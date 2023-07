Die freiwillige und kostenlose Anmeldung für die digitale Rentenübersicht ist inzwischen möglich. Wir zeigen euch, wie ihr sie nutzt und was sie euch bringt.

Auch vor der Deutschen Rentenversicherung macht die Digitalisierung nicht Halt. Seit dem 30. Juni 2023 gibt es die neue digitale Rentenübersicht, bei der ihr euch nach erfolgreicher Anmeldung jederzeit und vollständig kostenfrei einen Überblick über den aktuellen Stand eurer Altersvorsorge verschaffen könnt. Wie das gelingt, erfahrt ihr hier.

Ihr wollt eurer Rente etwas Gutes tun und mehr sparen? Im Video haben wir fünf Tipps für euch, mit denen das im Alltag gelingt.

Geld sparen im Alltag: 5 Tipps, wie du billiger wegkommst

So gelingt die Anmeldung für die digitale Rentenübersicht

Die Registrierung und Anmeldung für die digitale Rentenübersicht erfolgt über ein neues Webportal der Deutschen Rentenversicherung. Dort klickt ihr einfach auf „Anmelden“ und folgt anschließend den Anweisungen. Nach der Registrierung, die üblicherweise mit einem gültigen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion in Kombination mit der „AusweisApp2“ gelingt, erhaltet ihr ein persönliches Konto für den angebotenen Dienst.

Nachdem ihr euch in euren Account eingeloggt habt, könnt ihr eure Renteninformationen abfragen. Diese sind möglicherweise vorerst unvollständig, da zum Start noch nicht alle Vorsorgeeinrichtungen an den Dienst angebunden sind. In den kommenden Monaten soll dies aber für möglichst viele Institutionen, die eine staatlich geförderte Altersvorsorge anbieten, nachgeholt werden.

Bei der digitalen Rentenübersicht handelt es sich lediglich um ein freiwilliges Zusatzangebot der Deutschen Rentenversicherung. Die bisherige schriftliche Renteninformation erhaltet ihr weiterhin ein Mal pro Jahr auf dem Postweg.

Das bietet euch die digitale Rentenübersicht

Nach der Anmeldung bietet euch die digitale Rentenübersicht einen Überblick über eure gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge. Auf der Hauptseite des Portals findet ihr eine Prognose für eure zu erwartende Rente. Als Grundlage für derartige Hochrechnungen ziehen die jeweiligen Anbieter eure bisherigen Einzahlungen heran.

Darüber hinaus seht ihr in dem Webportal, wie hoch eure garantierte Rente ist, die ihr bis zum aktuellen Zeitpunkt bereits erreicht habt. Über spezielle Detailseiten erhaltet ihr außerdem weiterführende Informationen über die einzelnen Bausteine eurer Altersvorsorge.

Zu beachten ist jedoch, dass die angegebenen Werte in der digitalen Rentenübersicht nicht inflationsbereinigt sind. Folglich kann die tatsächliche Kaufkraft der euch angezeigten Rente bis zu eurem Rentenbeginn wesentlich geringer sein, als sie es zum aktuellen Zeitpunkt ist.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.