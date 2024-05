Dyson Staubsauger-Wochen: Sparen und Gratis-Zubehör sichern

Ihr habt es auch satt, einen Staubsauger ohne viel Leistung zu haben, der den Staub nicht komplett entfernt? Dann habt ihr Glück: Dyson bietet gerade viele Stielstaubsauger unverkennbaren Design und mit der bewährten Dyson-Qualität nicht nur stark rabattiert an, sondern schenkt euch zu vielen Modellen auch cooles Zubehör gratis dazu. Wir haben alle Details für euch.

Dyson Staubsauger-Deals: Jetzt sparen und Zubehör gratis erhalten

Ihr träumt auch schon lange davon, einen Stielstaubsauger von Dyson euer Eigen zu nennen, möchtet oder könnt allerdings nicht so viel Geld ausgeben und wartet eigentlich nur noch auf das richtige Angebot? Dann solltet ihr die aktuellen Staubsauger-Angebote auf der hauseigenen Webseite nicht verpassen, dort bekommt ihr nämlich gerade viele Sauger nicht nur rabattiert, sondern auch noch mit gratis Zubehör zu Spitzenpreisen (Zu den Staubsauger-Wochen).

Dyson Staubsauger erfreuen sich großer Beliebtheit aufgrund ihrer leistungsstarken Motoren und der beeindruckenden Saugkraft, die selbst feinste Partikel und Tierhaare problemlos aufnimmt. Darüber hinaus sind sie für ihre hochwertige Verarbeitung und ihr modernes Design bekannt.

Sichert euch den V15s detect Submarine von Dyson in den Staubsauger-Wochen

Dyson bietet im Rahmen seiner Staubsauger-Wochen auch eine breite Auswahl an hochwertigen Staubsaugern zu attraktiven Preisen an. So bekommt ihr zum Beispiel den Dyson V15s detect Submarine für 849 Euro statt 949 Euro (bei Dyson ansehen).

Der Dyson Nass- und Trockensauger revolutioniert die Reinigung und bringt eine neue Ära der Sauberkeit in euer Zuhause. Die elektrische Nass-Walze beseitigt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen und reinigt sich bei jeder Drehung selbst, während er wie gewohnt Staub und Schmutz aufsaugt. Nach einer Ladezeit von nur 3,5 Stunden könnt ihr 60 Minuten lang kraftvoll saugen.

Staubsauger-Wochen bei Dyson: Weitere Modelle im Angebot

Falls es ein etwas neueres Modell sein sollt, bekommt ihr im Rahmen der Staubsauger-Wochen auch den Dyson V15 für 649 Euro statt 799 Euro (bei Dyson ansehen) inklusive gratis LED-Fugendüse im Wert von 55 Euro. Der V15 macht mikroskopisch kleine Staubpartikel sichtbar und passt die Saugkraft automatisch an. Ein präziser Lichtstrahl beleuchtet unsichtbaren Staub auf Hartböden, während ein piezoelektrischer Sensor die Größe und Menge der aufgesaugten Partikel berechnet und die Saugleistung entsprechend anpasst. Die Laufzeit beträgt ebenfalls 60 Minuten.

Wenn euer Budget nicht ganz so hoch ist, gibt es auch noch den Dyson V8 für 324 Euro statt 399 Euro im Angebot (bei Dyson ansehen). Es handelt sich zwar um ein älteres Modell, allerdings steht es den neuen Modellen in Sachen Saugkraft kaum nach. Ihr müsst hierbei lediglich auf die sich intelligent anpassende Saugkraft und etwa 20 Minuten Akku-Zeit verzichten. Für kleinere Räume reichen die angegebenen 40 Minuten allerdings immer noch allemal.

