiben für jeden Artikel dieser Art intensive Recherche, damit wir das gewonnene Wissen hinterher kompakt und vor allem verständlich an unsere Leserinnen und Leser weitergeben können. Ebenso werden alle gelisteten Produkte stets mit Sorgfalt ausgewählt und verschiedene Einsatzzwecke sowie Preissegmente berücksichtigt. Ich selbst begeistere mich bereits seit meiner Kindheit für Videospiele und die dafür notwendige Hardware. Meinen ersten eigenen Gaming-Rechner habe ich bereits im Jahr 2012 zusammengebaut und seitdem sind noch zahlreiche weitere gefolgt. Jegliches Wissen in Bezug auf Games sowie (PC) Hardware habe ich mir über die Jahre also selbst angeeignet – oft zur Freude meiner Familie oder meines Freundeskreises. Dort bin ich meist die erste Anlaufstelle wenn es darum geht, etwas zu reparieren oder sie bei der Anschaffung neuer Geräte zu beraten. Wie wir bei GIGA testen und warum ihr unserem Urteil vertrauen könnt, haben wir hier erläutert: Lesetipp Produktempfehlungen auf GIGA: So beraten wir euch vor und nach dem Kauf Im dazugehörigen Artikel erfahrt ihr, worauf es beim Kauf von Laptops ankommt: Lesetipp Laptop kaufen: Darauf solltet ihr bei Prozessor, RAM und mehr achten

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.