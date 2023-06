Viele Spielerinnen und Spieler von Genshin Impact kennen die von Zeit zu Zeit stattfindenden Events, in denen doppelte Mora oder Talent-Materialien winken. Der neuste Titel des gleichen Publishers, Honkai: Star Rail, erhält nun sein erstes, sehr ähnliches Event – auch hier winken heiß begehrte Ornamente.

Das Ausrüstungs-System funktioniert in Honkai: Star Rail sehr ähnlich wie in Genshin Impact. Jedes Relikt, gleichzusetzen mit Artefakten aus Genshin Impact, besitzt ein Hauptattribut und bis zu vier Nebenattribute, die zufällig verteilt und erhöht werden. Während ihr im Schwesterntitel des Gacha-RPGs fünf Artefakte habt, gibt es in Honkai: Star Rail lediglich vier Relikte, zusätzlich jedoch auch zwei Ornamente. Diese Ornamente erhaltet ihr ausschließlich in den Universum-Simulationen von Herta. In jeder Welt erhaltet ihr dreimal die Gelegenheit, diese zu erhalten, wobei auch bei ihnen das zufällige Prinzip der Werteverteilung gilt. Da sich ausschließlich mit Hilfe dieser Ornamenten der ausgeteilte Element-Schaden erhöhen lässt, sind sie besonders begehrt und viele Spielerinnen und Spieler farmen bereits seit längerer Zeit diese Ornamente. Mit der Ankündigung des zeitlich begrenzten Events „Planarer Riss“ (Englisch: „Planar Fissure“) dürften nun alle Honkai-Spieler aber die Ohren spitzen. Was genau dieses Event ist und wie ihr die Zeitspanne, in der es verfügbar ist, am Besten nutzt, erklären wir euch in diesem Artikel.

Was ist das „Planarer Riss“-Event?

Das „Planarer Riss“-Event erlaubt euch, ähnlich wie bei dem „Hervorquellen des Flusses der Elemente“-Event aus Genshin Impact, die doppelte Belohnung beim Einsammeln von Ornamenten zu erhalten. Allerdings gilt dies nur für eine begrenzte Anzahl an Gelegenheiten, die täglich um 4:00 Uhr morgens zurückgesetzt werden, weshalb ihr darauf achten solltet, eure Versuche rechtzeitig aufzubrauchen. Wie oft ihr an einem Tag noch von dem Zusatz profitieren könnt, ist jederzeit ingame über den Reise-Log einsehbar.

Um Ornamente einzusammeln, müsst ihr lediglich die Universum-Simulation von Herta herausfordern. Nach dem Besiegen jedes Elitemonsters, beziehungsweise Bosses, erhaltet ihr Zugriff auf das Immersionsgerät, bei dem sich Ornamente gegen 40 Trailblaze-Kraft oder einen Immersator eintauschen lassen.

Wann findet das „Planarer Riss“-Event statt?

Das Planetarer Riss-Event startet am 23. Juni 2023 um 4:00 Uhr Server-Zeit und dauert genau sechs Tage lang an. Am 28. Juni 2023 um 3:59 Uhr Serverzeit endet der Event-Zeitraum und es wird euch nicht mehr möglich sein, doppelte Ornamente einzusammeln. Ob dieses Event anschließend noch einmal zurückkehrt ist derzeit nicht offiziell nicht bestätigt. Die Chancen dazu stehen allerdings nicht schlecht, da auch das „Hervorquellen des Flusses der Elemente“-Event aus Genshin Impact in regelmäßigen Abständen immer wieder auftritt.

Welche Ornamente lohnen sich besonders zu farmen?

Letztendlich liegt die Wahl, welche Ornamente ihr farmen möchtet, vollständig bei euch und den Figuren, die euch zur Verfügung stehen. Wir haben im folgenden eine Liste für euch zusammen gestellt, welche Ornamente sich am besten auf welchen Charakteren spielen lassen:

Raumstation der Versiegelung (erhöht den ATK des Trägers): Physischer Traiblazer, Dan Heng, Himeko, Arlan, Seele, Pela, Hook, Serval, Qingque, Herta, Tingyun, Sushang, Clara, Yanqing, Sampo, Jing Yuan

(erhöht den ATK des Trägers): Physischer Traiblazer, Dan Heng, Himeko, Arlan, Seele, Pela, Hook, Serval, Qingque, Herta, Tingyun, Sushang, Clara, Yanqing, Sampo, Jing Yuan Flotte der Alterslosen (erhöht die HP des Trägers): Silberwolf, 7. März, Asta, Natasha, Pela, Serval, Qingque, Tingyun, Bronya, Bailu, Welt

(erhöht die HP des Trägers): Silberwolf, 7. März, Asta, Natasha, Pela, Serval, Qingque, Tingyun, Bronya, Bailu, Welt Talia - Königreich der Banditen (erhöht den Bruch-Effekt des Trägers): Dan Heng, Seele, Sushang, Yanqing

(erhöht den Bruch-Effekt des Trägers): Dan Heng, Seele, Sushang, Yanqing Lebhaftes Vonwaqc (erhöht die Energie-Regenerationsrate des Trägers): 7. März, Asta, Natasha, Tingyun, Bronya, Gepard, Bailu, Feuer-Trailblazer

(erhöht die Energie-Regenerationsrate des Trägers): 7. März, Asta, Natasha, Tingyun, Bronya, Gepard, Bailu, Feuer-Trailblazer Pangalaktische Handelsgesellschaft (erhöht die Effekt-Trefferrate des Trägers): Silberwolf, Pela, Welt, Sampo

(erhöht die Effekt-Trefferrate des Trägers): Silberwolf, Pela, Welt, Sampo Himmlischer Differenziator (erhöht den KRIT-Schaden des Trägers): Bronya

(erhöht den KRIT-Schaden des Trägers): Bronya Belobolg der Architekten (erhöht die VTD des Trägers): 7. März, Gepard, Feuer-Trailblazer

(erhöht die VTD des Trägers): 7. März, Gepard, Feuer-Trailblazer Regloses Salsotto (erhöht die KRIT-Rate des Trägers): Himeko, Herta, Clara, Jing Yuan

Die Ornamente „Raumstation der Versiegelung“ sowie „Flotte der Alterlosen“ lohnen sich besonders, da hier viele verschiedene Figuren profitieren. Jedoch sind auch Ornamente wie „Himmlischer Differenziator“ oder „Regloses Salsotto“ sehr gut geeignet, um die Krit-Werte eurer Charaktere zu erhöhen. Auch „Lebhaftes Vonwaqc“ lohnt sich gerade für Supports, da ihr somit öfter eure Ultimates einsetzen könnt. Dadurch lässt sich zum Beispiel der Schaden anderer Figuren erhöhen oder man kann sie besser heilen.

