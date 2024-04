Dreckschleuder Smartphone: So leicht kriegt ihr eure Handy-Hülle blitzeblank

Nicht nur auf dem Smartphone, auch auf der Handy-Hülle lauern zahlreiche Bakterien. Reinigen könnt ihr diese im Alltag ganz einfach.

Wusstet ihr, dass euer Smartphone vermutlich dreckiger als eure Toilette ist? Das britische Unternehmen Insurance2go, das sich auf die Versicherung elektronischer Geräte spezialisiert hat, hat untersucht, wie infektiös Handys im Vergleich zu einem Toilettensitz sind. Das Ergebnis ist erschreckend. So enthält das durchschnittliche Handy bis zu 84,9 infektiöse Einheiten pro Quadratzentimeter, während es auf einem durchschnittlichen Toilettensitz gerade einmal 24 sind. Im Gegensatz zur Toilette reinigen wir unser Smartphone aber nur selten gründlich. Selbiges gilt für die Handy-Hülle, auf der sich ebenfalls zahlreiche Bakterien sammeln. Dabei ist die Reinigung ziemlich unkompliziert.

Handy-Hülle in der Spülmaschine reinigen

Neben eurem Smartphone solltet ihr auch eure Handy-Hülle einer regelmäßigen Reinigung unterziehen. Ist sie aus robustem Material wie Plastik oder Silikon könnt ihr sie dazu ganz einfach in die Spülmaschine legen. Achtung: Wenn ihr an die Hülle einen Griff angeklebt habt, solltet ihr sie besser von Hand reinigen, da sich der Kleber in der Spülmaschine lösen könnte.

So reinigt ihr euer Smartphone

Euer Smartphone könnt ihr natürlich nicht einfach in die Spülmaschine legen. Am besten reinigt ihr das Gerät per Hand mit einem Mikrofasertuch. Leicht angefeuchtet, ist es das ideale Hilfsmittel. Auch Brillenputztücher eignen sich für die Reinigung. Wichtig ist nur, dass ihr ein Desinfektionsmittel verwendet, um sämtliche Bakterien zu entfernen.

Das Handy solltet ihr vorher ausschalten und die Flüssigkeit sparsam dosieren, damit keine Beschädigungen im Inneren des Handys auftreten. Falls ihr kein Desinfektionsmittel zur Hand habt, könnt ihr euer Handy-Display auch mit gewöhnlichen Hausmitteln reinigen. Zu empfehlen ist ein Gemisch aus Essig und Wasser.

