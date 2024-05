Diablo 4: Weltbosse – Zeiten, Spawn-Timer und Fundorte

Die Weltbosse von Diablo 4 gehören zu den größten Herausforderungen des Spiels. Wie ihr diese freischaltet, wann sie erscheinen und wo ihr sie findet – das verraten wir euch in diesem Guide.

Weltbosse stellen in Diablo 4 ein eher seltenes Ereignis dar, weil sie lediglich ein paar Mal täglich auf der Weltkarte erscheinen. In dem Event stellt ihr euch einem gigantischen Feind, den ihr gemeinsam mit bis zu elf weiteren Mitspielern gegenübertreten könnt. Im Folgenden gehen wir näher auf den Spawn-Timer, die Zeiten des Events und die Fundorte der Weltbosse ein.

Was ist ein Weltboss?

Die Weltbosse zählen zu den knackigsten Herausforderungen in Diablo 4. Dabei handelt es sich um besondere Boss-Events, an denen bis zu zwölf Spieler teilnehmen können. Die Bosse sind derart groß, dass die Kamera für den Kampf weiter rauszoomt, um euch einen besseren Überblick zu verschaffen. Sie sind nicht etwa permanent in Sanktuario aufzufinden, sondern tauchen in bestimmten Zeitrahmen auf der Weltkarte auf.

Um an einem Weltboss-Event teilzunehmen, müsst ihr nicht länger den ersten Finaldungeon "Kathedrale des Lichts" abschließen. Stattdessen könnt ihr euch sofort in ein Boss-Event stürzen, sofern ihr die Kampagne abgeschlossen oder übersprungen habt.

Diese Weltbosse gibt es:

Ashava, die Verseuchte

Knorzer, der Goldverdammte

Wandernder Tod

Zu welchen Zeiten erscheint ein Weltboss?

Alle dreieinhalb Stunden erscheint ein Weltboss auf der Karte von Diablo 4. Die Webseite Diablo4.life klärt in regelmäßigen Abständen über die Spawn-Zeitpunkte eines Weltbosses auf. Diese decken sich mit unseren Erfahrungen.

Spielt ihr Diablo 4, werdet ihr durch einen Spawn-Timer rechtzeitig über das baldige Erscheinen eines Weltbosses informiert. Was ihr dabei beachten solltet, erfahrt ihr im Folgenden.

Spawn-Timer der Weltbosse

Auf der Karte seht ihr direkt über dem Event-Symbol einen Timer. (© Screenshot GIGA)

30 Minuten bevor ein Weltboss in Diablo 4 erscheint, ploppt auf der Karte ein neues Symbol auf. Ihr habt also eine halbe Stunde Zeit euch zum Ort des Geschehens zu begeben. Über dem Symbol auf der Karte findet ihr stets einen Timer, der euch genau verrät, wie lange ihr euch noch gedulden müsst, ehe ihr dort eintreffen sollt.

Bis zu zwölf Spieler können sich diesem Event anschließen. In der Regel kann jeder der insgesamt drei Weltbosse auch solo besiegt werden, allerdings ist dabei der Schwierigkeitsgrad beziehungsweise die gewählte Weltstufe ausschlaggebend über Sieg oder Niederlage. Außerdem solltet ihr mindestens Level 50 erreicht haben, ehe ihr euch mit einem Weltboss in den Ring schmeißt, weil euch als Einzelkämpfer andernfalls schnell der Bildschirmtod ereilen wird.

Allerdings werdet ihr in den seltensten Fällen alleine gegen einen Weltboss antreten können. Da es sich bei Diablo 4 um ein Online-Rollenspiel handelt, befinden sich stets mehrere Spieler auf der Weltkarte, die das Ereignis ebenfalls nicht verpassen wollen. Könnt ihr von einer vollständigen Gruppe ausgehen, ist stets der härteste Schwierigkeitsgrad zu empfehlen, weil ihr nur so die bestmöglichen Belohnungen erhaltet.

Fundorte der Weltbosse

Ein Weltboss-Event findet im Norden von Scosglen statt. (© Screenshot GIGA)

Hier sind vier weitere Weltboss-Fundorte markiert. (© Screenshot GIGA)

In jeder Zone von Diablo 4 gibt es ein Gebiet, in dem ein Weltboss erscheinen kann. Dabei kann jeder der drei Weltbosse theoretisch an jedem Fundort auftauchen. Wollt ihr euch den Weltbossen stellen, solltet ihr erst die Gebiete auskundschaften. Andernfalls könnte das entsprechende Symbol nicht auf der Karte angezeigt werden und ihr verpasst das Event.

Das sind die Fundorte der Weltbosse:

Zone "Scosglen", Gebiet "Caen Adar".

Zone "Trockensteppe", Gebiet "Krater von Saraan".

Zone "Zersplitterte Gipfel", Gebiet "Der Schmelztiegel".

Zone "Kehjistan", Gebiet "Ausgetrocknetes Becken".

Zone "Hawezar", Gebiet "Felder der Schändung".

Belohnungen für Weltbosse

Das Besiegen eines Weltbosses gewährt eine erhöhte Chance auf seltene und legendäre Gegenstände. Außerdem könnt ihr das Material Zerstreutes Prisma erhalten, das ihr benötigt, um einem Gegenstand beim Juwelenschmied mit einem Sockel auszustatten. Hin und wieder droppt auch ein Heiliges Alptraumsiegel. Aktiviert ihr es, verwandelt ihr den Dungeon in eine schwierigere Version seiner selbst, bei der Dungeonaffixe für eine zusätzliche Herausforderung sorgen und ihr nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen habt.

