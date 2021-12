Es geht wieder los: Traditionell steigt zum Ende des Jahres die Darts-Weltmeisterschaft. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Fans bei den TV-Übertragungen einschalten. Doch nach welchen Regeln wird Darts eigentlich gespielt?

Spätestens zum Ende des Jahres sollte man die Dart-Regeln im Hinterkopf behalten, dann zeigt Sport1 wieder die beliebte Darts-Weltmeisterschaft im TV. GIGA gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Informationen zum Dart-Spiel, damit ihr wisst, warum und wie die Top-Dart-Spieler ihre Punkte bei der Weltmeisterschaft sammeln.

Dart-Regeln: Abstand, Höhe, Punkte

Start-Termin für die Darts-WM 2021 ist der 15.12. Gespielt wird traditionell im Alexandra Palace im London. In den kommenden Tagen und Wochen zeigen 96 Spieler ihr Können an der Dart-Scheibe. Genauso wie jede andere Sportart wird auch Darts nach bestimmten Regeln gespielt, ganz gleich, ob in der Kneipe um die Ecke oder bei der Weltmeisterschaft in London. Die wichtigsten Regeln im Überblick:

Das Dartsboard hängt in einer Höhe von 1,73 Metern über dem Boden. Die Höhe wird nach dem Mittelpunkt der Dartscheibe bemessen. Der Mittelpunkt ist auch als „ Bulls-Eye “ bekannt.

über dem Boden. Die Höhe wird nach dem Mittelpunkt der Dartscheibe bemessen. Der Mittelpunkt ist auch als „ “ bekannt. Die 20er-Marke zeigt dabei nach oben.

Geworfen wird aus einer Entfernung von 2,37 Metern. Der Wurfpunkt wird dabei als „ Oche “ bezeichnet.

“ bezeichnet. Am Rand der Scheibe ist die jeweilige Punktezahl angegeben, die durch einen Wurf erzielt werden kann. Je Runde wird dreimal mit einem Darts-Pfeil geworfen.

Je nach getroffenem Feld wird ein unterschiedlicher Multiplikator auf die Punkte angewandt. Die großen Felder bringen den einfachen Punktwert, der schmale Ring außen zählt doppelt, wird das Brett innen getroffen, werden die Punkte mal drei multipliziert.

Wer das „Bullys Eye“ trifft, erhält 25 Punkte („Outer Bull“) oder 50 Punkte („Inner Bull“)

(„Outer Bull“) oder („Inner Bull“) Die maximal erreichbare Punktzahl je Wurf liegt bei 20 mal 3. In einem Durchgang mit drei Würfen ist demnach die Maximalpunktzahl von 180 Punkten möglich – jene 180er, die jeder Zuschauer der Dart-WM von „The Voice“ Russ Bray bereits einmal gehört haben dürfte.

Die Spielrunden werden in einem bestimmten Modus ausgespielt. Bei der Weltmeisterschaft ist das der sogenannte „501“-Modus:

Beim 501-Modus beginnen die Darts-Spieler mit je 501 Punkten.

beginnen die Darts-Spieler mit je 501 Punkten. Ziel ist es, diese 501 Punkte in möglichst wenigen Würfen auf genau 0 zu bringen. Dies entspricht einem „Leg“.

in möglichst wenigen Würfen auf zu bringen. Dies entspricht einem „Leg“. Drei „Leg“-Siege entsprechen einem Satz, wie er etwa aus dem Tennis bekannt ist.

Der letzte, entscheidende Wurf auf die 0 muss dabei über eines der Doppelfelder erzielt werden.

Wirft der Spieler beim letzten Wurf über die „Null“ hinaus, übernimmt der Gegner. Die eigene Punktezahl wird auf den Stand vor dem letzten Wurf zurückgesetzt und es muss erneut versucht werden, exakt die „Null“ zu erreichen.

Über einen Darts-Wurf auf die Mitte der Scheibe wird ermittelt, wer im aktuellen Leg startet. Alternativ kann die Wurfreihenfolge auch nach einem Münzwurf ermittelt werden.

So seht ihr die Darts-WM und mehr im Stream auf eurem Smartphone oder Laptop:

Dart-Regeln: 501-Spiel

Um bei der WM in die nächste Runde vorzudringen, muss eine bestimmte Anzahl von Legs bzw. Sätze je Spiel gewonnen werden. Im fortschreitenden Turnierverlauf bei der Darts-WM erhöht sich die Anzahl der Sätze, die gewonnen werden müssen. Eingeleitet wird das Spiel von einem „Good Darts“, welches sich die Kontrahenten untereinander wünschen. Es werden nur Darts gezählt, die auch im Brett steckenbleiben.

