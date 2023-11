Creality K1 (Max) im Preisverfall: Blitzschnelle 3D-Drucker zu Schnäppchenpreisen erhältlich

Früher waren 3D-Drucker eher etwas für Bastler. Sie sahen sehr mechanisch aus und waren nicht wirklich benutzerfreundlich. Das hat sich mittlerweile geändert. 3D-Drucker wie der Creality K1 oder K1 Max sehen nicht nur besser aus, sondern lassen sich auch viel einfacher bedienen und drucken Modelle extrem schnell. Aktuell gibt es beide K1-Drucker zu günstigen Preise.

Creality K1 (Max) im Preisverfall

Originalartikel:

Als der Creality K1 in der ersten Jahreshälfte 2023 offiziell vorgestellt wurde, hat er 649 Euro gekostet. Schon der Preis ist für ein komplett geschlossenes Modell mit der Geschwindigkeit ziemlich gut. Aktuell bekommt ihr den 3D-Drucker bei Amazon aber für nur noch 503,10 Euro (bei Amazon anschauen), wenn ihr den 10-Prozent-Rabatt aktiviert.

Creality 3D-Drucker K1 600mm/s Druckgeschwindigkeit, 20.000mm/s² Beschleunigung, 32mm³/s Max Flow Ho Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 11:23 Uhr

Der große Vorteil an dem Angebot von Amazon ist, dass der Verkauf zwar durch den Hersteller stattfindet, die Lieferung aber per Prime und in wenigen Tagen. Wenn ihr warten könnt, dann wäre das Angebot bei Geekbuying etwas für euch. Dort zahlt ihr mit dem Code NNNCREK1 nur 459 Euro (bei Geekbuying anschauen). Ihr müsst aber viel länger auf den Drucker warten. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.

Was taugt der Creality K1?

Zum Verkaufsstart gab es ehrlicherweise einige Probleme mit der Qualität der 3D-Drucke, die hat Creality beim K1 aber mittlerweile behoben. Ihr bekommt ein Gerät, das komplett eingehaust ist, ein tolles Display besitzt und per Smartphone oder PC ferngesteuert werden kann. Durch das Gehäuse ist der Drucker relativ leise und kann im Grunde alle gängigen Materialien drucken. Nur mehrfarbiges Drucken funktioniert nicht.

Creality gibt für den K1 eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 600 mm/s und eine Beschleunigung von bis zu 20.000 mm/s an. Damit gehört der 3D-Drucker zu den schnellsten Modellen auf dem Markt. In Tests hatte er zu Beginn wegen den anfänglichen Schwierigkeiten nicht überzeugt, die überarbeitete Version mit dem neuen Hotend liefert aber jetzt wirklich ab. Maximal könnt ihr damit 220 x 220 x 250 mm große Modelle drucken. Reicht euch das nicht, könnt ihr zum K1 Max greifen (bei Amazon anschauen).